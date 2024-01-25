20 соседей, после жизни с которыми хоть в лес уезжай

По большому счету, соседей не выбирают. Именно поэтому может оказаться так, что над вами бегает табун лошадей, сбоку обитает любитель тяжелой музыки, а снизу — неуемная баба Маша, которая стучит по батареям при любом вашем чихе. И даже частное жилье не спасает ни от меломанов, ни от наглецов. Все они добавляют перчинку в наши пресные будни, причем иногда бухают туда всю перечницу.