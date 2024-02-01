20+ соседей, которые чудят как дышат, а дышат они часто

С соседями, безусловно, лучше дружить, но иногда среди них попадаются такие экземпляры, что хоть стой, хоть падай. Они могут хулиганить, мусорить или даже вредить (иногда и ненамеренно), а иногда, наоборот, вызывать улыбку. В любом случае, с их существованием и поведением приходится мириться, пусть порою это вовсе не просто.

«Соседская коза решила зайти ко мне в гости, пока я спала. Я 10 минут не могла выгнать ее наружу»

«Соседские детишки так нас разыграли, что мы не смогли выехать на машине с подъездной дорожки»

«Жильцы этажом выше так скакали по потолку, что у меня возникли проблемы»

Когда наглость и безалаберность идут рука об руку

Начали на мой адрес приходить чужие бандерольки с AliExpress, их кидали в ящик почтовый. На конвертах дом, квартира, индекс мои, а фамилия не моя. И бандерольки не мои. Пишу в общедомовой чат: «Чье?» Оказывается, тетки из соседнего дома — она забыла корпус указать. Пришла, все забрала. Второй раз прилетает заказ. Пишу ей, мол, забирай, а она мне в ответ такая: «Принеси мне сама, адрес знаешь!» Я отвечать ничего не стала, в итоге за бандеролью она приперлась самостоятельно. Третий раз я уже никому ничего не писала. В бандерольке были какие-то резиночки для волос. Дочке отдала. Больше «левые» посылки не приходили. © LyubashaYakut / Pikabu

«Соседи решили, что мой двор — хорошее место для их снега»

«Это забор между участками. Сосед забил гвозди в те места, где обожает сидеть мой кот»

«Вчера новые соседи покрасили забор. Теперь наша машина выглядит вот так. Вся»

Когда соседи вдруг полюбили тишину. Но как-то слишком

У соседей снизу раньше были гулянки до утра с музыкой и караоке, и по барабану им было, что они кому-то спать мешают. Участковому мы звонили и не раз, но как-то без толку. И вот у них родился ребенок. И эта соседка заколебала стучать по батареям и орать капслоком в домовом чате, что все им мешают, а мы — просто исчадия ада, потому что смеем включать у себя дома в часы тишины стиральную машинку, пылесос, мясорубку или смывать в туалете. Ха-ха-ха, как говорится. © Маруся / ADME

«Утром позвонила бабуля и сообщила, что соседи на 2 этажа выше устроили потоп. Вот что бывает, если лопнула батарея. На фото 180 литров ржавой воды»

«Заказал маме книгу, но ее доставили соседу. Посылку приняла соседская собака»

«Так мои соседи оставляют обувь в общем коридоре»

В экстренной ситуации еще и не такое перепутать можно

Выходной. Сижу, никого не трогаю, фильм смотрю. И тут звонок на телефон, в трубке ор: «Ты меня заливаешь!» Я в непонятках спрашиваю: «А ты кто?» Говорит, мол, сосед твой, называет адрес. Орет, что у него с потолка вода хлещет. И тут я просто начинаю ржать: «Ты прям уверен, что это я тебя заливаю?» А сосед уверен, грозится вызовом какой-то комиссии и тем, что за нанесенный ущерб я буду должен ему миллиарды. А я уже просто кулак зубами закусил от смеха. Вот прям вообще на последнем издыхании выдаю: «Чувак, то, что у тебя с потолка течет, потому что я тебя топлю — это твоя меньшая проблема, потому что я на первом этаже живу!» Поясню: у нас спальный район, панелька, организаций в доме нет, высота потолка подвала приблизительно 1,2 метра, подвал наглухо задраен. © KainWolf88 / Pikabu

«Вот такое творение появилось у меня во дворе. Я просто в шоке от наглости людей»

«Мои соседи только что переехали в другой регион, а этого парня они решили с собой не брать, потому что он, видите ли, не чистокровный. Кажется, я завел кота»

Когда живешь рядом с гениями парковки

Когда совсем не думаешь о других

Выхожу недавно из подъезда, впереди меня идут с собакой соседи. Собака сразу же на крыльце присаживается в туалет. Хозяева стоят рядом, умиляются! Я им высказываю свое фи, а они такие: «Ну ладно вам, это же собаченька!» Но это же не значит, что она должна делать свои дела прямо на крыльце! А сосед недоуменно: «А что такого? Ничего страшного же, высохнет!» Я тогда говорю: «Ну а зачем ты ее вообще выводишь на улицу, напрягаешься? Пусть она у тебя дома гадит — ну а что, высохнет же!» Так в ответ столько криков выслушала! © CatKate / ADME

«Мой сосед украсил свое дерево»

«Снимаю дом вместе с одним парнем. Его собака сожрала мою курицу, которую я готовил 6 часов. Сегодня я остался без ужина»

«Только что встретил соседа, который „выгуливает собаку“ на машине»

Когда наглости с детства не занимать

Живем в таунхаусе. Задний двор соседей впритык к нашему, забора нет. У нас на веранде батут стоит, самокаты и велики детские. И вот соседский ребенок повадился приходить, на батуте прыгать, самокаты брать. Однажды захожу на кухню, а он там топчется! Я в шоке, а ребенок нагло так подходит к крану, берет стакан, наливает воды и говорит: «Я пить хочу!» Пообщалась с его родителями, объясняю, что смотреть за ним некому и это опасно: «А если он с батута навернется и голову разобьет, я, что ли, буду виновата? Или упадет с дочкиного самоката? Без присмотра-то!» Они его с тех пор к нам пускают только тогда, когда дочь моя гуляет или сын. Хотя я сразу сказала, что мои дети за него не отвечают. © Изяслав в ярости / ADME

«Жили у меня кот и кошка, оба британцы. Родились у них котята. Я на радостях выбрал самого красивого, подарил соседям»

«Они взяли. Только вырос не британец, а вот такой комок шерсти. С одной стороны, неудобно, что не получился типичный британец, а с другой стороны, красота страшная!»