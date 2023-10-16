20+ совершенно незабываемых историй о том, что могут учудить коллеги по работе

На работе не обходится без приколов и странностей. Чьи-то коллеги ходят в шлепках на босу ногу зимой или придумывают хитроумные трюки, чтобы обмануть начальство. Другие же тайно женятся и держат дома странных котов. Обо всем об этом — в нашей подборке.