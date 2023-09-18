20+ совпадений, после которых в судьбу поверит даже самый заядлый скептик

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«Случайности не случайны», — говорил герой мультфильма «Кунг-фу панда» мастер Угвей. Действительно, если приглядеться, то можно заметить, что мир вокруг нас полнится совпадениями и удивительно синхронными событиями.

Когда с другом одинаковые интересы

Люблю, когда между друзьями существует невидимая связь. Однажды должен был встретиться со знакомым в кафешке, но пришел раньше и сидел читал книгу. Выяснилось, что он тоже пришел раньше и тоже читал книгу, только в другом конце зала. © TheOutlawJosie / Twitter

«Сковородка идеально сочетается с моей раковиной»

А ларчик просто открывался

Я как будто побывала в анекдоте. Раз в пару дней хожу в любимую кофейню и периодически удивлялась, что парень-официант иногда очень радуется, когда видит меня, и расспрашивает, как дела, а иногда прям такой смурной, грустный. Думала, разное настроение, бывает. Оказалось, близнецы. © MathApology / Twitter

«Идеальное сочетание горизонта, океана и перил»

Все вредины получат по заслугам

Забавное совпадение было на днях. Ехали на экскурсию в другой город, пришли первые и, пользуясь случаем , облюбовали отличные места. Потом стали подтягиваться остальные пассажиры. Выяснилось, что есть именная рассадка, и нас согнали. Но когда мы нашли организатора, оказалось, что это и были наши места — 15 и 16. А дамы, подвинувшие нас, ошиблись. Автобус человек на 50, на минуточку. © Nuvanda / ADME

«Мое мыло идеально сочетается с плиткой»

Рыбак рыбака поймет

Мне 31. Я работаю андрологом. Кто не знает, это врач, который занимается лечением мужской репродуктивной системы. Все парни, которые у меня были, постоянно меня ревновали. Три месяца отношений — и уже пилят, чтобы я поменяла работу, перешла в другое отделение и все такое. И тут уже дело принципа: почему я должна бросать из-за кого-то работу, что это за недоверие? А недавно я вышла замуж. Мой муж — маммолог. Это единственный мужчина в моей жизни, который мне доверяет, так как сам меня понимает. Друзья теперь смеются, а я рада. Ведь мы будто созданы друг для друга. © Палата № 6 / VK

«Эскалатор + обувь»

Когда сошлись на почве юмора

У меня весьма специфический юмор, я люблю шутить «по-тупому», но мне кажется это смешным. Часто катаюсь на машине и могу подвезти кого-то из своих друзей. Сажаю их к себе на переднее сидение, говорю, мол, сейчас с ветерком прокачу, и включаю кондиционер. Прошлой зимой познакомилась с парнем, сходила с ним на пару свиданий, он в один вечер решил подвезти меня домой. Села к нему, а он говорит: «Сейчас будет жаришка!» И включает печку на всю. В тот момент я поняла, что мы нашли друг друга. © Палата № 6 / VK

История, достойная экранизации

Вышла на балкон, чтобы сына позвать домой обедать. Гляжу, он на детской площадке с ребятами играет, и кричу ему: «Димочка, иди домой обедать! Быстрее, блинчики с вареньем стынут!» Спустя пару секунд мне снизу в ответ от мужчины фраза летит: «Я уже бегу! А с чем варенье?» Четыре года назад я таким образом встретила своего мужчину! Теперь у меня дома два Димы: муж и сын. Да в самом Голливуде таких историй не найти, а у нас вот так судьба сложилась. © Палата № 6 / VK

«Собака моего брата по кличке Джейк»

Трое из ларца одинаковых с лица

Однажды была на концерте танцевального коллектива. Во второй части после перерыва присматриваюсь, а все танцоры на одно лицо. Думаю, как это вообще? Выяснилось, они братья-тройняшки. © OAivano / Twitter

«Просто глянул на пол в отеле»

Привет всем Женям!

Провожал как-то девушку домой, иду обратно. Тут останавливается таксист и орет мне: «Ты Женек?» А меня действительно Женьком зовут. Говорю ему: «Да». Он мне, мол, садись в машину. Городок у нас маленький и тихий, я сел. Рассказывает, что ему позвонила моя жена и сказала меня, Женька, забрать на такой-то улице. Говорю ему, что это совпадение, так как жены у меня пока нет. Посмеялись с ним, добросил меня до моей улицы и поехал дальше. © Подслушано / Ideer

Круговорот подарков в мире

У моей подружки украли книгу, которую я ей подарила. Примерно через год увидела эту же книгу в букинистическом магазине, купила и вернула подружке. Я уверена, что это была та самая книга. На ней все еще была прозрачная обложка, которую я сделала. © Кристина Монолева / ADME

«Уровень слияния с окружающей средой — кот»

Когда вроде бы все круто, но почему-то подозрительно

Не виделась с лучшей подругой полтора месяца. Встретились, разговорились. Оказалось, что нам обеим за это время совершенно неожиданно сделали предложения и мы обе уезжаем из города к будущим мужьям. Мы, конечно, поржали над совпадением, и обе рады друг за друга. Но все равно жутко. Потому что вот так мы «параллелим» уже года два. © Подслушано / Ideer

Кот Шерлока Холмса

Однажды мы всей семьей искали ключ от почтового ящика, вот внезапно он нам понадобился. Искали-искали, так и не нашли. Спустя какое-то время встает кот, заползает за диван, выпинывает лапой оттуда этот самый ключ и садится рядом с таким видом: «Да что бы вы без меня делали, человеки?» Понимаем, что это просто совпадение, но мы тогда, конечно, обалдели. © Подслушано / Ideer

«Коллега пришел на работу с собакой, а она идеально подходит к ковролину»

На вкус и цвет товарищи есть, как выяснилось

Всю жизнь ем окрошку как салат и запиваю квасом. Недавно встретил девушку. Она налила квас в кружку и стала есть салат. Я думал, что это судьба. Представлял, какие у нас будут дети, дом и собака. Но оказалось, что ее родители едят окрошку на кефире. © Darwise / Pikabu

Ваша судьба может найти вас даже на другом конце света

Занималась бегом на манеже. Мне очень нравился высокий симпатичный парень в белой майке, он тоже там бегал. Все уши девчонкам прожужжала о том, какой он красивый. Через несколько лет на круизном корпоративном рейсе на теплоходе на танец пригласил классный коллега и сказал: «А я тебя помню, ты занималась бегом на манеже». И что интересно, я не сразу узнала в нем того самого парня в белой майке. Теперь это мой муж. © Анна Абрамова

Копейки знают, когда возникнуть у нас на пути

Почти 6 лет снимаем жилье. Очень мечтали о своем доме. Договорились с мужем, что как будет у нас свой дом, подберем котенка. Именно с улицы. Чтобы подарить детенышу нормальную жизнь. Завтра — завершение сделки покупки дома. Выхожу ворота закрыть, под ноги бросается дрожащий и чуть живой комок. Ну не судьба ли? Сидит Лизка, греется под батареей, через пару дней в новый дом уедем. © tibrisi / Pikabu

«Кофе идеально подходит под кружку»

Кажется, производитель что-то знал

С подружкой купили одинаковые пазлы с Моной Лизой. Собирать трудно, я потратила больше недели после работы. И в самом конце поняла, что одного элемента не хватает. Расстроилась, так как планировала повесить собранный пазл на стену. Звоню подруге, мол, а у тебя как. А она говорит, что почти собрала, остался сложный низ, где почти все одного цвета, но такое чувство, что элементов больше, чем надо. Короче, мой кусочек каким-то образом оказался у нее в коробке.