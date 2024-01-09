20+ совпадений, узнав о которых так и тянет ахнуть: «Но ведь магия запрещена вне Хогвартса!»

Даже людям, которые легкомысленно отмахиваются от любых суеверий, жизнь порой подкидывает такие совпадения, что остается только недоуменно руками разводить. Кто-то встречает старого приятеля на другом конце земного шара, другие волшебным образом находят потерянные вещи. После таких историй невольно начинаешь верить, что некоторые вещи происходят совсем неслучайно.