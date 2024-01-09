20+ совпадений, узнав о которых так и тянет ахнуть: «Но ведь магия запрещена вне Хогвартса!»
Даже людям, которые легкомысленно отмахиваются от любых суеверий, жизнь порой подкидывает такие совпадения, что остается только недоуменно руками разводить. Кто-то встречает старого приятеля на другом конце земного шара, другие волшебным образом находят потерянные вещи. После таких историй невольно начинаешь верить, что некоторые вещи происходят совсем неслучайно.
- С детства помню одну фотографию из семейного альбома. На ней моя мама с подружками сидит на лавочке, а на заднем плане видна другая скамейка, где сидит мой папа с друзьями. Причем папуля смотрит в сторону мамы. Всю жизнь был уверен, что они уже тогда встречались. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что на момент этой съемки они даже не знали друг друга и познакомились значительно позже. А папа в кадр попал совершенно случайно. © wowek / Pikabu
- Недавно повел маму в ресторан, она к нам погостить ненадолго приехала. Рассказываю ей в красках, как мы тут с коллегой в командировке побывали, фотки показываю. Вдруг из-за соседнего столика встает совершенно незнакомая мне дама и заявляет, что похоже тот самый коллега — это ее сын. Самое смешное, что ресторан который я выбрал, находится за 300 км от моего родного города. © denkmit / Reddit
- Рассказывал всем и каждому, что мечтаю поехать в Коста-Рику, жаль только денег на такое путешествие у меня не было. И тут получаю письмо от старого клиента. Оказывается, он перебрался в Коста-Рику, строит там дом и ему срочно понадобилась моя консультация. Этот товарищ сказал, что оплатит все дорожные расходы и обеспечит жильем. В результате я умудрился побывать в Коста-Рике дважды. © Codega-DreamWalker / Reddit
- Как сейчас помню, в 5-м классе участвовал я в школьном конкурсе талантов. Божечки, какое же это было позорище. Десять лет спустя в другой части страны совершенно случайно повстречался со одним товарищем и выяснил, что он все эти годы хранил кассету с записью этого треклятого шоу. © d****hearts / Reddit
- Давным-давно работала я в ресторане и познакомилась там с очаровательным парнем. Начали мы встречаться и скоро выяснили, что не только выросли на одной улице, но и занимались музыкой у одного и того же учителя. И при этом умудрились ни разу не встретиться. Позже мы с ним поженились. И вот на каком-то семейном сборище свекровь решила показать мне программку с музыкального концерта, в котором ее сын в детстве участвовал. Смотрю на листок и у меня челюсть отвисает. Там записана не только фамилия мужа, но и моя. Оказывается, мы все-таки виделись, и даже сидели в нескольких метрах друг от друга за 11 лет до официального знакомства. Ничего не помню о том выступлении, но могу сказать, что мы и 44 года спустя неплохо музицируем дуэтом. © Anne Arneson / Quora
- У меня муж не только забирает сынулю по вечерам из садика, но и отводит туда по утрам. Но история не про то, что супруг у меня такой заботливый. Он все это делает из ревности. В одну группу с нашим дитем стал ходить ребенок моего бывшего. А тот вдовец, воспитывает сына один. Если видимся в саду, всегда зовет кофе попить или прогуляться в парке с детьми. Муж сказал, что у нас два варианта: либо искать другой садик, либо я больше не хожу отводить и забирать ребенка. © Мамдаринка / VK
- Я как-то решил другу брякнуть. Даже еще номер не набрал, подношу трубку к уху и слышу там его голос. Оказывается он мне первый позвонил, и я умудрился снять трубку еще до того, как телефон запиликал. Просто отвал башки какой-то. © FinnBoland / Reddit
- Пару лет назад катался по озеру на байдарке. Устроил привал на островке, достал перекус и открыл книжку, которую с собой захватил. Жую бутерброд и читаю: «В этот момент над ним пролетела большая голубая цапля». Поднимаю голову... и надо мной пролетает большая голубая цапля. © ubbles / Reddit
- Играл тут со своей дочуркой в Lego и решил отправить друг фотку, что мы с ней понастроили. Только отсылаю снимок, как получаю от приятеля фото, где они с дочкой тоже конструктор собирают. У меня аж челюсть отвисла, а друг как-то не впечатлился от такого совпадения. © Lostandfoundchampion / Reddit
- Мы с женой искали съемное жилье, только вот денег у нас было — кот наплакал. Так что даже не надеялись найти что-то приличное. Прошерстил я все объявления и давай звонить. И вот по одному из номеров отвечает товарищ, у которого как раз был подходящий нам вариант. Правда, мужчина был в некотором затруднении, просто потому что никакого объявления об аренде он не подавал, только собирался. Стали разбираться, и выяснилось, что я ошибся в 2 цифрах, набирая номер. В результате мы ударили по рукам и нам досталось просто идеальное жилье по меркам нашего городишки. © Arlie Esau / Quora
- Решил я с работы увольняться. Начальник всю плешь мне проел своими придирками, и я чувствовал, что он меня не сегодня-завтра вышибет. Ну, думаю, уж лучше я сам. И тут по дороге на работу я спотыкаюсь и шлепаюсь прямо в лужу. Извозился весь. Пошел домой переодеваться и думаю, эх неспроста это. Решил не подавать пока заявление. И что вы думаете, буквально через неделю приехал хозяин, уволил моего начальника, а мне и напарнику даже повысил зарплату. © Жуть. | Истории / VK
- Отмечали мы с девочками в кафе день рождения и попросили официанта нас сфотографировать. С нами в кадр попали 2 парня из-за соседнего столика. Лет через 5 два человека с этого снимка поженились. Причем познакомились и начали встречаться они позже. Но зато у них есть первое совместное фото, сделанное за пару лет до знакомства. © kaktak22 / Pikabu
- Мы с женой искали поставщика для нашего свадебного банкета. Нашли подходящую женщину и встретились с ней, чтобы обсудить детали. И тут выяснилось что жена и эта дама приехали из одного и того же города, который к тому же находится в другой части планеты. Они выросли на одной улице, у них были общие знакомые, они даже лазили по одному и тому же дереву. А познакомились в результате за тысячи километров от родного мегаполиса. © kor_hookmaster / Reddit
- Мне предстояло важное собеседование по приему на работу, так что я решила надеть свою «счастливую» блузку. Прихожу, и вижу, что что на женщине, которая будет проводить интервью, точно такая же. А она еще и добавляет: «У любого, кто так одевается, великолепный вкус и его точно возьмут на работу». Лучшее мое решение. © nattiechambers / Reddit
- Возвращался я как-то домой поздним вечером и засмотрелся на звездное небо. Я зачем-то загадал, чтобы девушка, в которую я был безответно влюблен, наконец-то обратила на меня внимание. А заодно подумал, что было бы неплохо, если бы уличные фонари так ярко не горели. А то звезд совсем не видно. И только эта мысль мелькнула у меня в голове, как свет на всей улице погас. Никогда еще такого не видел. А на следующий год та девушка стала со мной встречаться, и мы смогли полюбоваться звездным небом. © Vacek Nules / Quora
- Мне надо было лететь по делам из одного города в другой, а на работе мало того что билет с пересадкой взяли, так еще и рейсы выбрали жутко неудобные. Ну что ж делать, приехал в аэропорт, сижу, жду посадки. И тут объявление, что мой рейс задерживают. Испугался, что на пересадку не успею. Подхожу к сотруднице авиакомпании с этим вопросом, а она мне говорит: «А почему вы прямым не хотите? Я могу вам рейс поменять, там как раз одно место есть». В общем, быстро все переделала, и мне достался прямой перелет, да еще и место нормальное. Мелочь, а приятно. © jasonvorhis / Pikabu
- Как-то я переодевалась, зацепила сережку футболкой и та упала на ковер. Несколько дней ползала по полу пытаясь ее найти, кучу времени на это угрохала, но ковер как будто ее сожрал. Тут недавно наступаю на ковер и чувствую, как меня что-то в пятку укололо. Наклоняюсь, а это та самая сережка. Девять лет спустя все-таки ее нашла. © Жуть. | Истории / VK
- Дочка тут решила нас с родителями своего парня познакомить, ну пригласили мы их в гости. Стол накрыли, все чин чином. Пара вроде милая, но с чудинкой. Отец семейства, как порог переступил, стал на моего мужа волком смотреть. И вдруг прямо в разгар застолья этот товарищ неожиданно выдает: «А мы ведь с вами уже знакомы!» Оказывается, лет 10 назад мужчина приходил к мужу на работу, в его отдел устраиваться, а супруг его не взял. Но самое смешное, что благоверный сам скоро оттуда уволился. А вскоре контора закрылась со скандалом, да еще и зарплату бывшим сотрудникам задолжали. Выяснили это, порадовались, но вечер все равно прошел неловко.
- Мне до работы надо добираться на двух автобусах. И вот, возвращаюсь я как-то домой. Выхожу на остановке, где мне нужно пересадку делать, сажусь в следующий автобус и сразу семеню к своему любимому месту в начале салона. Плюхаюсь и вижу, что на соседнем кресле преспокойненько лежат мои ключи и телефон. Оказывается, я забыл все этого добро на предыдущем маршруте, но мне чертовски повезло — автобус на этой остановке просто переставили на другой маршрут, а я снова оказался в нем. © bigphazell / Reddit
- Лет 15 тому назад была я в Китае. И как-то в Пекине один товарищ спросил меня, откуда я. Отвечаю, что из Канады. А он мне: «О, а у меня там один знакомый живет. Может ты его знаешь?» И знаете что? Оказывается, я выросла на одной улице с этим чуваком. © ctruemane / Reddit
- Когда я выяснила, что беременна, то в первую очередь позвонила родителям. Мама тут же попросила сообщить радостную новость бабушке. Звоню я бабуле, а она спрашивает: «Ну и когда же ребеночек родится?». Отвечаю, что 26 мая. А бабушка выдает: «Ты же знаешь, что мне 18-ого мая 90 лет исполняется. Давай-ка он как раз в этот день и родится». Я, конечно, похихикала, но вот приходит 17-е мая, я в магазине и у меня отходят воды. А на следующий день на свет появилась моя дочь. Ровно к бабушкиному дню рождения. © Linda Fiatoa / Quora
- Случайно оставила ноут в кафешке на вокзале. Когда спохватилась, его там конечно уже не было. Бегаю кругами в поисках полицейского, и тут меня подзывает девушка с информационной стойки и вручает комп. Оказывается, его кто-то только что принес. Я как на крыльях понеслась садиться в свой автобус. Иду по салону и тут незнакомый парень неожиданно выдает: «Так это был ваш ноут?» Именно он нашел мое сокровище. Но самое потрясающее, что мы еще и на одном автобусе оказались. © ceaseless7 / Reddit
Кстати, некоторые люди не понаслышке знают, что наш мир полон чудес. Ведь им приходилось сталкиваться с такими мистическими вещами, что по дереву постучать хочется.
AdMe/Народное творчество/20+ совпадений, узнав о которых так и тянет ахнуть: «Но ведь магия запрещена вне Хогвартса!»
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