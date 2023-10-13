20+ специалистов из разных сфер поделились секретами, о которых раньше лишь с коллегами на обеде перешептывались

Когда речь заходит о представителе какой-то профессии, мы, как правило, лишь в общих чертах понимаем, чем же этот человек занимается весь свой рабочий день. А ведь в каждой сфере есть нюансы и секретики, о которых знают лишь узкий круг людей.

Менеджеры по найму, рекрутеры

Эйчары тратят на первичный просмотр резюме около 6-7 секунд, а не часы, как многие почему-то думают. Конечно, все зависит от количества кандидатов — чем их меньше, тем больше у рекрутера будет времени на изучение каждого резюме. Но если текст не зацепил в первые секунды, то до конца его дочитывать не будут. Многие специалисты по найму советуют соискателям писать кратко и по делу, а не сочинять опусы на несколько страниц. Некоторые рекрутеры используют фильтр для поиска ключевых слов во входящих электронных письмах. Поэтому ваше резюме могло и не дойти до адресата просто потому, что нужных слов в нем не было. © LBertilak / Reddit

В первую очередь мы смотрим на должность и компанию, где работал соискатель. А еще ищем упоминания зарплаты, проценты и другие цифры. И тогда уже решаем, стоит ли читать резюме дальше. © scaram0uche / Reddit

Я работал в сфере найма. Меня всегда удивляли люди, которые составляют резюме длиной больше страницы и пишут в нем кучу развернутых предложений. Вот лежит у работодателя стопка свежих откликов на вакансию — ни один кандидат еще не представляет особой ценности. Если через текст резюме приходится продираться, оно просто попадет в стопочку «Скорее всего, нет». Что я могу посоветовать? Во-первых, сделайте резюме удобочитаемым, используйте маркированные списки и подзаголовки. Во-вторых, четко указывайте свои навыки, а не пишите что-то вроде «коммуникабельный». В-третьих, начинайте предложения с действия (например, «Увеличил прибыль компании на...») © radicalizemebaby / Reddit

Работники общепита

Многие работники кафе и ресторанов не носят перчатки и трогают еду руками. Но это даже хорошо. Дело в том, что при приготовлении пищи нужно либо часто мыть руки, либо менять перчатки после каждого действия. Если человек работает в перчатках, он, скорее всего не делает ни того, ни другого. У тех, кто носит перчатки, создается иллюзия чистых рук, и они просто реже их моют. Судя по историям от работников общепита, лучше не заказывать еду в заведениях, где готовят в перчатках. Да, мы трогаем еду руками. Но мы их намываем, как в последний раз. Это гораздо лучше, чем носить одни и те же перчатки 12 часов подряд. © somecow / Reddit

Если вас и заразят, то, скорее всего, это будут люди в перчатках, а не те, которые работают голыми руками. В перчатках не чувствуешь, что руки грязные. © SpezModdedR******** / Reddit

Видел ребят, которые работают в перчатках и трогают ими все: телефон, косметику и так далее. В перерыве они снимают перчатки, а потом надевают их же, не берут новые. © MyName_IsBlue / Reddit

Еще один секрет — некоторые рестораны не готовят еду самостоятельно, а покупают заморозку и выдают ее за свои блюда. Многие работники общепита признались в этом. Я работал в популярной пекарне, которая рекламировала свою «домашнюю» выпечку. На самом же дела она приезжала к нам в замороженном виде из одного известного супермаркета. А покупатели, кстати, восторгались и нахваливали «наши» булочки, мол, таких вкусных еще никогда не ели. © UnderestimatedIguana / Reddit

В детстве очень любил один маленький итальянский ресторанчик. Так сильно любил, что однажды решил туда устроится на подработку. Оказалось, что свои знаменитые «домашние» канноли они покупали в замороженном виде у крупного поставщика. © NickNash1985 / Reddit

Работники музеев

Не все экспонаты, которые мы видим в музее или на выставке, являются подлинными. Это связано со многими факторами. Например, некоторые картины могут портиться под воздействием света и вспышек фотокамер, поэтому оригиналы хранят в подсобке музея, а в выставочном зале представлены очень качественные копии. Или, к примеру, кости динозавров давно окаменели и из них сложно составить единую композицию, поэтому делают гипсовые слепки. Еще музеи могут не выставлять оригиналы по причине слишком высоких страховых взносов за предмет истории или искусства. Куда проще и дешевле выставить копию. По образованию я геолог, в прошлом занимался палеонтологией. В одном известном музее есть композиции из скелетов динозавров. Одни кости там настоящие, а другие — очень хорошая подделка. Обычно оригинал держат в недоступном для посетителей месте. © halffullpenguin / Reddit

Флористы

Профессионалы признаются, что в праздники, особенно зимние, цена букетов очень завышена, а цветы в них не самого лучшего качества. Лучшее время для того, чтобы порадовать близких шикарным букетом, — лето. Стоимость цветов сильно задирают перед праздниками. Более того, розы, которые продают ко Дню Святого Валентина, скорее всего, собрали сильно заранее, где-то под Рождество. © VinnyVincinny / Reddit

Работники супермаркетов

Товары на полках супермаркетов никогда не раскладывают в случайном порядке. Ведь главное для магазина — чтобы человек купил побольше всего. Продукты первой необходимости ставят подальше от входа, чтобы покупатель на пути к ним импульсивно набрал побольше других товаров. А сладкие батончики и жвачка, напротив, «мозолят глаза» в очереди на кассе. Так человек может взять даже то, что покупать не планировал. Компании тратят кучу денег, чтобы их товары были представлены на конкретных полках в супермаркете. Если товар находится у вас на уровне глаз, то, вангую, кто-то очень много заплатил, чтобы этот продукт там стоял. © blueeyesredlipstick / Reddit

Конфеты и игрушки всегда располагаются на уровне глаз ребенка. Молоко и туалетная бумага — почти всегда «на задворках», ведь именно за ними люди, скорее всего, пришли. Покупатели пробираются к нужным позициям и по дороге могут набрать и другие товары в красивых упаковках. © _Futureghost_ / Reddit

Слесари, ремонтники

Мастера по ремонту признались, что иногда выполняют свою работу буквально за минуты, а потом просто убивают время, создавая видимость занятости. Дело в том, что клиенты порой не понимают, почему должны платить запрашиваемую сумму за услугу, ее мастер так быстро все починил. А слесари, кстати, по секрету рассказывают, что почти любая дверь вскрывается очень быстро. Ага, я слесарь. Мы можем открыть любую дверь за 30 секунд. А весь наш огромный арсенал инструментов нужен для пускания пыли в глаза. © EyeBumGaze808 / Reddit

А я занимаюсь ремонтом бытовой техники. Иногда просто болтаю по телефону в машине, чтобы казалось, что я долго работаю. А то клиенты очень расстраиваются и не понимают, за что платят, если я чиню технику за 15 минут. © MalificViper / Reddit

Работники почты и служб доставки

Наклейки вроде «Хрупкое» или «Не бросать» вовсе не гарантируют того, что пакет или коробку будут доставлять аккуратно. Курьера могут оштрафовать, если посылка была повреждена по его вине, но чаще всего компании просто переводят стрелки на неправильную упаковку. Работники почты и службы доставки также предупреждают, что почтовые коробки и пакеты очень грязные, их не стоит класть на кровать или ставить на кухонный стол. А после того, как открыли посылку, стоит хорошенько помыть руки. Я работал на складе одной транспортной компании и часто видел, как уставшие или расстроенные работники бросают посылки и наступают на них, не обращая никакого внимания на наклейку «Хрупкое». Поэтому всегда тщательно упаковывайте то, что отправляете. © AgentAlexMahone / Reddit

Работники отелей

Постельные клопы абсолютно равнодушны к тому, где поселиться — в номере роскошного отеля или комнате дешевого хостела. Просто более честные владельцы борются с жучками самыми разнообразными способами. Однако каждому постояльцу лучше самому проверить комнату при заселении. Некоторые работники отелей признаются, что иногда не меняют одеяла и подушки в номерах, если на них нет явно видимых пятен. Я работал в одном хорошем отеле, так там два раза в месяц привозили собак, которые вынюхивали клопов. © First-Fantasy / Reddit

А у нас был прибор, который нагревал комнату до 60 градусов. Клопы погибают от перегрева. © ryl371240 / Reddit

Уборщицы сильно стараются сэкономить время, потому что комнат много, а тайминг на уборку строгий. Поэтому мы можем не менять одеяло, если оно не выглядит грязным. А еще, если подушки лежали не на кровати, а на стуле, то их мы тоже не меняем, предполагая, что их не использовали. © Witch_on_a_moped / Reddit

Еще несколько секретов от представителей разных профессий

Работаю в клинической лаборатории и могу с уверенностью сказать: чтобы сэкономить на тестах на беременность и анализах, нужно всегда покупать дешевые тесты. Нет совершенно никакой разницы между дорогими и дешевыми. Технологии одинаковые. В нашей лаборатории исследования тоже проводятся на дешевых тестах. © sdossantos97 / Reddit

Я проработал в музыкальной индустрии 10 лет и знаю, сколько денег получают многие музыканты. Так вот, никто не зарабатывает столько, сколько кажется со стороны. Многие звезды выглядят только как миллионеры, но это вообще не так. © OHLOOK_OREGON / Reddit

Я занимался продажами модных сейчас IT-курсов. Они продают «мечту», обещают людям, что после окончания они найдут высокооплачиваемую работу. Но ни один человек, которому мы продали курс, так и не устроился работать в IT. © bucketofhassle / Reddit

А я вот работал в кинотеатре. По выходным мы с вечера готовили много попкорна и складывали его в мусорные пакеты. А перед открытием разогревали этот попкорн и делали вид, что он свежий. © xghostiex / Reddit