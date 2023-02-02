20+ бесспорных доказательств того, что все в этом мире познается в сравнении
Многое в жизни познается в сравнении. Когда мы изо дня в день наблюдаем за одними и теми же людьми или вещами, кажется, будто они не меняются. Но стоит поставить рядом старое и актуальное фото человека или изношенную со временем вещь с ее новым аналогом — и огромная разница сама бросается в глаза.
«Мой папа с сестрами 40 лет назад и сейчас. У тети Оли даже платье то же»
У этого кота своя логика: зимой он почти гладкошерстный, зато летом щеголяет в пушистой шубе
«Это я на 33-й неделе беременности и через 33 недели после родов»
«Я начал делать торты на заказ 7 лет назад. Вот один из первых шедевров и последних. Мальчик Женя, 29 лет»
Чужие дети растут так быстро
Совершенно новая мочалка по сравнению с той, что была куплена 5 лет назад
Вот в чем разница между яйцом деревенской курицы и магазинным
Кони и пони
Помада, которой 6 лет, против такой же новой
«Мы с сестрой повторили фото 19 лет спустя»
«Решил разобрать старые фото и наткнулся на серию „было и стало“. Что-то взгрустнулось. Разница между фото — 14 лет»
«Верхней паре сережек около 5 лет, они уже изрядно поношены. Я только что нашла им замену»
Кукла Маринка до и после починки
«Моя семья все-таки заставила меня заменить мою 18-летнюю подушку на новую»
Фото с выпускного вечера и со свадьбы. Разница между снимками — 9 лет
«Моя столовая после переезда и сейчас»
Вот в чем разница между органическими куриными ножками (слева) и «обычными» (справа)
«Время идет, и не замечаешь, когда твоя дочка, мелочь пузатая, вдруг превращается в красивую девушку. Раз — и прошло 10 лет»
Новые сварочные перчатки против старых
В 2 месяца щенок был пушистым облачком, а в год — уже настоящей белоснежной тучкой
Новые кроссовки по сравнению с теми, которые носили 6 лет
Как тело может измениться всего-то за 8 месяцев
«Слева — кукла, которая со мной уже 27 лет, справа — такая же новая»
«Слева — первое фото вместе, справа — 17 лет и четверо детей спустя»
А за какими изменениями в окружающем мире любите наблюдать вы?
Фото на превью JDN87 / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ бесспорных доказательств того, что все в этом мире познается в сравнении
Поделиться этой статьёй