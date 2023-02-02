20+ бесспорных доказательств того, что все в этом мире познается в сравнении

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Многое в жизни познается в сравнении. Когда мы изо дня в день наблюдаем за одними и теми же людьми или вещами, кажется, будто они не меняются. Но стоит поставить рядом старое и актуальное фото человека или изношенную со временем вещь с ее новым аналогом — и огромная разница сама бросается в глаза.

«Мой папа с сестрами 40 лет назад и сейчас. У тети Оли даже платье то же»

У этого кота своя логика: зимой он почти гладкошерстный, зато летом щеголяет в пушистой шубе

«Это я на 33-й неделе беременности и через 33 недели после родов»

«Я начал делать торты на заказ 7 лет назад. Вот один из первых шедевров и последних. Мальчик Женя, 29 лет»

Чужие дети растут так быстро

Совершенно новая мочалка по сравнению с той, что была куплена 5 лет назад

Вот в чем разница между яйцом деревенской курицы и магазинным

Кони и пони

Помада, которой 6 лет, против такой же новой

«Мы с сестрой повторили фото 19 лет спустя»

«Решил разобрать старые фото и наткнулся на серию „было и стало“. Что-то взгрустнулось. Разница между фото — 14 лет»

«Верхней паре сережек около 5 лет, они уже изрядно поношены. Я только что нашла им замену»

Кукла Маринка до и после починки

«Моя семья все-таки заставила меня заменить мою 18-летнюю подушку на новую»

Фото с выпускного вечера и со свадьбы. Разница между снимками — 9 лет

«Моя столовая после переезда и сейчас»

Вот в чем разница между органическими куриными ножками (слева) и «обычными» (справа)

«Время идет, и не замечаешь, когда твоя дочка, мелочь пузатая, вдруг превращается в красивую девушку. Раз — и прошло 10 лет»

Новые сварочные перчатки против старых

В 2 месяца щенок был пушистым облачком, а в год — уже настоящей белоснежной тучкой

Новые кроссовки по сравнению с теми, которые носили 6 лет

Как тело может измениться всего-то за 8 месяцев

«Слева — кукла, которая со мной уже 27 лет, справа — такая же новая»

«Слева — первое фото вместе, справа — 17 лет и четверо детей спустя»