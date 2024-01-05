20+ старинных вещей, которые с годами не потеряли своего шарма

Вещи с историей со временем не теряют своей актуальности. Совсем наоборот — они наполняются шармом. Мы готовы часами рассматривать фото предметов, которые с годами приобретают только более изысканный вид.

«Бабушка привезла это из Германии в 50–60-х годах. Теперь оно принадлежит мне. Вот только что это?! Кто-нибудь в курсе?»

Я видел подобные, это старинная дизайнерская ваза продолговатой формы. © tfortrishy / Reddit

Это очень крутая и уникальная вещь. Она сделана из дорогого розового стекла, которое не только сложно в изготовлении, но и содержит золото. © Doeraymefarso / Reddit

«Вы только взгляните на эту винтажную шубу от Oscar De La Renta!»

«Моя бабушка носила эти очки 36 лет. Оказалось, что это золото и рубины»

«Урановое ожерелье из прошлого столетия. Светится под лампой»

«Моя коллекция платьев из 70-х»

«Мое уникальное обручальное кольцо из 1960-х, которое принадлежало бабушке»

«В моей библиотеке около 10 старинных рукописей на пальмовых листьях»

«Этот шикарный стол перешел мне по наследству от богатой бабушки»

«Винтажный холодильник отлично дополнил нашу кухню»

«Винтажные карманные часы конца 1800-х годов. Принадлежали 4 поколениям моей семьи»

«Мама только что передала мне эту семейную реликвию. Фляжка для воды из 1800-х»

«Моя подруга нашла коллекцию украшений своей бабушки, которая хранилась в подвале более 40 лет»

«Дедушкина коллекция самого 1-го издания книг о Гарри Поттере в твердом переплете. Стоит более $ 100 000»

«Семейная реликвия. Часы моего деда. Мама говорит, что он очень дорожил ими»

«Еще одна винтажная гитара моего семейства. Папин Gibson 1969 года»

«Ей уже 101 год, а она пишет все лучше и лучше. Нет ничего прекраснее старинной перьевой ручки»

«Позолоченная бритва 1940-х годов, доставшаяся по наследству от деда. В детстве любил наблюдать, как он бреется»

«Сережки, которые моя мама купила 60 лет назад, когда ей было 13»

«Этот винтажный диван, кажется, был создан для нашей гостиной»

Добро пожаловать в 1975-й! Этот диван — сокровище. © YourDimeTime / Reddit

«Викторианское свадебное платье 1970-х годов и набор посуды середины ХХ века. Я довольна!»

«Я была в восторге, обнаружив этот кофейный столик 1960–1970-х годов»

«Спустя 50 лет платье до сих пор в идеальном состоянии»