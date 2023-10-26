20 старых вещей, которые язык не повернется назвать барахлом, настолько они потрясные

В современном обществе не без усилий маркетологов сложилась такая практика, что от старых вещей спустя какое-то время принято избавляться и заменять их новыми. Даже если они совсем не утратили свою функцию и не изменили внешний вид, будь то тостер, диван или браслет. К счастью, еще довольно много людей, которые мыслят иначе и с большим удовольствием используют (или хранят) старые предметы. Кстати, многие из них настолько изящные, что им самое место в музее, а не дома на полке.

1. «Что это за вещь? Мне кто-то подарил, не помню. Кажется, это серебро»

«Его носили викторианские женщины, это своеобразный мультитул. Его обычно прикрепляли к поясу юбки. Конкретно этот мультитул содержит почти все, что нужно хозяйке для ее повседневных дел по дому. Похоже, в вашем варианте есть танцевальная открытка, игольница, подвеска для декора, открывалка для писем и небольшая коробочка для хранения». © headclouds / Reddit

2. «Несколько недель назад купил этот винтажный чилийский набор»

3. «Нашла этот флакон от Avon 1970-х годов и влюбилась в него»

4. «Я гордый владелец единственного свадебного подарка моей прабабушки — часов Ansonia из орехового дерева 1878 года выпуска»

5. «Фонарь моего прадеда. В начале 1900-х годов работал в депо на вокзале Нью-Йорка»

6. «Только что купила этот нелепый столик за $ 25»

«Он просто невероятный! Как библиофил я восхищаюсь вашей покупкой». © MissHibernia / Reddit

7. «Нужен ли мне этот вазон в виде женского сапога в викторианском стиле? Нет, конечно! Купила ли я его. Конечно купила!»

«Тем более он стоил колоссальных $ 3. Надеюсь, эта покупка не станет последней каплей для моего мужа».

8. «Я медсестра-акушерка. Моя мачеха подарила мне старинное кресло для родов. Какое же оно крутое! Мачеха говорит, что это антиквариат, который ее тетя купила в Италии»

9. «Брошь моей мамы, 1930-е годы»

10. «Мы убирались в доме моего дяди и наткнулись на эту лампу. Кто-то знает что-нибудь про нее?»

«Ваша лампа, вероятнее всего, была сделана в Марокко или в марокканском стиле в 1960-х годах. Своими деталями она напоминает некоторые викторианские газовые лампы, украшенные драгоценными камнями и бронзой». © snuggly-otter / Reddit

11. «Это подарок от пожилой подруги — итальянский филигранный браслет. Примерно 1951 года. Не хватает двух звеньев и второй половины застежки»

12. «Жуткая брошь, начало 1900-х»

13. «Моя бабушка нашла эту подставку для аквариума в комиссионном магазине всего за $ 1»

«Я унаследовал ее много лет назад. Потом нашел в интернете коллекционера, который продает копии чаш. Он пояснил, что моя подставка была изготовлена в 1928 году компанией Chicago Art Metal Foundry под торговой маркой Verona. Оригинальные чаши были сделаны из уранового стекла, и со временем большинство из них было утеряно. Позже я выяснил, что аквариум нужного мне размера будет слишком мал, чтобы с этической точки зрения в ней можно было содержать любую рыбу. Поэтому я превратил его в террариум»

14. «Купила эту стиральную машину за $ 50 и она до сих пор работает»

«Эту красавицу я откопала на распродаже. Первоначально ее цена составляла $ 300, но я пошла в последние часы в последний день и смогла урвать за 50. И она все еще работает»

15. «Я влюбилась в это огромное глиняное изделие, которое увидела на распродаже. Нашла в интернете похожие марокканские произведения искусства, но не такие большие»

«Тут вся проволока серебряная. Я бы не стал его особо трогать, просто бы протирал сосуд влажной тряпкой. Какая же красивая вещь конца XIX века». © ToolemeraPress / Reddit

16. «Сувенир со Всемирной выставки 1904 года. Кувшин принадлежала моей прабабушке»

17. «Кто-то выбросил этот странный стул, а мой папа забрал его. Мы не можем понять, для чего он использовался. На нем очень неудобно сидеть»

«Похоже на скамейку для телефона. Обычно такие скамейки стояли в коридоре, у них всегда были столики для телефона, а иногда и ящики для телефонных книг». © Ok-Apricot-3156 / Reddit

18. «Это китайское кресло выкинули в мусор из местной библиотеки только потому, что на нем не было одного подлокотника. Я забрал себе и все исправил»

19. «Это лампа примерно 1900-х годов. Хотелось бы мне узнать о ней побольше»

«Это антикварная китайская масляная лампа». © igneousink / Reddit

20. «Диван 1830-х годов. Вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное?»