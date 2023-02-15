20 сумочек, настолько экстравагантных, что не каждая модница решится с ней ходить

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Многие девушки стараются как-то выделяться из толпы. Одни делают яркий макияж или набивают тату, другие носят вычурную одежду, а третьи выбирают экстравагантные аксессуары, например сумки. Да такие, которые привлекают внимание абсолютно каждого, кто их видит. Эти изделия так и хочется повнимательнее разглядеть и даже пощупать.

1. «Гуляла в обувном отделе, и тут бац — сумки с настоящими работающими настенными часами»

2. Сумочки с настоящими телефонами. Их можно подключить к смартфону и пользоваться

3. «Сегодня в метро увидел такую сумку»

4. Сумка-кроксы от Balenciaga

5. Эта сумочка по текстуре неотличима от настоящего круассана

6. Интересно, в носике этой «лейки» можно что-то хранить?

7. «Моя бабушка получила эту сумку на Рождество»

8. Эти сумки хороши тем, что будут ровно стоять на полу

9. Суши-клатч. Ручка выглядит весьма аппетитно

10. Клатч из той же серии, но уже на тему устриц

11. «Наконец доделала сумочку-жабу, которую начала шить еще в прошлом году»

12. А как вам сумка, сшитая из пакетов с кошачьим кормом?

13. «Сумка моей мамы»

14. «Чувствую, что Скрудж Макдак должен быть где-то рядом с этой сумочкой»

15. Комплект для девушки с утонченным вкусом

16. «Купила 3 таких сумочки, всего по $ 5 за каждую»

17. «На витрине магазина заметил эту ослепительную сумку»

18. «Я бы купил эту сумку с единственной целью — просунуть ее в собачью дверь моего соседа, как в фильме „Страх“»

19. «В местном китайском магазине наткнулась на такую сумку»