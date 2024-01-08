20 свекровей, с которыми жизнь кажется не медом, а смесью жгучих перцев

У женщин из этой подборки свекрови будто бы закончили курсы по доведению невестки до белого каления: то перевоспитывать вздумают, то свежесваренный суп в унитаз выльют. Хорошо, что существуют и замечательные свекрови, которые словно тигрицы бросаются на защиту избранницы сына — об этом наш бонус.

Шла с работы уставшая, хотелось тепла и романтики. Захожу в квартиру, а там тьма и свечи горят, за столом муж сидит. Ура, мечты сбываются! И тут из дверей ванной выходит свекровь и выдает: «А мне сынок позвонил и сказал, что у вас свет пропал. Я принесла свечи и вот еду запаковала на ужин. Ты давай быстренько накрывай на стол, муж голодный». © Палата № 6 / VK

мечты сбываются! И тут из дверей ванной выходит свекровь и выдает: «А мне сынок позвонил и сказал, что у вас свет пропал. Я принесла свечи и вот еду запаковала на ужин. Ты давай быстренько накрывай на стол, муж голодный». © Палата № 6 / VK С меня в свое время свекровь требовала внука — мальчика 4 кг весом, чтобы гордую их фамилию продолжал. Я ей так и говорила, мол, вам надо — вы и рожайте мальчика, а у меня будет девочка 2,8 кг, как и я сама при рождении. До серьезной ругани на поздних сроках беременности доходили. В итоге родила я девочку 2,8 кг. © Ни Хо! / Dzen

Я переносила своего первенца на 2 недели дольше срока. Меня начали стимулировать, потом отошли воды, затем были сутки схваток с минимальным раскрытием. В итоге мне сделали срочное кесарево. Родился богатырь на 4,2 кг! Через 2 дня нас выписали домой. В этот же день в гости приехала свекровь. Она глянула на меня, измученную всеми этими приключениями, и выдала: «Посмотри, какая ты огромная! Ты уверена, что уже родила?» © Vicky Green / Quora

Подруга развелась с мужем. А он как-то в ее отсутствие завалился к ней домой и съел из холодильника шпроты, которые ему есть нельзя. После этого тихо страдал на диванчике, пока подруга не вернулась домой и не вызвала скорую. Так свекровь предъявила ей претензию: «Почему это у тебя шпроты лежат в холодильнике, если моему сыночку их нельзя?!» На то, что подруга и этот мальчик уже официально развелись и раздельно живут, свекрови было совершенно фиолетово. © WendyMage / Pikabu

Живем со свекровью. Недавно захотелось ей мороженого. Приходит из магазина с двумя: мне тоже принесла. Вечером муж в ведре увидел обертки и начал возмущаться, что ему не купили. Свекровь отвечает, мол, ты сладкое не любишь. И муж, почти плача, выдает: «Дело не в мороженом! Я давно понял, что ты ее любишь больше, чем меня!» 2 дня с нами не разговаривал. 33 года мужику... © Подслушано / VK

Про свою свекровь я могу часами рассказывать, но есть один случай, который наиболее ярко описывает ее отношение ко мне. Мыли мы как-то окна на ее балконе, муж полез на подоконник, чтобы протереть в труднодоступном месте, так она заголосила: «Ой, сыночек, ты куда? Опасно же!» И тут же, обращаясь ко мне: «Вера, ну ты залезай!» Да, конечно, я ж бессмертная! © wasp3011 / Pikabu

Приехала к нам в гости свекровь. Я ей решила показать фотографии со свадьбы, которые только забрала у фотографа. И все разговоры свелись к хвалению внешности моей троюродной сестры на снимках. Она длинноногая стройная дева, не то что я — пухловатая коротышка. А свекровь смотрит на меня с улыбкой и говорит: «Ой, ну какая же у тебя сестра красивая! Вот зачем вы так рано поженились?» А я не знала, что ей ответить. До сих пор не знаю. © Dormedontovna / Pikabu

Свекровь переехала к нам месяц назад, и я стала замечать, что мои вещи в спальне кто-то трогает: то мебель переставит, то что-то переложит. Начала грешить на маму мужа, а супруг такой: «Ты что! Она никогда бы так не поступила!» Но, кроме меня и мужа, в спальне никого не бывает. В общем, я пошла на хитрость: купила поддельный тест на беременность и выбросила его в мусорное ведро в спальне. Буквально на следующий день родня мужа завалила меня сообщениями, мол, поздравляем с беременностью. Потом позвонил муж и начал выяснять, давно ли я в положении и почему ничего ему не сказала. Я спросила, откуда у него такая информация, и мой благоверный объяснил, что его мама нашла положительный тест в мусорном баке в спальне. «Теперь ты понимаешь, что она лазит в наших вещах?» — поинтересовалась я у мужа. Тут до него начало доходить. Однако, узнав, что тест был фальшивым, супруг разозлился, ведь я обнадежила его мать, которая мечтает о внуках. Теперь для всей их семейки я лгунья и манипулятор. © Milathrowaway37 / Reddit

Я по специальности учитель начальных классов, но работаю продавцом в салоне свадебных платьев. Меня устраивает и зарплата, и сама атмосфера в салоне. Я испытываю удовольствие, когда подбираю одежду и аксессуары девушкам. У нас очень хороший коллектив, без проблем можно поменять день работы и даже несколько часов. Свекровь же работает завучем по воспитательной работе в школе и всегда с пренебрежением отзывается о моей занятости: «девочка на побегушках», «облизывать клиентов» и куча подобных эпитетов. Она предлагала устроить меня в свою школу, но я не хочу. Теперь свекровь всей родне рассказывает, какая я неблагодарная, мол, люди пороги обивают, чтобы стать уважаемым человеком, а я нос ворочу. © #щастьебытьневесткой / VK

Мы с мужем уехали в свадебное путешествие, а ключи оставили свекрови. Вернулись и обалдели: она переставила всю мебель и даже выкинула часть моих вещей и фото. Я рыдала, а свекровь хлопала глазами: «Ну я ж хотела как лучше!» Прошли годы. Она попала в больницу. Я втайне от мужа взяла ключи от ее дома и сделала там перестановку на кухне, выбросила битую посуду и другие ненужные вещи, сняла со стен картины и положила их в шкаф. Потом я переставила бельевой шкаф, гардероб, переложила вещи в ванной комнате. В тот день, когда муж должен был забирать маму из больницы, я предложила ему убрать в ее доме. Мы поехали туда вдвоем, вытерли пыль, пропылесосили и отправились за свекровью. Когда она вошла в свой дом, она начала орать: «Что вы сделали с моими фотографиями? Что вы сделали с моей кухней?» Муж пытался ей объяснить, что мы просто вытерли пыль, но свекровь продолжала кричать. В итоге мы ушли, чтобы не нервировать ее. Муж решил, что его мама просто стареет. Ну да, такое бывает. © Unknown author / Reddit

Мы с нынешним мужем были тогда не расписаны, но жили вместе. Однажды его мама просто поставила нас перед фактом, что едет из другого города к нам в гости. Ну хорошо. Я девочка взрослая, с 15 лет живу отдельно от родителей, в помощи по дому не нуждаюсь. Парень мой на тот момент тоже уже лет 10 жил отдельно от мамы и прекрасно справлялся. Но свекровь решила, что нам нужно помочь. Приехала. Мы ушли на работу, она осталась дома. Когда я пришла вечером домой, обнаружила, что у меня заменены все губки, тряпки, куплен пластиковый коврик в раковину на кухне (терпеть их не могу). Еще она накупила гору продуктов (как на огромную семью), которые никто так и не успел съесть, и в итоге половина ушла в мусорку. Прошло 10 лет, а я до сих пор злюсь. © rina9999 / Pikabu

Моя свекровь ненавидела меня с первого дня. Однажды она появилась на пороге нашего дома и сказала, что хочет поговорить с мужем наедине. Когда они вернулись, мне объявили, что нам нужно выехать с нашей фермы. Мы никогда не копили деньги на покупку дома, у нас было большое хозяйство: лошади, куры, собаки. 12 лет мы с мужем скитались с места на место, нам туго пришлось. Сейчас мы живем на ферме друга, а недавно я узнала, что муж кое-что скрывал от меня все эти годы. Оказывается, мать сказала ему, что он может остаться с ней или навсегда уехать со мной. Мы все знаем, что он выбрал. © Isabel Iryss Thompson / Quora

По работе отправили меня в другой город для повышения квалификации, муж отпустил спокойно. Во время командировки я узнала о своей беременности. Эту классную новость решила сказать любимому лично, сделав сюрприз. Радости не было предела. Проходит месяц, и муж заявляет, что он отказывается от ребенка, так как свекровь посчитала дни и решила, что я малыша нагуляла во время командировки. Супруг настаивает на разводе. Что ж, сделаю тест ДНК после рождения ребенка и отнесу результаты папашке вместе с документом о взыскании алиментов. © #щастьебытьневесткой / VK

В субботу была наша свадьба, а в понедельник мы решили поужинать с родственниками мужа. Свекровь открыла дверь и увидела меня в повседневной одежде, с моей обычной прической и макияжем. Она смерила меня взглядом с головы до ног и выдала: «Да уж, 48 часов назад ты выглядела намного красивее!» Я отреагировала мгновенно: «Спасибо большое! Вы тоже». Свекровь помрачнела, а мой муж и его отец не смогли сдержать смеха. © jazzy_zebra / Reddit

Мы с детьми приехали к родителям мужа на праздники. Зашли, обняли и поцеловали свекровь. Смотрим — свекра нет нигде. Муж спрашивает: «А где отец?» И свекровь такая: «Ой, он в туалете. У нас уже 2 дня животы крутит». Мой муж, не теряя надежды: «Съели что-то не то?» А его маман в ответ: «Да нет, у нас в офисе все болеют!» Я чуть не разрыдалась, говорю: «Вы почему нас не предупредили?» На что свекровь с честными глазами выдала: «Так вы бы тогда не приехали! Да не переживай ты так, мы не заразные». И, естественно, мы заболели, все праздники коту под хвост. Я до сих пор злюсь. © fireballrose / Reddit

Моя бывшая свекровь вообще сказала, что девочку очень хотела, а мальчишек она не любит, поэтому с ребенком «нянчитесь сами, ко мне не привозите». Я ее в принципе ни о чем просить не собиралась, ну да ладно. После рождения внука она за весь год ни разу не поинтересовалась, как он. И вообще сказала: «Чтобы я к вам приехала, вы мне должны в ножки поклониться и такси в обе стороны оплатить». Хорошо, что ни ее, ни ее сынульки в нашей жизни больше нет. © Kuku***xD / Pikabu

Во время беременности чувствовала себя очень плохо. Токсикоз мучил меня 24 часа в сутки. И однажды «на помощь» пришла свекровь. Она ворвалась в спальню, где я, скрючившись, лежала в постели, сорвала с меня одеяло и сказала, что если я не встану, то мой муж перестанет меня любить. Я встала, приняла душ и позвонила супругу из ванной. На следующий день мы попросили свекровь уехать. Вернувшись домой, она написала моему мужу письмо, в котором рассказала, как ей хотелось бы, чтобы он никогда не женился на мне. Хорошо, что я узнала об этом письме около полугода назад, а женаты мы уже 24 года. © Starmonkey876 / Quora

Свекровь после нашего развода всем рассказывала: «Сколько мой сын туда вложил, сколько вложил!» Я так устала это слушать от всех родственников и знакомых, что приехала к ней и говорю: «Ну рассказывайте, сколько же ваш сынок вложил? Чего он мне и сыну такого купил и оставил?» Молчит, вспомнить не может. «Давайте я вам помогу. Телевизор ваш сыночек купил — и больше ничего. А мне теперь ребенка одной воспитывать!» — выпалила я. С тех пор свекровь язык прикусила и молчит. © NeemKashu / Pikabu

Мы живем в моей квартире с мужем и котом, ребенка пока не планируем. А свекровь постоянно долбит, что мне надо избавиться от кота. Видите ли, это из-за него у нас детки не получаются. Однажды прихожу с работы и вижу моего любимца в подъезде. Оказалось, свекровь без спроса взяла ключи от моей квартиры, приехала в наше отсутствие и выкинула кота на улицу. Но мой умница, похоже, забежал обратно с кем-то из соседей. Поскандалила я тогда страшно, свекрови сказала, чтобы ноги ее больше не было у меня дома. Муж надулся, что я маму его обижаю, она же «все делает из лучших побуждений». Кажется, я поторопилась с замужеством. © Подслушано / VK

Всегда считала страшилки про свекровей чушью, так как в семье моих родителей в этом отношении была полная идиллия. Вышла замуж. На днях новоявленная «вторая мама» пришла в гости, провела ревизию на кухне. И вылила полную кастрюлю только что сваренного супа в унитаз, аргументируя это тем, что у нее аллергия на морковь. © Подслушано / Ideer

Другие истории о свекровях и тещах можно почитать в этой статье.

Бонус

Приходим с будущим мужем к нему домой. А там его мама смотрит на меня неприязненно, сдержанно здоровается. Я в непонятках: всегда вроде нормально общались. Тащит она его на кухню и выговаривает: «Выгоняй эту белобрысую! Маше я не расскажу, но чтобы это было в первый и последний раз!» А я ей: «Теть Ань, это я». Она аж охнула. Просто у свекрови зрение тогда не очень было, а я из брюнетки в блондинку перекрасилась. Люблю ее. © Maria / ADME