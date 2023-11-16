20 свиданий, после которых осталось столько впечатлений, что хоть книгу пиши

Практически у каждого было свидание, которое надолго отпечаталось в памяти. У одних оно прошло не так удачно, как хотелось бы, у других было все хорошо, но потом всплыли неприятные неожиданности. А кому-то по-настоящему улыбнулась удача, и они встретили человека, с которым прожили всю жизнь.