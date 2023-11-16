20 свиданий, после которых осталось столько впечатлений, что хоть книгу пиши
Практически у каждого было свидание, которое надолго отпечаталось в памяти. У одних оно прошло не так удачно, как хотелось бы, у других было все хорошо, но потом всплыли неприятные неожиданности. А кому-то по-настоящему улыбнулась удача, и они встретили человека, с которым прожили всю жизнь.
- Пришел к девушке на свидание домой. Но неожиданно прижало в туалет. Пошел делать дела, но оказалось, что нет холодной воды. Набрал в тазик кипяток, выливаю, и тут унитаз трескается. Даже пришли соседи. Как-то так. © Unknown author / Pikabu
- Завязался роман, настоящая любовь-морковь. Как-то раз он обмолвился, что любит вишневый пирог, но давно его не ел. Я решила порадовать любимого — испекла и принесла на свидание. Съел половину, и вот вечер подходит к концу, нам пора расходиться. Я хотела выкинуть остатки, но у него возникла идея получше: он сбегал в ближайшую пекарню, набрал коробочек, упаковал в них пирог и понес домой, где доедал его уже с женой и ребенком. © Подслушано / Ideer
- Решилась пойти на свидание. Немного посидели, и он предложил переместиться к нему домой, так как живет совсем рядом. Зачем-то я согласилась. Наверное, потому, что не знала, как отказать. Заходим к нему, а там какой-то свинарник. Коридор напоминал полосу препятствий, на полу гостиной были разбросаны горы бумаги и мусора, какие-то коробки. Жесть. Вся кухня была забита какими-то упаковками и банками, а в раковине — гора грязной посуды. Я не выдержала и вскоре ушла. Ему было 38 лет, так что никаких оправданий. © Fearless_Grass_1493 / Reddit
- Однажды осмелился пригласить очень красивую и крутую девушку на свидание, она согласилась. Решили пойти в кино на фильм ужасов. Идея была моя. Думал, что она испугается, а я буду сидеть, бесстрашный, и успокаивать ее. Хотел впечатлить таким образом, чтобы она стала со мной встречаться. В итоге фильм оказался реально страшным и не она прижималась ко мне, а я к ней! После кино она сказала, что такой трусливый парень ей не нужен. © Подслушано / Ideer
- Спустя 20 минут после начала нашего свидания девушка спросила: «А ты можешь жениться на моей племяннице? А то мне с документами надо вопрос решить». © revco242 / Reddit
- Как-то раз позвал девушку прогуляться по вечернему городу: улицы пустые, легкий ветерок, тусклый свет фонарей — романтика. Больше часа просто ходили и разговаривали. Зашли в кафе. Дай, думаю, поухаживаю, я же джентльмен. Спрашиваю, мол, сколько сахара класть в кофе. Говорит, что чуть-чуть. Беру сахарницу с дозатором, переворачиваю, и... крышка слетает. Все высыпается в кофе, салат, на стол, диван, на ее платье. Секунда молчания, и она выдает: «Наконец-то я встретила такого же как я. Да, вот так сахара достаточно» — и засмеялась. До сих пор вспоминаю тот случай, когда пью кофе, и она вспоминает, ведь мы женаты с ней уже 4 года.
- Ходила на свидание с крупнейшим застройщиком в регионе. Казался интересным и импозантным человеком. Но после слов: «Работники совсем офигели: просят поднять зарплату. Плачу им 45 тысяч! Прожить вполне можно, но им все мало» — я поняла, что не хочу больше общаться с ним — такое чувство омерзения накрыло. Сидит чувак с часами на руке за пару миллионов, рассуждает о том, что можно выжить на деньги, которые равны стоимости его футболки! © Подслушано / Ideer
- Недавно я должна была идти на свидание с молодым человеком, но, по-видимому, придется отменить. Дело в том, что меня об этом попросила его жена, а я даже не знала о ее существовании. © blinpolin12 / Twitter
- Познакомилась с парнем, фактически сама напросилась на свидание. Так совпало, что в этот же день у коллеги был день рождения. Она принесла торт. Спустя час весь коллектив понял, что тортик оказался с сюрпризом, так как у всех прихватил живот. Нас отпустили по домам. Я приняла таблетку, но решила не отменять свидание. Подъехала в пиццерию. Парень уже ждал. Сидим общаемся. Но тут живот дал сигнал. Я выбежала в туалет, а там очередь. Живот крутит еще сильнее. Понимаю, что не дождусь. Быстро возвращаюсь и прямо говорю, что очень хочу в туалет и нужно уходить. И тут парень резко вскакивает и хватает меня за руку. Куда-то тянет. Оббегаем дом, поднимаемся на третий этаж. Затаскивает меня в квартиру и говорит: «Разуешься уже в туалете». Затягивает меня в туалет и закрывает за мной дверь. Сказал, чтобы я расслабилась. Когда я вышла, то на кухне меня ждала кружка с какой-то фиолетово-коричневой жижей. Парень сказал, что заварил мне сушеную кожуру граната, мол, помогает от расстройства. Реально полегчало. Проболтала со своим спасителем до глубокой ночи. Чтобы как-то сгладить ситуацию, парень стал рассказывать свои постыдные истории. Мне стало морально легче. Я поняла, что это мой человек. Бывает ли любовь с первого взгляда? Возможно, но у меня случилась любовь с первого посещения туалета. © v############@gmail.com / Y-story
- Пошли мы как-то в кафе с парнем. Заказали кофе и трюфельные пирожные. Все хорошо, но я вся извелась из-за предстоящего экзамена по биологии. Парень заметил это, а я честно ответила. Тогда он предложил потренироваться на нем. Я так переживала из-за возможного провала, что согласилась.
— Ты уверен?
— Да, начинай.
— Ладно, поехали. Класс круглых червей, представитель — аскарида.
Он мужественно дослушал эту тему до конца, меня отпустило, и дальше беседа приняла более светское направление. Биологию я сдала успешно. Провалила химию. В медицинский все же поступила, но позже, уже через год после нашей свадьбы. © Laska2310 / ADME
- Сейчас за соседним столиком сидят мужчина с женщиной, им лет 60–70. Первое свидание. Общаются на «вы», обсуждают детей, музыку. Мужчина говорит: «Заказывайте, что хотите. Не хватало еще, чтобы такая женщина переживала о ценах!» Сижу и любуюсь ими. Через некоторое время мужчина завис и говорит: «Простите, залюбовался вами и забыл, что хотел сказать. Не могу поверить, что вы, такая красивая, сидите напротив». Говорят, что очень хочется иметь рядом надежного товарища, вместе гулять, ходить в театр, путешествовать и спокойно жить без скандалов. У каждого был тяжелый развод. © iamlerun / Twitter
- Вчера установила приложение для знакомств, а уже сегодня пошла на свидание. Было очень весело и интересно. У меня целая куча тараканов в голове, у него оказалось не меньше. Рыбак рыбака видит издалека, как говорится. Разговаривали обо всем. Зашли в кафе, а там скрипачка играла и классику, и тяжелую музыку. В общем, все замечательно. Не знаю, что будет дальше, но хорошо так встряхнулась и поговорила по душам. © ChertovkaYa / Pikabu
- Был на пяти свиданиях с одной особой. На пятом свидании она призналась, что у нее двое детей. Было неожиданно, но я не собирался отступать. И тут она говорит, что все еще замужем. Вот это поворот! Я сказал, что она поступает очень некрасиво со мной и с мужем. А она как выдаст: «Если хочешь, то я брошу его ради тебя». Мне стало так дурно, что я просто закончил с ней общение. © Living_Reputation978 / Reddit
- Познакомился с девушкой в сети. Симпатичная на фото. Пообщались, договорились встретиться. Пришла. Но, блин, совсем не та, что на фотке. Совсем. Ну я, как «истинный» принц, сделал вид, что ничего не заметил, пообщался вежливо и свалил в закат. На следующий день она начала навязываться, чтобы еще раз встретиться. Потом начала просить меня о помощи с устройством на работу. Потом выяснилось, что она беременна. Оказалось, что я должен был устроить ее на хорошую работу, чтобы она ушла в декрет. © Артем Петухов / ADME
- Я однажды в чате познакомилась с пареньком. Фото его не было, но общались неплохо. И вот он приглашает меня в кино. А у меня бзик — только высокие нравятся. Начинаю его выспрашивать про рост, а он отшучивается. Ладно, думаю, в кино — не в гости. Прихожу, а там принц мне по плечо. Сели смотреть. И тут понимаю, что у него сильно пахнет изо рта. А он еще весь фильм наклонялся ко мне и комментировал. Жаль, что тогда я еще была воспитанной юной девицей и не понимала, что можно просто взять и смыться. © Тревожное Пирожное / ADME
- Познакомилась с парнем на сайте знакомств. Сказал, что у него нет детей, но в середине ужина признался, что все-таки есть, а потом добавил: «Но ты не переживай, я их вообще редко вижу». Блин, дружок, это еще хуже! © liseusester / Reddit
- Пошла на первое свидание. Но парень оказался гораздо ниже, чем он говорил, да и лет на 10 старше. А когда он увидел меня, то сразу же полез целовать. Я просто развернулась и ушла. И тут приходит от него сообщение: «Это из-за моих белых джинсов, да?» © Smart-Grapefruit-583 / Reddit
- На первом свидании меня пометила огромная чайка. Сделала она это прямо в мое декольте. Я судорожно стала искать в сумке хоть что-то, чем можно стереть все это безобразие. Нашла колготки. В итоге мы стояли посреди набережной и стирали птичье недоразумение у меня с груди. Романтика. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз общался с девушкой из очень обеспеченной семьи. Я был бедным студентом. Запомнилось, как она радовалась и умилялась купленному у бабушки в переходе букету непонятных цветов за сотку. Это были действительно неподдельные эмоции. © Radi4ka / Pikabu
- Пошла с парнем на свидание. Нафуфырилась, надела каблучки, платье. Идем по улице, болтаем, а на асфальте классики нарисованы. Я решила блеснуть и начала по ним прыгать. Подвернула ногу, пропахала носом асфальт, разбила нос. Романтика, блин. © Подслушано / Ideer
Любое свидание — это всегда волнующее мероприятие, ведь не знаешь, как оно пройдет и что за человек тебе попадется на самом деле. Возможно, встреча станет началом новой романтической истории или, наоборот, захочется поскорее убежать не оглядываясь.
AdMe/Народное творчество/20 свиданий, после которых осталось столько впечатлений, что хоть книгу пиши
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