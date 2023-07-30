20+ таксистов и пассажиров, которые теперь 10 раз подумают, садиться ли вообще в авто

Водители такси и пассажиры накатали вместе столько километров, что счетчик уже не справляется. За это время обе стороны пережили такое множество удивительных моментов, что хоть в книгу собирай. А пока эта книга еще не создана, будем радовать вас подборками из этих захватывающих приключений.