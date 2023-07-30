20+ таксистов и пассажиров, которые теперь 10 раз подумают, садиться ли вообще в авто
Водители такси и пассажиры накатали вместе столько километров, что счетчик уже не справляется. За это время обе стороны пережили такое множество удивительных моментов, что хоть в книгу собирай. А пока эта книга еще не создана, будем радовать вас подборками из этих захватывающих приключений.
- Вызывал такси. Сажусь на пассажирское сиденье, водитель начинает разворачиваться и выдает:
— Ну рожай, куда ехать-то?
Я аж опешил от такой дерзости. Поворачиваюсь к нему:
— Вы бы не могли тон сменить?
А он мне:
— Ой, простите! Я это навигатору.
Телефон его висел на зеркале заднего вида. Оказалось, что в нем подвисла программа и не показывала ему конечную точку. © borillazzz / Pikabu
- Прилетела в родной город. Сажусь в такси, везет по каким-то странным улицам. Пытаюсь подсказать как нужно ехать — нет реакции. В конце по счетчику сумма в три раза выше обычного. Я говорю: «Не моя вина, что вы решили ехать окольными путями. Я здесь родилась и выросла, не нужно мне заливать, как ехать и сколько стоит проезд». В ответ получаю: «Сразу не могла сказать?» © Людмила Арефьева
- В прошлом году, когда я начал работать в такси, пассажиры были вежливы, часто давали чаевые. Теперь они хамят, жалуются и хлопают дверями в машине. © Educational-Ad589 / Reddit
- Ехать далеко, живу почти в пригороде. Жаль время тратить, по дороге звоню коллеге и обсуждаю вопросы по завтрашнему утреннему совещанию. Вдруг водитель на всю катушку врубает музыку. Я: «Вы что?» Он: «Это не переговорный пункт, вы не имеете права разговаривать, пока едете. Это отвлекает водителя». Я, зажглась, лезу в интернет и зачитываю ему правила перевозки пассажиров. На что он привез меня к полицейскому участку! Они ржали и приносили мне за него извинения. © Екатерина / ADME
- Только что вытащил этого малыша из двигателя. Таксую до поздней ночи, видимо котенок нашел себе теплое местечко для ночлега под капотом моей машины. © Itchy_Chip / Reddit
- Заказал эконом такси с детским креслом. Приехал таксист, помог мне чемодан загрузить, открыл дверь ребенку, пристегнул его. Когда мы сели в машину, предложил воды, которая лежала в кармане сиденья. Была очень приятная поездка. © Maksim.Skills / Pikabu
- Взял заказ, получаю текст: «Когда подъедете, сильно сигнальте, пока не выйду на улицу, я дам чаевые 20 $». Ок, подъезжаю и начинаю сигналить целую минуту. Мой пассажир выходит немного раздраженным, садится и мы направляемся к месту назначения. Подъезжаем к дому, его отец стоит снаружи и ждет. Спрашивает: «Как поездка?» Парень отвечает: «Все ок, но таксист сигналил как сумасшедший, пока я не вышел на улицу». Отец говорит: «Странно». И вручает мне 20 $. © ImAlwaysRightHanded / Reddit
- Пользуюсь такси раз в год, когда нужно съездить в деревню, убраться на кладбище перед Троицей. Возит меня всегда немолодой мужчина, спокойный, вежливый. Час туда, час обратно. Привезет, ждет, пока я уберусь, часа три, наверное. Ни слова упрека. © Redfox / ADME
- Работаю таксистом, и сегодня сбылась мечта всей жизни: прибежал мужик, сел в машину и сказал: «Плачу любые деньги! Следуйте за той машиной!» © deeeeep_ss / Twitter
- Однажды с мужем едем в такси, разговорились с водителем про свадьбы, обычаи, и таксист такой: «А у вас детки есть? А когда планируете?» И тут я не выдерживаю и в ответ выдаю: «Знаете, у нас такая проблема с мужем — не можем завести, уже все способы перепробовали. Сейчас плакать буду!» Он такой тут же разызвинялся и всю дорогу помалкивал. А у меня теперь лайфхак есть, как отделаться от неуместных вопросов. © Анна Семенова
- Очень поздно возвращалась на такси. Доехали до шлагбаума, идти от которого до подъезда оставалось метров 30. Но таксист сказал, чтобы я посидела в машине, пока подальше не отойдет какой-то мужик, который там шел. Вроде базовый уровень заботы от незнакомого человека, но так неожиданно. © ksendeavour / Twitter
- Заказали с другом машину через приложение. Во время поездки водитель решил пообщаться с кем-то по видеосвязи. Я вежливо попросил перестать разговаривать по телефону и не отвлекаться от дороги. На что получил шедевральный ответ: «Это экономкласс». Небольшая словесная перепалка привела лишь к тому, что водитель самостоятельно досрочно завершил заказ и припарковался к обочине, отказываясь везти нас дальше. © mogila.vsem / Pikabu
- Мой дядя таксист. Я помню, как однажды в 1999 году он пришел к нам домой с работы и показал нам конверт с кучей денег. Ему дал его бизнесмен, который был его постоянным клиентом. Он ехал в аэропорт, чтобы заключить сделку, которая в итоге сделала его миллионером. © Indydegrees2 / Reddit
- Однажды приехали друзья из другого города и поехали мы на горячий источник, он за городом — 20 км. Едем, таксист сам смотрит ролики на телефоне, ржет, еще давай нам показывать. Ему все сказали: «Следи за дорогой». Обиделся, что-то даже высказал по поводу «полжизни за рулем». Где-то месяца через 3-4 вызываю из дома такси на работу, и попадаю на того же водителя. Он начинает мне высказывать, что нас вез, а мы нажаловались и его наказали. С тех пор заказы с этого адреса специально брал, чтобы я ему попалась и он смог бы мне все высказать. Не выпускал меня из машины, пока не договорил. Конечно, я пожаловалась и попросила внести его в черный список. © Елена Золотовская / ADME
- Ехала как-то на мероприятие, которое сами организовывали. С собой баулы с одеждой, декорациями, едой, напитками. Приезжает таксист, я выхожу, загружаюсь в багажник, сажусь в машину, он видит стоимость и расстояние и говорит: «Дешево, я не поеду. Отменяй». Ну я и заявила: «Вам дешево — вы и отменяйте, мне нормально». В итоге повез, но с апломбом, мол, вот тебе, деточка, подарок. © Holy Guakomole / ADME
- Я взял такси из аэропорта в свой отель, водитель проехал мимо него, завез меня в какую-то глушь и потребовал двойную плату за проезд, чтобы отвезти меня обратно в отель. Наверное, у меня на лбу было написано «турист». © Unknown author / Reddit
- Мне пара таксистов рейтинг снижала потому, что за 7 минут поездки я ехала молча. И еще пару раз, когда на просьбу просто открыть багажник — обиделись. Ну и коронное: «Я стою там-то, подойдите». Ага, спешу и падаю, зачем тогда я такси вызывала?! © Анна Мельник
- Подобрал пассажирку у торгового центра. Я извинился за скрип тормозов, машина была из проката, пытаюсь накопить на покупку новой. Работаю уже 13 дней подряд. Она спросила, сколько я зарабатываю в день, я ответил: «300 $». Она вручает мне 1000 $ и говорит: «Возьми 3 выходных». © mikeskeezer31 / Reddit
- С работы вызвала такси, написали, что приедет фиолетовая Nexia. Бегала по стоянке, искала, случайно по номеру увидела. Злая указываю водителю на машину: «По-вашему это фиолетовый?!» А он мне такой заявляет: «Ну да, черная она, так ведь там номер написан!» А потом пояснил, что он кузов перекрасил, а диспетчеры цвет в карточке у себя не поменяли. Сказал, что у него из-за этого рейтинг падает — клиенты жалуются. В пути поболтали, я отошла, не стала ему оценку низкую ставить.
- Заказала эконом со своим детским креслом. Приехала крутая машина, водитель в костюме, галстуке и кожаных перчатках. Встречает, открывает дверь, сам пристегивает кресло, спросил какую музыку включить. Растеклась от удовольствия. И тут внезапно прилетает оповещение на телефон о списании средств втрое больше суммы за эконом в период высокого спроса. Оказывается, когда впопыхах одевала ребенка, дрогнула рука и вызвали даже не комфорт, а какой-то супер люкс. Моя самая дорогая поездка © Elmira Assol / ADME
Есть еще немало поездок в такси, которые закончились чем угодно, но только не банальным приездом в пункт назначения.
AdMe/Народное творчество/20+ таксистов и пассажиров, которые теперь 10 раз подумают, садиться ли вообще в авто
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