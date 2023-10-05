20+ татуировок, которые хочется прокомментировать одной фразой: «Ну и ладно, один раз живем!»

Для некоторых татуировки — это способ выразить свою индивидуальность. Но иногда люди выбирают рисунок впопыхах, просто потому, что посчитали его «прикольным». А полученный результат стереть потом с кожи ой как не просто. Или вот задумка хорошая была, но мастер попался криворукий.

В конце статьи вас ждут 2 бонуса. В первом мы расскажем о мастере, который уберег клиента от роковой ошибки, а во втором — об одной бабуле и ее неожиданной реакции на тату 33-летней внучки.

«Мой друг сделал сегодня татуировку. Смотрите, что он хотел и что ему набили»

«Я придираюсь или тут реально нет никакой симметрии?»

Когда любовь слепа

Мечтала стать тату-мастером. Купила машинку, училась по видеоурокам. Чтобы устроиться в салон, нужно иметь портфолио. А у меня в то время был ухажер, который вечно повторял: «Так люблю тебя, что готов на все». Ну я и уговорила его на татуху. Пока я нервно орудовала машинкой, парень смотрел на меня влюбленными глазами. Он еще не знал, что от переживаний я перепутаю одну букву в надписи. Теперь где-то ходит человек, которому я подарила безграмотный рисунок на теле. © Палата № 6 / VK

«Эту татушку я сделал на пояснице около 15 лет назад»

Первое впечатление

Однажды в очереди в кассу я встретил невероятно красивую женщину. Она была хороша, как Галь Гадот, Скарлетт Йоханссон или Синди Кроуфорд на пике карьеры. Если бы она улыбнулась мне, я бы сделал все, что она скажет. А потом она повернулась, и я не мог поверить своим глазам. У этой удивительно красивой женщины на половину лица была набита татуировка в виде паутины, а у самого уха — паук. © Paul Feist / Quora

«Мой парень только что показал мне новые татуировки, которые его друг сделал ему за €50. Не знаю, что и думать»

Ошибочка вышла

Мы с дочкой до сих пор смеемся, когда вспоминаем эту историю. Однажды во время обеда в мексиканском ресторане моя дочь-подросток заметила парня с татуировкой в виде героя фильма ужасов. Чуть позже мы увидели его в очереди. «Мне нравится ваше тату», — сказала ему дочка. Мы еле сдержались, чтобы не расхохотаться, когда он заявил, что это портрет его младшей дочери". © Ari Dell / Quora

«Брат сделал мне татушку. Сначала я хотела спрятать ее, но потом поняла, что большинству она нравится»

Доверился другу

У одного моего друга был тату-салон. Как-то он задолжал мне денег и предложил набить красивую татушку, которая стоила бы до $400. Неделю я придумывал эскиз: объединил в замысловатый рисунок мой знак зодиака и знаки зодиака моих детей. Получилось шикарно. И вот друган перенес трафарет и приступил. Через час все было готово. Я подошел к зеркалу и офигел. Оказалось, что он приложил трафарет вверх ногами. К счастью, дизайн настолько сложен, что никто не поймет, что там ошибка. © David Blankenship / Quora

«Моя первая татуировка. Мне хотелось, чтобы она подчеркивала мою индивидуальность. Это успех»

Когда благодаря счастливому случаю исполняется мечта

Однажды захотела сделать себе тату. Денег было мало. Спустя несколько дней в торговом центре купила лотерейный билет ради интереса. Билет оказался выигрышный. Этой суммы как раз хватило на тату. Сочла это знаком и в этот же день поехала к мастеру. Теперь на моем плече красуется огромный дракон. © Палата № 6 / VK

«Спина моей подруги»

Ожидание и реальность

Возраст татуировкам не помеха

Я работала администратором в тату-салоне. Больше всего мне запомнилась одна клиентка. Как оказалось, ей было 54 года. Полчаса она смотрела эскизы, спрашивала цены, наблюдала. А потом не удержалась и выдала: «Ладно, бейте мне на всю спину волка из «Ну Погоди!» © Палата № 6 / VK

«Тату-мастер сделал именно то, что я хотел»

«Это не имеет значения».

«Знакомая купила тату-машинку и теперь думает, что она татуировщица»

Когда мама современнее, чем папа

Когда мне было уже 33 года, я набила себе татуировку на правой руке. Это своеобразная иллюстрация к «Алисе в стране чудес». А потом приехала в гости к родителям. Маме 53 года, она видела татушку еще на фото и очень позитивно к ней отнеслась. Папе 60 лет, он молчал и делал вид, что ничего не замечает. А на четвертый день вдруг спросил: «Лена, это же временная переводка, она смоется?» При этом у самого на плечах парашютист и орел. Но говорит, что если был бы поумнее, тогда не стал бы делать. © Палата № 6 / VK

«Одна из первых попыток моего друга сделать татуировку»

Мода скоротечна, а татуировка на всю жизнь

В конце 90-х ехала в автобусе и увидела очень красивую женщину лет 40 в платье без рукавов. На плече у нее была огромная татуировка пантеры, выполненная вполне качественно. Но тогда в моде были маленькие тату, а вот эта огромная выглядела на ней нелепо. Я поняла, что мода скоротечна и решила никогда не делать себе никаких тату. © Олена Иванова / Adme

Прототип и результат

Когда спокойствие ребенка важнее татуировки

У нас один знакомый по молодости набил себе устрашающее тату на все плечо, с черепами и прочими атрибутами готики. Через несколько лет ее пришлось сводить, потому что маленькая дочь боялась и плакала. © Тревожное Пирожное / Adme

«Вы бы назвали эту татушку глупой идеей?»

Я решил, что татуировка идеальная, но на второй фотке у меня мозг взорвался. © yurinomnom / Reddit

«Заплатил $300 в местной студии. Кажется, я облажался. Хочу вернуться и попросить другого мастера это исправить»

Бонус № 1. История о том, как тату-мастер уберег от неправильного решения

Много лет назад, на свое 18-летие я решила сделать себе подарок и набить татуировку. Заявилась в салон с большим желанием получить огромную звезду на спине. К моему счастью, тату-мастер вдруг начала меня отговаривать. Он даже соврала, что ей не хватит краски для такой масштабной работы. В конце концов я ушла с тату в виде цветочков. Сейчас я не знаю, как жила бы с таким позором на спине. © Палата № 6 / VK

Бонус № 2. Когда бабушка молода духом

Недавно сделала себе татуировку. На семейном ужине показала ее всей родне. Мама начала возмущаться: «Как же так? Это же на всю жизнь, в старости будет выглядеть некрасиво». На что моя 87-летняя бабуля выдала: «Милочка, в старости будет стремно все и без татушек, а так ей будет хоть что вспомнить, в отличие от тебя, зануда». После этих слов бабуля уехала на вечернюю йогу. Она мой кумир. © Палата № 6 / VK