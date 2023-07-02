20+ тортов, на которые смотришь и не можешь решить, съесть их прямо сейчас или устроить фотосессию

Многие из нас не представляют себе праздники без тортов. Так вот некоторые умельцы предпочитают их делать сами. Одни наполняют свое произведение искусства красотой, другие делают ставку на юмор, а третьи умудряются сочетать в своих тортах и то, и другое.

«Девушка испекла для меня этот милый торт!»

Твоя девушка заставила меня смотреть на экран телефона дольше, чем я планировал. © VincentLamarCarter / Reddit

«Торт на день рождения моей подруги-коллеги. Я сделала сюрприз внутри — в разрезе видно сердечко»

Я бы заплакала, если бы получила такой торт, зная, что в него вложено столько мыслей и эмоций. © mmeIsniffglue / Reddit

«Сегодня мой последний рабочий день, поэтому я принесла такой вот торт для всех»

«Соболезную вашей утрате».

«Когда сын сказал: „Ко дню рождения хочу красивый розовый торт с моим лицом“, я подумала, что он серьезно»

«С днем рождения, Хантер».

«А оказалось, что это была фраза какого-то мальчика из популярного ролика. В итоге сын сказал, что вышло забавно, и ему понравился торт. Кризис предотвращен. Веганский шоколад с глазурью из сливочного сыра».

Опять не уследили

Если накосячила с тортом — посади рядом забавную зверушку и свали все на нее. Внимание: может не сработать, когда торт уронили и разбросали по всему полу. © G.Wisdom / Pikabu

«Это заняло 3 дня, но наконец все готово. Моя подруга на седьмом небе от счастья, ей даже жалко это есть. Спрашивает, как сохранить его насовсем»

«Я впервые приготовила „антигравитационный“ торт! Это кокосовый пирог, покрытый сливочным кремом с лимоном и лаймом»

Тот случай, когда к своему возрасту относишься с юмором

«Испек такой торт своему сыну»

«Сегодня участвовала в художественной выставке тортов. Я испекла 5 мини-тортов, вдохновленных классическими картинами. Это было потрясающе!»

Скажу вам названия картин. Слева сверху считаем: «Поцелуй» Густава Климта, «Подсолнухи» Ван Гога, «Кувшинки» Клода Моне, «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера. © reciprocity__ / Reddit

«Приготовила пирог в виде стейка с морковью, горошком и печеным картофелем»

«Испекла своей кошке торт в виде нее же на первый день рождения. Похоже, ее не слишком впечатлило»

Я пока на второе фото не глянула, даже не поняла, что это торт. © Adorable-Ring8074 / Reddit

Торт в виде замка, оказывается, можно сделать даже с подсветкой внутри

«Моя девушка испекла этот величественный торт»

«Каждый год на дни рождения дочерей я отваживаюсь испечь им торты. Любимая мягкая игрушка одной из моих дочерей — сова Хедвиг из „Гарри Поттера“. И вот что я сделала»

«С днем рождения».

«Жена испекла торт с разноцветными коржами, и у нас обоих глаза на лоб полезли от того, какой расцветки он получился»

Выглядит как губка для мытья посуды. Просто надеюсь, что на вкус он не такой. © Tsashimaru / Reddit

«Мне всегда нравились супергерои, но в какой-то момент я стала прямо фанаткой комиксов Marvel и немножко DC, точнее Бэтмена»

«Моя старшая сестра замутила мне дико невероятный и запредельно крутой торт. Уж не знаю, где она его заказывала в нашем милом городке, но он оказался не только крутым снаружи, но и реально вкусным. А не как это часто бывает — красивым и невкусным. Правда, среди значков супергероев Marvel внедрились несколько „чужаков“: Бэтмен, Зеленый Фонарь и Супермен — они из вселенной DC. Думаю, что сестра руководствовалась не вселенными, а моими предпочтениями. У нас есть традиция вставлять свечки в торт на день рождения по количеству исполнившихся лет. В этот торт не влезло бы 25 свечей, и вот как мои родители выкрутились: они запихнули свечки в кексики и расставили вокруг торта».

«Моя абсолютно любительская попытка испечь для жены торт в виде нашей любимой кошечки»

Если бы мой парень сделал такой для меня, я бы растаяла. © justcallmesquinky / Reddit

Когда очень хотелось подарить домик у моря

«Я вижу сплошные недостатки, но надеюсь, что имениннику понравится»

Какие такие недостатки? Ржу не могу. © ZionSpelunker / Reddit

«Сможет ли рандомный среднестатистический мужик в кондитерское искусство? Ну вот!»

Вот прямо видно, что мужик делал. И торт офигенный получился. Хочется и поспать на нем, и дыру им в асфальте залатать. Он внешне тверд, как камень, но внутри нежный, как настоящий мужчина. Аплодисменты! © Armaga / Pikabu