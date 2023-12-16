20 товаров, к создателям которых есть пара вопросиков

Прогуливаясь по торговому центру, иногда можно наткнутся на такие вещи, что просто диву даешься, как такое вообще производится. Например, кому-то же пришло в голову сделать галстук из жемчуга и часы для левшей. И некоторые пользователи сети не захотели недоумевать в одиночестве, и поделились фото таких диковинных товаров с нами.

«Представляю вашему вниманию „Мокрые джинсы“. Как гласит ярлык: „Мокрые штаны с ощущением сухости“»

«Музыкальная колонка — бак для мусора. Серьезно?»

«Просто рождественский венок из 80-ти зубных кап»

«Наткнулся на комод с зеркалом внутри»

«Мой парикмахер использует расческу с уровнями»

«Купила мерные ложки. А вот это-то и не заметила»

«Одна чайная ложка — 4 мл. Половина чайной ложки — 2,5 мл.»

«Они делают прихватки из синтетической ткани»

«У меня есть часы для левшей»



«В магазине начали продаваться вот такие „минималистичные рождественские елки“»

«Кто придумал такую модель мышки? Я попробовал ее, и она такая же неудобная, какой и кажется»

«У меня так много вопросов. Но, во-первых: зачем, черт побери?»

«Носки, которые можно смыть в унитаз».

«Закончил установку сушилки и только сейчас заметил, что переключатель режимов на английском, а кнопки на французском»

«На коробке написано, что мини-холодильник вмещает до 12 банок. А на практике в него едва влезает 6 банок»

«Пять минут я пытался понять, что такое „XAM“ на моей новой кофеварке»

«Пытаюсь выпить смузи, а соломинка постоянно заворачивается»

«Заказал надувного оленя, а он выглядит как лысеющий дед»

«Заметил этот шедевр в магазине»

«Приятной поездки в Рижп»

«Совершенно не сбивающее с толку расположение кнопок на пульте»

«Моей семье подарили вот такой светящийся рождественский плакат. Думаю, вы понимаете, почему мы решили оставить его без подсветки»