20 товаров, к создателям которых есть пара вопросиков
Прогуливаясь по торговому центру, иногда можно наткнутся на такие вещи, что просто диву даешься, как такое вообще производится. Например, кому-то же пришло в голову сделать галстук из жемчуга и часы для левшей. И некоторые пользователи сети не захотели недоумевать в одиночестве, и поделились фото таких диковинных товаров с нами.
«Представляю вашему вниманию „Мокрые джинсы“. Как гласит ярлык: „Мокрые штаны с ощущением сухости“»
«Музыкальная колонка — бак для мусора. Серьезно?»
«Просто рождественский венок из 80-ти зубных кап»
«Наткнулся на комод с зеркалом внутри»
«Мой парикмахер использует расческу с уровнями»
«Купила мерные ложки. А вот это-то и не заметила»
«Одна чайная ложка — 4 мл. Половина чайной ложки — 2,5 мл.»
«Они делают прихватки из синтетической ткани»
«У меня есть часы для левшей»
«В магазине начали продаваться вот такие „минималистичные рождественские елки“»
«Кто придумал такую модель мышки? Я попробовал ее, и она такая же неудобная, какой и кажется»
«У меня так много вопросов. Но, во-первых: зачем, черт побери?»
«Носки, которые можно смыть в унитаз».
«Закончил установку сушилки и только сейчас заметил, что переключатель режимов на английском, а кнопки на французском»
«На коробке написано, что мини-холодильник вмещает до 12 банок. А на практике в него едва влезает 6 банок»
«Пять минут я пытался понять, что такое „XAM“ на моей новой кофеварке»
«Пытаюсь выпить смузи, а соломинка постоянно заворачивается»
«Заказал надувного оленя, а он выглядит как лысеющий дед»
«Заметил этот шедевр в магазине»
«Приятной поездки в Рижп»
«Совершенно не сбивающее с толку расположение кнопок на пульте»
«Моей семье подарили вот такой светящийся рождественский плакат. Думаю, вы понимаете, почему мы решили оставить его без подсветки»
А другие пользователи сети выложили фото обычных вроде бы вещей. Однако если присмотреться, то можно заметить, что с ними не все так просто.
Фото на превью hayley566 / Reddit
AdMe/Народное творчество/20 товаров, к создателям которых есть пара вопросиков
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