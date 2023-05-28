20+ трудоголиков, которым так и хочется сказать: «Да, пора в отпуск»

На каждого человека работа может наложить свой отпечаток. И у наших сегодняшних героев трудоголизм так явно дал о себе знать, что историями об этом они еще долго могут делиться с окружающими. И желательно где-то на пляже, в отпуске.

Поняла, что пора завязывать с работой, когда вечером, уходя с коллегой, столкнулись с охранником, а он нам: «Что ж вы все так поздно-то? Пятница же! Когда же я уже увижу вас красивыми и нарядными? А то не дело». Посмотрели друг на друга и поняли, что выглядим не ахти. Работники салона красоты класса люкс. © Подслушано / VK

Папа — известный плотник экстра-класса. А мы с сестрой несколько лет спали на полу, потому что он хотел сам сделать для нас кровати, но не находил времени. © hairlikemerida / Reddit

Стокеры — это такие фотографы, которые делают профессиональные фотографии для последующей продажи. Любой предмет прежде всего рассматривается нами как объект для будущих фото: «Эта шоколадка еще реквизит или уже еда?», «Не вздумай трогать эту паутину в углу, это шикарная текстура».

Выбор товаров в магазине часто приводит в недоумение как продавцов, так и случайных зрителей. В аптеке: «Девушка, дайте мне разноцветных таблеток, поярче». Продавец, поглядывая на охранника: «Так вам от чего?» — «Неважно, главное, покрасивее». В супермаркете: «Дайте мне эту селедку, только покажите ее лицо, надо, чтобы глаза были выпученные». © nataein / LiveJournal

«Кухни, которые я делаю заказчикам vs моя кухня»

Живу с поваром. В ресторан не сходишь, потому что: «Да они обладели! Столько платить за салат, когда там себестоимость плевая». Думаешь, ну хоть дома-то ресторанное поешь? Не-а. Дома — вот тебе макароны. И вареная курица. И коронное блюдо: бульон с яйцом. Из-под той самой курицы. © XBATuTxABATb / Pikabu

Работал почтальоном и до сих пор ищу почтовые ящики во всех домах, мимо которых проезжаю. © Wishiwastaller / Reddit

Дрессировщик собак, работаю в учреждении, где живут и учатся около 60 собак-спасателей. Часть обучения заключается в том, чтобы в помещениях было тихо, без лая. Сегодня я сказал «Тихо!» мухе, громко жужжавшей в моей машине. © Dundunk234 / Reddit

Работаю ревизором в торговой компании — проверяю сроки годности товаров. И это настолько вошло в привычку, что продавцы в магазине у дома уже перестали со мной здороваться. А все потому, что, когда я подхожу на кассу с покупками в одной руке, в другой я несу им их же просрочку, которую нашла. И вроде всегда без ругани, но они все равно обижаются. © Zlodeykkka / Pikabu

«Печи-мангалы, которые мой муж делает заказчикам vs мангал в нашем дворе»

Свой рабочий путь начинала с работы лаборантом — до сих пор осталась дурацкая привычка считать свои действия. Если этого не делать, можно получить неверный результат. Вот поэтому я сейчас режу огурец и считаю, сколько раз отрезала, мешаю суп и считаю, сколько раз помешала. Ловлю себя на этих действиях, плююсь. Сколько лет прошло, а намертво в подкорку въелось! © Татьяна / ADME

Выхожу как-то из дома, а у моей машины зад всмятку. Главное, рядом места море. У двери стоит рыдает виновница. Сипит сквозь сопли: «Я случайно, я перепутала». Говорит: «Позвоните моему мужу, он все решит». Протягивает визитку, а там надпись: «Александр. Уроки вождения».

Несколько лет тружусь в техподдержке. Сижу на днях работаю, никого не трогаю. В личку в Telegram прилетает сообщение от какого-то мужчины с текстом а-ля «давай дружить». Ну я и ответила: «Здравствуйте! Общаться предпочитаю с семьей. Спасибо за проявленный интерес. Если появятся дополнительные вопросы — обращайтесь. Чудесного дня!» © lalaka94 / Pikabu

Не могу, увидев собак своих друзей, не проверить их уши, зубы, кожу. «О, он такой милый! Ты знал, что у него в зубе есть трещина?» © SaithSiro / Reddit

«Машина нашего мастера по окраске»

Проработав в сфере модной розничной торговли последние 2,5 года, я ловлю себя на том, что, когда делаю покупки, перевешиваю вещи, поднимаю упавшее на пол. Почему-то эта привычка не касается содержимого моего собственного гардероба. © mezmezmez / Reddit

Работал инженером на металлургическом заводе. Начальство требовало ежедневные отчеты о проделанной работе, писать затраченное время плюс составлять планы на завтра. Дома по вечерам, пока жена не пришла, пытался придумать, куда записать всю проделанную за вечер или день домашнюю работу, включая планы на следующие сутки. © azazandel / Pikabu

У меня питомник мейн-кунов. Очень много времени провожу за съемкой кошек. Чтобы сфотографировать в нужной позе кошку, анималисты пользуются махалочками-дразнилками, шуршалко-звенелками на палочке. Так вот, фотографировать людей без дразнилки теперь очень некомфортно. © LLea / Pikabu

Я метролог (специалист по контролю измерительной техники. — Прим. ADME ) со стажем, то есть во всем люблю точность. Однажды из-за профессиональной деформации я себе банковскую карточку заблокировала. В метрологии при подсчетах обязательно округление чисел, и часто только в большую сторону. В задумчивости ввожу ПИН-код в банкомате и последнюю цифру аккуратно округляю (например, вместо 4 ввожу 5), и так 3 раза. © Ksaverija / ADME

) со стажем, то есть во всем люблю точность. Однажды из-за профессиональной деформации я себе банковскую карточку заблокировала. В метрологии при подсчетах обязательно округление чисел, и часто только в большую сторону. В задумчивости ввожу ПИН-код в банкомате и последнюю цифру аккуратно округляю (например, вместо 4 ввожу 5), и так 3 раза. © Ksaverija / ADME Я работаю в детском саду, и в результате у меня появилась привычка разговаривать с раздражающими меня людьми точно так же, как я разговариваю с детьми. Довольно странно говорить другу: «Все, достаточно», чтобы он остановился. © Zanizu / Reddit

У меня 2 специальных и 2 высших образования, одно из которых — модельер верхней одежды. Когда смотрю постапокалиптические фильмы, сюжет как-то идет боком — больше обращаю внимание на одежду персонажей и стиль аксессуаров. Смотрел недавно «Армию мертвецов». Королева там в простом, но довольно интересном платье, головном уборе, наплечниках. Они же, по ходу, должны быть одеты в скрепленные проволокой куски брезента, а я прямо вижу швейное ателье, где зомби с чувством прекрасного пришивают на платья стразы и камни. © MagicoCS / Pikabu

Ночь, возвращаюсь домой из командировки. 12 часов в дороге, уставшая и злая. Звонить мужу не стала. Поднимаюсь в квартиру, открываю дверь, слышу звуки из спальни. Бегу туда с криком «Совсем оборзел!», включаю свет и вижу в своей постели незнакомых мужчину и женщину. Немая сцена. И тут я вспоминаю, что мы недавно съехали из этой квартиры, а ключи я сдать забыла. Вернулась на автопилоте, заработалась. © Подслушано / Ideer

Настолько заработалась, что, складывая в машину объемные покупки, забыла в руках топор. И как ни в чем не бывало устремилась в сторону кофейни. Села за стол, на автомате пристроила свой «аксессуар» на соседний стул и уткнулась в телефон. Нашу идиллию нарушил голос с соседнего столика: «Девушка, вашему топору мужик не нужен?» Так быстро я еще не уносила ноги под подозрительные взгляды толпы. © Подслушано / Ideer