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20+ твитов, к концу прочтения которых у вас комок к горлу незаметно подкатит

Народное творчество
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Каждому из нас иногда хочется испытать чувство легкой грусти и переживания. И чаще всего для этого мы смотрим фильмы с трогательным сюжетом, например «Хатико» или «Зеленая миля». Но порой достаточно просто почитать коротенькие душещипательные истории, которыми делятся пользователи интернета.

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Вот еще 15+ твитов, в которых столько тепла, что ими можно отапливать целые кварталы.

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AdMe/Народное творчество/20+ твитов, к концу прочтения которых у вас комок к горлу незаметно подкатит
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