20+ твитов, к концу прочтения которых у вас комок к горлу незаметно подкатит

Каждому из нас иногда хочется испытать чувство легкой грусти и переживания. И чаще всего для этого мы смотрим фильмы с трогательным сюжетом, например «Хатико» или «Зеленая миля». Но порой достаточно просто почитать коротенькие душещипательные истории, которыми делятся пользователи интернета.