20 твитов, которые читаешь и думаешь: «Добро пожаловать в жизнь»

Практически каждый день мы занимаемся одной и той же рутиной и сталкиваемся с бытовыми проблемами. Например, вытаскиваем одежду из закрученного пододеяльника в стиральной машине или постоянно верим обещаниям ребенка убрать свою комнату. Каждый раз мы думаем, что все лучше начинаем понимать жизнь, но не тут-то было.

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Кстати, посмотрите еще на одну статью с жизненными твитами о быте, читая которые шепчешь: «Как же мне это знакомо».

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