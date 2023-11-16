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20 твитов, которые читаешь и думаешь: «Добро пожаловать в жизнь»

Народное творчество
76-7

Практически каждый день мы занимаемся одной и той же рутиной и сталкиваемся с бытовыми проблемами. Например, вытаскиваем одежду из закрученного пододеяльника в стиральной машине или постоянно верим обещаниям ребенка убрать свою комнату. Каждый раз мы думаем, что все лучше начинаем понимать жизнь, но не тут-то было.

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Кстати, посмотрите еще на одну статью с жизненными твитами о быте, читая которые шепчешь: «Как же мне это знакомо».

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Люди разные, но у всех нас много общих бытовых и жизненных проблем. Однако стоит отдать должное тем, кто умеет в любой ситуации смотреть на вещи позитивно и с иронией. Например, как в статье с жизненными твитами, под которыми хочется просто молча подписаться, и все.

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AdMe/Народное творчество/20 твитов, которые читаешь и думаешь: «Добро пожаловать в жизнь»
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