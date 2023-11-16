20 твитов, которые читаешь и думаешь: «Добро пожаловать в жизнь»
Практически каждый день мы занимаемся одной и той же рутиной и сталкиваемся с бытовыми проблемами. Например, вытаскиваем одежду из закрученного пододеяльника в стиральной машине или постоянно верим обещаниям ребенка убрать свою комнату. Каждый раз мы думаем, что все лучше начинаем понимать жизнь, но не тут-то было.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Кстати, посмотрите еще на одну статью с жизненными твитами о быте, читая которые шепчешь: «Как же мне это знакомо».
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Люди разные, но у всех нас много общих бытовых и жизненных проблем. Однако стоит отдать должное тем, кто умеет в любой ситуации смотреть на вещи позитивно и с иронией. Например, как в статье с жизненными твитами, под которыми хочется просто молча подписаться, и все.
AdMe/Народное творчество/20 твитов, которые читаешь и думаешь: «Добро пожаловать в жизнь»
Поделиться этой статьёй