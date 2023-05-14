AdMe
AdMe

20 твитов, которые поднимут настроение не хуже сообщения о пришедшей зарплате

Народное творчество
332615

Бывают люди, которые совершают такие необычные поступки, что непонятно, стоит ли возмущаться, смеяться или просто умиляться в ответ. А есть те, кто замечает моменты, которые согревают душу или привносят немного позитива в жизнь. И такие пользователи сети с радостью делятся своими историями с остальным миром.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Забавные ситуации действительно встречаются буквально на каждом углу. А некоторые люди умеют даже в самой серой обыденности найти то, над чем можно посмеяться.

15
332615
AdMe/Народное творчество/20 твитов, которые поднимут настроение не хуже сообщения о пришедшей зарплате
Поделиться этой статьёй