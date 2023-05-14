20 твитов, которые поднимут настроение не хуже сообщения о пришедшей зарплате
Бывают люди, которые совершают такие необычные поступки, что непонятно, стоит ли возмущаться, смеяться или просто умиляться в ответ. А есть те, кто замечает моменты, которые согревают душу или привносят немного позитива в жизнь. И такие пользователи сети с радостью делятся своими историями с остальным миром.
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Забавные ситуации действительно встречаются буквально на каждом углу. А некоторые люди умеют даже в самой серой обыденности найти то, над чем можно посмеяться.
AdMe/Народное творчество/20 твитов, которые поднимут настроение не хуже сообщения о пришедшей зарплате
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