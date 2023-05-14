20 твитов, которые поднимут настроение не хуже сообщения о пришедшей зарплате

Бывают люди, которые совершают такие необычные поступки, что непонятно, стоит ли возмущаться, смеяться или просто умиляться в ответ. А есть те, кто замечает моменты, которые согревают душу или привносят немного позитива в жизнь. И такие пользователи сети с радостью делятся своими историями с остальным миром.