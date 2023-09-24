20 твитов о людях, которые внезапно осознали, что живут в анекдоте
Наверняка вы хоть раз подолгу искали потерянную вещь, чтобы найти ее потом на самом видном месте. Или делали покупку с таким подвохом, что было непонятно, смеяться теперь или злиться. Следующие твиты расскажут о людях, которые попали в такую курьезную ситуацию, что можно и задуматься: не снимают ли их на самом деле в комедийном шоу?
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Даже умные люди время от времени совершают неразумные поступки. А те, у которых хватает смелости, еще и рассказывают о том, как сглупили всему интернету.
AdMe/Народное творчество/20 твитов о людях, которые внезапно осознали, что живут в анекдоте
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