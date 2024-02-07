20 твитов о женщинах, о чьей непредсказуемости можно саги слагать

Если бы нашелся человек, который смог бы хоть с 90 % точностью предсказать, как поведет себя в той или иной ситуации женщина, он, вероятно, смог бы заработать целое состояние. Следующие твиты вас убедят, что предугадать женские поступки и решения просто невозможно. И особенно преуспели в этом... мудрые бабушки, твиты о которых — настоящая вишенка на торте.