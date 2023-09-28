20+ твитов от людей, у которых ирония не заканчивается никогда

Доза юмора — крутой способ отвлечься от рутинных дел. И уж если где-то и искать шутки, то в социальных сетях, где точно всегда что-то найдется. Вот вам саркастичные твиты от тех, чье едкое слово не оставит равнодушным даже самых серьезных из нас.