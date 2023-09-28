20+ твитов от людей, у которых ирония не заканчивается никогда
Доза юмора — крутой способ отвлечься от рутинных дел. И уж если где-то и искать шутки, то в социальных сетях, где точно всегда что-то найдется. Вот вам саркастичные твиты от тех, чье едкое слово не оставит равнодушным даже самых серьезных из нас.
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Для создания этого материала был использован источник: d***twi / Twitter
Устать от смеха невозможно, так если вам не хватило остроумных твитов из этой статьи, у нас их еще много!
AdMe/Народное творчество/20+ твитов от людей, у которых ирония не заканчивается никогда
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