20+ женских твитов, которые каждым словом попадают в яблочко
Сколько времени нужно женщине, чтобы распознать неподходящего ей мужчину, и как Леонардо Ди Каприо «подбадривает» женщин, проходящих маммографию? Следующие твиты вам расскажут об этом. Их без лишних предисловий поймет каждая женщина, ведь они рассказывают о тех вещах и ситуациях, о которых просто невозможно молчать.
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«Будьте благодарны за сложные периоды жизни, ведь именно они формируют нас как личность, Леонардо Ди Каприо».
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Если у вас после прочтения твитов появилось настроение посмотреть что-то глубокое, со смыслом, то эти фильмы о женщинах могут прийтись как раз кстати.
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