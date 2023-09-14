20+ женских твитов, которые каждым словом попадают в яблочко

Сколько времени нужно женщине, чтобы распознать неподходящего ей мужчину, и как Леонардо Ди Каприо «подбадривает» женщин, проходящих маммографию? Следующие твиты вам расскажут об этом. Их без лишних предисловий поймет каждая женщина, ведь они рассказывают о тех вещах и ситуациях, о которых просто невозможно молчать.