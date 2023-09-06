20 твитов про то, что поведение наших детей так же переменчиво, как погода на бабье лето
Даже самые заботливые родители сталкиваются с трудностями в воспитании своих чад. Ведь с этими маленькими бунтарями всегда нужно оставаться настороже, особенно когда они только начинают говорить или испытывают терпение своих мам и пап неожиданными выходками.
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Предпочтения наших детей в еде могут поставить в тупик кого угодно. Уговорить их съесть хоть что-нибудь — отнюдь не просто. Поэтому каждый прием пищи раз за разом доказывает, что накормить маленьких приверед — задача со звездочкой.
Фото на превью mommajessiec / Тwitter
AdMe/Народное творчество/20 твитов про то, что поведение наших детей так же переменчиво, как погода на бабье лето
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