20+ учителей, которым стоило бы обновить свои знания и только после этого идти учить других
Пожалуй, все согласятся, что человек не может знать все на свете, и в частности, как писать те или иные слова. Но элементарные вещи не знать стыдно, тем более учителю. Пользователи интернета рассказали как раз о таких педагогах, которым бы со словарем ходить и периодически перечитывать его, чтобы потом не говорить ерунду.
- Мне знакомая сделала замечание (она филолог, училась в аспирантуре), когда я сказала слово «утрирую». Она говорит, мол, нужно говорить «ультрирую». После того, как я принесла словарь и показала, они с мамой (тоже педагог) сказали: «Можно и так и так говорить». Но свою ошибку не признали. © Гульчак Людмила
- Вспомнил, как сын пришел из школы и рассказал, как весь класс, включая его и училку, ржал над пацаном, написавшим в сочинении «ноздреватый снег». Пришлось объяснять, что толпа неправа. Бианки надо было читать и Пришвина. Я не помню, откуда слово, но мальчик молодец. Сразу видно, кто читает, а кто — нет. © Валерий Богородов
- Помню, в 1-м классе меня высмеяла учительница. Я нарисовала яблони в цвету. А класс ржал, что на деревьях не бывает цветов. © Алма Алибекова
- Училась в институте. Одна наша преподавательница сказала, что пишется «рАвесник», якобы от слова «равный». А значение слова «зиждется» — это насыщается, наполняется. Я стала с ней спорить, принесла словарь, она посмотрела и сказала: «Хм, как странно!» © Татьяна Рустамова
- Дистанционка у детей. Слушаю урок. Оказывается, «камея» — это головной убор, «руно» — примятая густая трава, а «поплечник» — это тот, кто всех толкает и бьет по плечу. А-а-а-а! Элитный лицей! Пришлось объяснить ребенку термины. © Andrew Daniloff
- Когда я училась в 1-м классе, учитель вызвала меня и сказала назвать хвойные деревья, которые я знаю. К обычной ели, сосне и другим я добавила лиственницу. Я тогда очень увлекалась растениями. Но никто, видимо, про это дерево не знал, даже учительница, которая снизила мне оценку. © Tate Boris
- У моей дочери в дневнике классный руководитель оставила запись: «Поведение премерное»! Учитель проработал в школе больше 20 лет. © Nina Nazarenko
- В 3-м классе мы писали диктант, там было слово «одеяло». После проверки слово было исправлено красной пастой на «одеАло». Я была в шоке! Читала книги с дошкольного возраста, училась по ним правописанию (интернета не было). © Елена Елена
- Мой сын в 3-м классе. Дали им задание письменно ответить на вопрос по чтению. Вопрос был такой: «Почему героиня так поступила со своей подругой?» Ответ моего сына был очень лаконичным: «Причина проста. Маша завидовала Лене». Учительница исправляет в слове букву — завидЫвала. И ставит сыну «4». © Диана Бабичева
- Фото не сохранилось, но добуквенно запомнила запись в дневнике сына-первоклассника: «Уважаемые родители, прийдите, пожалуста в школу, от вашего сына нету никокого спокоя». © Светлана Голега
- На днях попалась тетрадь знакомого ученика Матвея Вадимовича. Учительницу отчество не устроило. © Norit / Pikabu
- Беда моего сына — он слишком умен и не может это скрыть. Учительница его терпеть не может. Даже прозвище ему дала: профессор. А дети дразнят его профессор Чудаков. Из недавнего: нужно было определить какие слова пишутся с заглавной буквы, а какие со строчной. Слово «соня». Учительница сказала, что это слово означает того, кто любит спать. Пишем со строчной. Мой сын сказал, что с заглавной тоже можно писать, так как это еще и имя. Училка с него посмеялась и сказала, что нет такого имени... © Самира Самира
- А моему сыну в слове «пАстельный» учительница исправила «а» на «о». А когда мы сказали, что пастель — это краски, она ответила, что посмотрит в энциклопедии. © Надежда Садыхова
- Тоже был случай в 6-м классе. Писали сочинение «как я провел лето». Я написала фразу «сплавлялись на резиновой лодке по горной реке». А учительница исправила на «плыли в лодке». © Larisa Lora
- Учительница приставала к моей подруге, что та неправильно пишет свою фамилию, так как по правилам языка должно быть не «е», а «о». Подруга парировала, что так написано в ее документах, в документах ее мамы и документах ее бабушки. На что учительница заявила, что кто-то когда-то ошибся, а они дальше поддерживают безграмотность. © Ката-Рина Жжу
- Моя учительница начальных классов настаивала, что правильно говорить братья́ и платья́. Я чуть не плакала, но говорила бра́тья и пла́тья. Хорошо, что потом она ушла в декрет. © Лера Котова
- У нас в 4-м классе с молодой учительницей были дебаты. Она написала на доске «пишит». Я ей указала на ошибку, но она пыталась доказать, что это правильно. Но и это еще не все. Потом она учила весь класс, что если слово заканчивается на 2 согласные, то последняя буква не произносится. И привела примеры: мотоцик, кораб. 30 лет прошло, а я до сих пор угораю. © Ольга Тарасова
- Как-то учительница написала на доске слово «переспектива» и мы ей всем классом доказывали, что будет правильно «перспектива». Не доказали... © Лера Алиева
- В 5-м классе учительница объясняла детям правописание слова «фонтан». Говорит, слово пишется через А — «фАнтан», так как проверочное «фАнта». Я думала, что мой сын путает что-то, стала звонить мамочкам. Так все в шоке — «фАнтан» и все! На следующий день дети (не сговариваясь!) на урок принесли словари. © Ната Габриелян
- Шедевральное воспоминание за 4-й класс. Учительница исправляет мне в сочинении в слове «рукавичка» А на О (рукОвичка) и ставит «4» вместо «5». Ее объяснение: «Не будь лучше всех». © Наталья Баронец
- Когда старший сын был в 1-м классе, учительница ругала его за то, что он неправильно пишет цифру 8. По ее мнению, правильно начинать писать с верхнего левого угла, а он писал с верхнего правого. Я ей сказала, чтобы она отстала от ребенка. © Алена Прокуда
- В классе первом или втором на уроке «окружающий мир» учительница спрашивает нас: «Какая звезда самая большая?» Я изо всех сил тяну руку и отвечаю: «Полярная». Она, пристыдив меня при всем классе, говорит: «Как такое можно не знать? Самая большая звезда — Солнце!» Стыдно было, просто ужасно.
Только спустя годы я узнал, что, во-первых, Полярная звезда на самом деле больше, чем Солнце в 4,5 раза, а во-вторых, есть тысячи звезд намного крупнее. © Wlaadiimiir / Pikabu
Вот еще 20+ школьных учителей, которым бы мешки разгружать, а не детей учить
Фото на превью Norit / Pikabu
AdMe/Народное творчество/20+ учителей, которым стоило бы обновить свои знания и только после этого идти учить других
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