20+ учителей, которым стоило бы обновить свои знания и только после этого идти учить других

Пожалуй, все согласятся, что человек не может знать все на свете, и в частности, как писать те или иные слова. Но элементарные вещи не знать стыдно, тем более учителю. Пользователи интернета рассказали как раз о таких педагогах, которым бы со словарем ходить и периодически перечитывать его, чтобы потом не говорить ерунду.