20+ учителей, родителей которых не мешало бы вызвать в школу на серьезный разговор
Многие учителя остаются в памяти учеников практически на всю жизнь. И, как ни странно, запоминаются не только настоящие педагоги, которые сеяли разумное, доброе, вечное, но и те, кто плохо знал свой предмет или вел себя странно по отношению к школьникам. Вот о второй категории преподавателей и пойдет сегодня речь.
Мы в ADME уверены, что учителя оказывают на жизнь детей колоссальное влияние. Поэтому хотим вместе с пользователями интернета вспомнить педагогов, которые вели себя не очень профессионально, чтобы их молодые коллеги не повторяли этих ошибок.
- В начальной школе учительница написала на доске слово «длинношеее» и сказала, что это единственное в русском языке слово с тремя Е подряд. Я пацан начитанный и тут же выкрикнул: «А как же „змееед“?» Мне было заявлено, что такого слова не существует. Пришлось на следующий день тащить в школу толстенный том Майн Рида, где я и вычитал это «несуществующее» слово. © Soplevich / Pikabu
- В моей школе физкультуру преподавала женщина. Она никогда не давала поблажек девочкам во время «женских дел». Наоборот, заставляла еще больше бегать, приговаривая: «Чепуха! Я вот побегаю — и все проходит». Я в «эти» дни даже ходить могла с трудом из-за боли и слабости, а она ставила мне, будущей медалистке, колы (правда, потом исправила на 4 по просьбе директора). А в 11-м классе на итоговом экзамене по математике мне стало плохо именно из-за «этих» дней. Меня почти вынесли в коридор, и тут идет эта физручка. Заохала: «Ей что, правда плохо из-за этого? Настолько плохо?» Жаль, я из-за слабости не могла тогда открыть глаза, чтобы посмотреть ей в лицо. © Татьяна Камойлик
- Мне было 7 лет. Однажды я катался на скутере с другом и сломал руку, мне наложили гипс. Мама написала записку, в которой объяснила, что у меня травма, поэтому я не сделал домашнюю работу. Учительница посмотрела на записку, на гипс, на меня и спросила: «Ты подделал письмо, да?» Я объяснил ей, что нет, но она не поверила, обвинила меня во лжи и запретила выходить на перемене из класса. После школы я все рассказал маме. Она была в ярости и написала учительнице еще одно письмо, на этот раз по электронке. Когда на следующий день я пришел в класс, преподавательница посмотрела на меня и сказала: «Почему ты просто не сказал мне, что не можешь делать домашку?» © Nathan LaPierre / Quora
- Моя учительница физкультуры в 7-м классе решила, что написать на доске имена всех детей, у которых она подозревает ожирение, — хорошая идея. Так она и сделала: выставила на всеобщее обозрение фамилии и ИМТ (индекс массы тела) тех учеников, кого считала толстяками. А потом добавила, что будет проверять их ИМТ каждую неделю, пока не решит, что они укладываются в нормы. Многие родители жаловались на нее, но она продолжала работать. © kokihi_55 / Reddit
- В 8–9-м классе девчонки начали уже немного краситься. Я подрисовывала себе подводкой небольшие стрелки у глаз. Однажды у исторички было плохое настроение. В таких случаях она отрывалась на детях из скромных семей, в этот раз попалась под руку я. Говорит мне: «Чего размалевалась? У принцев есть свои принцессы, а тебе до них куда? Бери тряпку с хозяйственным мылом и иди отмывайся». До сих пор мучаюсь: ну почему я тогда промолчала?! © Asiia / Pikabu
- Во 2-м классе нужно было сделать проект о морском животном, и я выбрал нарвала. Учительница позвонила моим родителям и сказала, что она обеспокоена тем, что я живу в выдуманном мире, и мне нужно понять разницу между вымышленными и реальными животными. Родителям пришлось открыть ей глаза на то, что нарвалы существуют на самом деле. © albieschubes / Reddit
- Одна учительница, Людмила Степановна, до безумия не любила меня и мою семью, потому что завучем назначили мою маму, а не ее. У нас для того, чтобы подать заявку на медаль, нужно было сверить все табели с журналами. И вот один из журналов пропал, из-за чего не было возможности сверить оценки. Мы очень долго его искали, пытались поговорить с Людмилой Степановной, но она уверяла, что совершенно тут ни при чем. К слову, медаль я так и не получил. Зато через год после выпуска мне пришла посылка. В ней лежали тот самый журнал и записка: «А вот и журнальчик! С нелюбовью, Л. С.». © Палата № 6 / VK
- Было это в 5-м классе. Подростковый период. Я — самая толстая девочка в классе, к тому же еще и очки носила. Новая учительница русского языка пришла знакомиться с нами. В общем, улыбается она, кивает головой в мою сторону и говорит: «Эй ты, девочка-очкарик, как тебя зовут?» Она так решила со мной познакомиться! Я заплакала. © Подслушано / VK
- В школе я виртуозно писала сочинения, мне всегда ставили 5/5. За полгода до выпускного наша учительница сломала ногу, и на 2 месяца в класс пришел замещающий педагог, Нелли Брониславовна. За первое же сочинение я получила жирную двойку. Не поняла. Подумала, ошибка какая-то. Подошла к учительнице с вопросом, а она мне так ехидно: «Я не знаю, откуда ты списала, но уверена, что сама ты такое в 11-м классе написать не могла. Не твой уровень!» Пришлось на следующий день с мамой идти к директору. Оценку исправили, учителя прислали нового.
- У нас была школьная форма, но в день рождения ученик имел право прийти в чем-то другом. Одна девочка нарядилась в фиолетовое платье с открытой спиной. Она выглядела сногсшибательно! Мы праздновали ее день рождения в одном из классов, когда мимо проходила математичка. Она увидела именинницу и как заорет: «Ишь, вырядилась! Быстро родителей в школу! Пока твоя мама не придет, никто праздновать не будет». Учительница ушла, потом вернулась и добавила, что приличные девочки так не одеваются. Именинница была очень расстроена. © Paras Tyagi / Quora
- Моя младшая сестра заболела лейкемией, когда ей было 6 лет. В течение нескольких лет она проходила химиотерапию и много времени проводила в больнице. Из-за многочисленных пропусков уроков и неважного самочувствия сестренка плохо училась. Ее учительница пожаловалась моей маме на плохую успеваемость. Мама объяснила, что все дело в онкологии, на что педагог выдала: «Рак не оправдание». Моя мама была в шоке от такого отношения. © Mary Bushman / Quora
- Был у меня классный руководитель. Учитель года, весь такой правильный, честный. Читал нашему классу лекции о морали, институте семьи, верности и прочем. Только вот когда в школу пришла молоденькая учительница, вся мораль и нравственность были забыты. Он сразу же начал к ней подкатывать, перестал носить обручальное кольцо и как-то позабыл про жену и троих детей. Разве это учитель года? Учить надо на собственном примере. © Подслушано / VK
- Я получила свою первую двойку в 1-м классе (да, нам ставили оценки с 1-го класса). На уроке музыки дали задание: придумать слово, в котором названы 2 ноты. Я придумала «миля». Учительница сказала, что такого слова нет, что я все выдумываю. А на мою попытку доказать свою правоту влепила мне пару, ибо «ишь ты какая умная нашлась». Обидно было очень. © MornaSulime / Pikabu
- Во 2-м классе родители отправили меня на частные уроки английского. С первого же занятия я возненавидела учительницу, потому что она была грубая и несдержанная. Промучилась с ней несколько лет, потом долго ненавидела английский, пока не поняла, что это глупо, ведь он прекрасен. За 3 года выучила его настолько, чтобы читать, смотреть фильмы и свободно разговаривать. Встретила недавно ту учительницу. Она заговорила со мной по-английски, я поддержала разговор. В итоге она выдала: «Видишь, какой я превосходный педагог, раз даже в твою пустую голову смогла заложить знания». © Палата № 6 / VK
- Однажды на уроке обществознания нас попросили написать маленькое эссе на тему «В чем, по вашему мнению, заключается смысл жизни?». Каждый писал то, что думал. Я, кажется, написала что-то про совершенствование мира. Но все эссе мне зачеркнули красной ручкой и написали: «Смысл жизни в самой жизни». Ну ок, видимо, это правильный ответ, и никаких других вариантов быть не может. Поставили 3. © Aygulinka22 / Pikabu
- В 7-м классе к нам пришла новая учительница русского языка, которая раньше преподавала в деревенской школе. Взяла она мел и на доске начала писать словарные слова. Когда моя соседка по парте увидела, что учительница написала «троллейбус» с одной Л, и сказала об этом, та начала орать. Моя подруга вытащила из портфеля орфографический словарь и показала ей, как написано там. Учительница посмотрела и без тени смущения заявила: «А я всегда так пишу». © Nina Kastner
- Мой сын очень медлительный. Дружил в школе с мальчиком, который тоже никуда не спешил. На родительском собрании классный руководитель сказал, что это ненормально, что они отстают в развитии и их надо лечить. В тот же год сын занял 1-е место на областной олимпиаде по информатике. Его друг был 2-м. Сейчас оба работают программистами. © Татьяна / ADME
- Дали нам новую классную в 10-м классе. В первый же день она устроила истерику, якобы мы украли у нее кошелек. Вызывали всех: и директрису, и нашу предыдущую классную. Оказалось, что она просто забыла кошелек дома. Извинений, естественно, не было. Классной потом она была у нас 2 года (вплоть до выпускного), но мы все ее игнорировали. А если что-то было надо, шли к прежней классной. © Летающий пингвин / ADME
- Наша учительница русского языка и литературы как-то сказала: «Иванов, поклади дневник на парту и не ложи его в портфель во время урока!» Я дома рассказала, папа мой пришел в такое негодование, что ходил и требовал замены учителя. © Виктория Масловская
- У меня была конфликтная ситуация с учителем математики. Он все время пытался меня завалить. Возможно, потому, что сам был молод, только после института, и амбиций выше крыши. Самое интересное, что, когда я пошла работать в садик воспитателем, его дочь попала ко мне в группу. Он, увидев меня, быстро перевел ее в другую. Дальше еще интереснее: мой сын и его сын попали в один класс. Мой сын — гений математики, а его — ну никакой. © Надежда Куланова
- Когда я была в 5-м классе, ко мне подошла учительница, которая преподавала у нас в начальной школе. Она сказала, что счастлива оттого, что ей больше не нужно иметь со мной дела. Она ругала меня несколько минут, пока не появился мой нынешний учитель и не заявил: «Ну, мой опыт показывает, что она прекрасная ученица. И я даже хотел бы, чтобы она была моей помощницей на этой неделе». Самое обидное в том, что я вообще не была какой-то хулиганкой — просто общительная девочка, которая не доставляет особых проблем. Хорошо, что мой новый учитель поставил эту грымзу на место. © Jessieface13 / Reddit
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AdMe/Народное творчество/20+ учителей, родителей которых не мешало бы вызвать в школу на серьезный разговор
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