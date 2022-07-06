20+ учителей, родителей которых не мешало бы вызвать в школу на серьезный разговор

Многие учителя остаются в памяти учеников практически на всю жизнь. И, как ни странно, запоминаются не только настоящие педагоги, которые сеяли разумное, доброе, вечное, но и те, кто плохо знал свой предмет или вел себя странно по отношению к школьникам. Вот о второй категории преподавателей и пойдет сегодня речь.