20+ улетных твитов от пользователей, для которых вся жизнь — один сплошной анекдот
Смеяться над обстоятельствами и сложными ситуациями — особое умение. Есть пользователи, для которых любая, даже не слишком-то комфортная ситуация — лишь повод размять свое чувство юмора. А мы не только потешаемся над их комичными репликами, но и учимся у них легче относиться к своим проблемам и неудачам. Вот подборка особенно запомнившихся нам примеров такого отношения к жизни.
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