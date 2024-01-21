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20+ улетных твитов от пользователей, для которых вся жизнь — один сплошной анекдот

Народное творчество
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Смеяться над обстоятельствами и сложными ситуациями — особое умение. Есть пользователи, для которых любая, даже не слишком-то комфортная ситуация — лишь повод размять свое чувство юмора. А мы не только потешаемся над их комичными репликами, но и учимся у них легче относиться к своим проблемам и неудачам. Вот подборка особенно запомнившихся нам примеров такого отношения к жизни.

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А вот и еще несколько статей с гарантированным эффектом повышения настроения:

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AdMe/Народное творчество/20+ улетных твитов от пользователей, для которых вся жизнь — один сплошной анекдот
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