20 умельцев, которые развеяли миф о том, что вышивка — это для бабушек

У многих вышивка ассоциируется с рутинным занятием, на которое жалко тратить время. Но есть и те, кто не просто после работы успокаивает нервы за пяльцами, но и превращает свои творения в отдельный вид искусства. Мы собрали работы пользователей, которые не поленились и создали нечто необычное.

«Как вы думаете, это достаточно хорошо для участия в окружной ярмарке?»

«Я думаю, что это лучшая вещь, которую я когда-либо вышивала»

Это самая милая вещь, которую я когда-либо видела. Она просто идеальна. © Charity-Admirable / Reddit

«Мне потребовался целый год, чтобы сделать цветочную вышивку на джинсовой куртке!»

«Лунный мотылек, моя первая попытка создания 3D-эффекта»

«Софи из „Ходячего замка“ на 30-сантиметровых пяльцах!»

«Новая вышивка уже готова»

«Кому-нибудь нравятся красные панды? А как насчет цвета фуксии?»

«Место у окна»

«10 куриных крылышек с картофелем фри»

Не хочу преувеличивать, но эта картина буквально продлила мне жизнь лет на 5! Вы невероятно талантливы! © etiolated_goblin / Reddit

«Попыталась использовать текстиль для создания кустов — что, получилось?»

«У меня ушло 78 часов, чтобы сделать космического ковбоя БиМО»

«Некоторые из моих вышитых любимчиков, они так красиво смотрятся вместе»

Вышивка на обуви стала популярной. Здесь и здесь есть еще несколько примеров.

«Так много бисера! Думаю сделать из него нашивку»

«Моя новая работа, поле маков»

Кстати, здесь есть еще несколько работ, вдохновленных пейзажами.

Белый лебедь на черном озере

Пчелка и ее мед

Это не вышивка, это колдовство какое-то. © constrivecritizem / Reddit

«Вышивка нитками на 20-сантиметровых пяльцах. Она сложная, я долго над ней работала»

Въезд в город Твин Пикс

А в этой подборке мы нашли еще несколько вышивок, созданных по мотивам популярных фильмов.

«Мой самый амбициозный проект по вышивке!»

Люди вышивают не только на куртках. В этой подборке много примеров необычной вышивки на предметах гардероба и даже на украшениях.