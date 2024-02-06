20+ умельцев, которые в пух и прах разносят стереотип, что хендмейд — это забава для бабушек

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Хендмейд — это не просто хобби, но и искусство, где каждая вещь создается с любовью. А творения талантливых умельцев порой не идут ни в какое сравнение с однотипными вещами, которые в обилии предлагают торговые центры и онлайн магазины.

«Мое новое творение — такса»

В смысле, собака ненастоящая? Я думала, вы использовали ее в качестве модели. © MeowMeowCatLady / Reddit

«Первое платье на подкладке с резинкой и потайной молнией, которое я cшила»

Эта красная строчка гениальна. © Toast1912 / Reddit

Я сшила платье ко Дню святого Валентина и решила, что это добавит романтики. © VadMayores / Reddit

«На это платье ушло 2 месяца и 6000 метров пряжи»

2 месяца? Да ладно! Даже если бы ты сказала, 2 года, я бы решил, что это невероятно. © Rkins_UK_xf / Reddit

«Одеяло, которое я сделала ко дню рождения сестры»

«Наконец-то закончила этот набор, в который входит гусеница и еда для нее»

«Первый проект года реализован. Работа заняла у меня полтора месяца»

«Превратил старое худи в худи „от кутюр“»

Это шикарно. Я бы купила любой предмет одежды с такой вышивкой. © _jules_mack / Reddit

«Сделал раковину для улитки из старого глобуса»

Как вам удалось это сделать? Карта на теле улитки выглядит такой гладкой! Это вообще краска? © procrasibator00 / Reddit

Я распечатал несколько карт на обычной бумаге для принтера, разорвал их на части и приклеил кусочки на тело улитки. © waximimax / Reddit

«Связала крючком своего лягушонка»

Витражная шкатулка с сотами

«Cвязала шаль для своей коллеги. Мы обе очень довольны результатом»

«Сшила зимний наряд в эдвардианском стиле»

«Только что закончил создавать свою первую поделку»

Это можно использовать в качестве держателя для телефона. © elasmobranhi / Reddit

«Связала себе крючком кардиган и шапку»

«Я сделала керамических уточек»

«Связала свой первый свитер-реглан»

«Это подарок на свадьбу для моего племянника. Раньше бабушка дарила на свадьбы одеяла с подобной вышивкой. Я решила продолжить традицию»

«У моей жены нет социальных сетей, но я хотел поделиться ее творением — гигантским одеялом»

«Мой клубничный монстр»

«Переделала платье-катастрофу, которое я сшила год назад»

От бедной родственницы до дивы Старого Голливуда. © p**-b**c* / Reddit

Сиреневый корги

«После того, как сшила две вещи для моего парня, решила побаловать саму себя»

«Моя мама переживает развод. Занятие рукоделием помогает ей справляться с этим»

«В новом году мое новое творение — капибара»

«Связала детское одеяло для моей лучшей подруги»