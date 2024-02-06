20+ умельцев, которые в пух и прах разносят стереотип, что хендмейд — это забава для бабушек
Хендмейд — это не просто хобби, но и искусство, где каждая вещь создается с любовью. А творения талантливых умельцев порой не идут ни в какое сравнение с однотипными вещами, которые в обилии предлагают торговые центры и онлайн магазины.
«Мое новое творение — такса»
- В смысле, собака ненастоящая? Я думала, вы использовали ее в качестве модели. © MeowMeowCatLady / Reddit
«Первое платье на подкладке с резинкой и потайной молнией, которое я cшила»
- Эта красная строчка гениальна. © Toast1912 / Reddit
- Я сшила платье ко Дню святого Валентина и решила, что это добавит романтики. © VadMayores / Reddit
«На это платье ушло 2 месяца и 6000 метров пряжи»
- 2 месяца? Да ладно! Даже если бы ты сказала, 2 года, я бы решил, что это невероятно. © Rkins_UK_xf / Reddit
«Одеяло, которое я сделала ко дню рождения сестры»
«Наконец-то закончила этот набор, в который входит гусеница и еда для нее»
«Первый проект года реализован. Работа заняла у меня полтора месяца»
«Превратил старое худи в худи „от кутюр“»
- Это шикарно. Я бы купила любой предмет одежды с такой вышивкой. © _jules_mack / Reddit
«Сделал раковину для улитки из старого глобуса»
- Как вам удалось это сделать? Карта на теле улитки выглядит такой гладкой! Это вообще краска? © procrasibator00 / Reddit
- Я распечатал несколько карт на обычной бумаге для принтера, разорвал их на части и приклеил кусочки на тело улитки. © waximimax / Reddit
«Связала крючком своего лягушонка»
Витражная шкатулка с сотами
«Cвязала шаль для своей коллеги. Мы обе очень довольны результатом»
«Сшила зимний наряд в эдвардианском стиле»
«Только что закончил создавать свою первую поделку»
- Это можно использовать в качестве держателя для телефона. © elasmobranhi / Reddit
«Связала себе крючком кардиган и шапку»
«Я сделала керамических уточек»
«Связала свой первый свитер-реглан»
«Это подарок на свадьбу для моего племянника. Раньше бабушка дарила на свадьбы одеяла с подобной вышивкой. Я решила продолжить традицию»
«У моей жены нет социальных сетей, но я хотел поделиться ее творением — гигантским одеялом»
«Мой клубничный монстр»
«Переделала платье-катастрофу, которое я сшила год назад»
- От бедной родственницы до дивы Старого Голливуда. © p**-b**c* / Reddit
Сиреневый корги
«После того, как сшила две вещи для моего парня, решила побаловать саму себя»
«Моя мама переживает развод. Занятие рукоделием помогает ей справляться с этим»
«В новом году мое новое творение — капибара»
«Связала детское одеяло для моей лучшей подруги»
Даже такие роскошные вещи, как свадебное платье, талантливые мастерицы могут создавать своими руками. А результат потом будет вызывать у окружающих белую зависть.
Фото на превью matchamom27 / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ умельцев, которые в пух и прах разносят стереотип, что хендмейд — это забава для бабушек
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