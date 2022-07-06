20+ умельцев, которые взяли и превратили ненужный хлам в вещь с изюминкой

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По большому счету люди делятся на два типа: первые безжалостно выбрасывают вещи, если те порвались, сломались или надоели, а вторые стараются использовать их повторно. В золотых руках мужчин и женщин из второй категории практически любой предмет может заиграть яркими красками и обрести новую жизнь.

Мы в ADME обожаем рассматривать работы рукодельников, которые способны любой хлам превратить в произведение искусства. Некоторые идеи так и хочется повторить.

«Решили подарить няне нашего сына нечто особенное и отреставрировали для нее фирменный портфель 80-х годов»

«Сосед притащил мне мешок старых джинсов, а я взяла и сшила из них пальто»

«Табурет с отсеком для хранения в стиле ретро, которому я дала новую жизнь. Мне так нравится результат!»

«Мы с мужем обновили зеркало, сделав для него оправу из пластиковых ложек»

«Мои старые футболки из колледжа превратились в покрывало и теперь вызывают столько радости!»

«Сделал ручку помазка из старых скейтбордов»

«Покрасила старое заношенное платье — и теперь оно радует меня гораздо больше!»

«Превратила шкафчик для ванной в тумбу под телевизор»

«Сшила себе стеганое пальто из одеяла»

«Сделал эту лампу из старого барабана»

«У меня была кофта, которую я ни разу не надевала, но и выбросить рука не поднималась. Я превратила ее в мою теперь любимую сумку для продуктов»

«Переделала старую коробку из-под подгузников в подставку для детских книг»

«Сделала тряпки для швабры из старых спортивных штанов моего брата»

«Этот красавец-сундук стоял на обочине в моем районе. Все, что ему было нужно, — это немного краски и много любви»

«Сшила костюм — юбку и блузку — из старой простыни»

Барабан от сломанной сушилки для белья превратился в емкость для компоста

Из старых джинсов получилась новая сумка

«Купили стол в комиссионке и дали ему вторую жизнь»

«Мне нужен был водонепроницаемый фартук для работы на ферме. Мешки для корма оказались идеальным материалом для него»

«Сшила для племянницы пальто из винтажного одеяла»

«Сшила сумку из обивки дивана. Она трансформируется в рюкзак, а обошлась мне всего в $ 12»

Дверца от сломанной стиральной машины превратилась в вазу для фруктов

«Купили в комиссионке старый стул и обновили его»