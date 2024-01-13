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20+ уморительных твитов, от чтения которых оторваться не легче, чем от пачки чипсов

Народное творчество
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В жизни есть 3 вещи, которые можно ежедневно делать, чтобы поднять себе настроение: уплетать вкусную шоколадку, смотреть любимый сериал и читать залипательные твиты. И если шоколадка уже съедена, а на сериал не хватает времени, почему бы не полистать остроумные твиты вроде тех, что в этой статье.

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Еще больше комичных твитов можно найти и в этой статье о людях, которые угодили в неловкую ситуацию.

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AdMe/Народное творчество/20+ уморительных твитов, от чтения которых оторваться не легче, чем от пачки чипсов
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