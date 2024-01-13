20+ уморительных твитов, от чтения которых оторваться не легче, чем от пачки чипсов

В жизни есть 3 вещи, которые можно ежедневно делать, чтобы поднять себе настроение: уплетать вкусную шоколадку, смотреть любимый сериал и читать залипательные твиты. И если шоколадка уже съедена, а на сериал не хватает времени, почему бы не полистать остроумные твиты вроде тех, что в этой статье.