20+ уморительных твитов, в которых юмора больше, чем жгучего перца в лапше из пачки

Проблем полно у каждого из нас, но щепотка самоиронии действует на них как уменьшающее зелье из «Гарри Поттера». Поэтому не будем забывать относиться ко всему с юмором, прямо как пользователи из нашей свежей статьи, которые готовы пошутить на тему любой произошедшей с ними ситуации.