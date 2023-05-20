20+ уморительных твитов, в которых юмора больше, чем жгучего перца в лапше из пачки
Проблем полно у каждого из нас, но щепотка самоиронии действует на них как уменьшающее зелье из «Гарри Поттера». Поэтому не будем забывать относиться ко всему с юмором, прямо как пользователи из нашей свежей статьи, которые готовы пошутить на тему любой произошедшей с ними ситуации.
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Твиты от остроумных пользователей сети каждый раз работают безотказно: помогают разгладить хмурую складку на лбу и искренне посмеяться, давая нам сил на серьезные дела. Следите за обновлениями — ведь как только появляются свеженькие, мы тут как тут с новой статьей.
AdMe/Народное творчество/20+ уморительных твитов, в которых юмора больше, чем жгучего перца в лапше из пачки
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