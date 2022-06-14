20+ уверенных в себе женщин, которые готовы громко посмеяться над собой и окружающими
В жизни каждой современной женщины случаются моменты, когда юмор становится идеальным инструментом, чтобы разрядить обстановку, улыбнуться, без смущения посмотреть на собственные недостатки и с гордостью принять их. Если вы можете ловко и безобидно пошутить над вашими близкими, а также готовы стойко и с легким налетом безразличия воспринимать их остроты в свой собственный адрес, то мы искренне завидуем вашей уверенности и отличному чувству юмора.
Мы в ADME решили поделиться с вами ироничными высказываниями женщин, которые относятся к жизненным перипетиям с иронией и не прочь подтрунить над своими родными и друзьями.
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А вы можете вспомнить, какие комичные ситуации происходили с вами или вашими друзьями?
AdMe/Народное творчество/20+ уверенных в себе женщин, которые готовы громко посмеяться над собой и окружающими
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