20+ уверенных в себе женщин, которые готовы громко посмеяться над собой и окружающими

В жизни каждой современной женщины случаются моменты, когда юмор становится идеальным инструментом, чтобы разрядить обстановку, улыбнуться, без смущения посмотреть на собственные недостатки и с гордостью принять их. Если вы можете ловко и безобидно пошутить над вашими близкими, а также готовы стойко и с легким налетом безразличия воспринимать их остроты в свой собственный адрес, то мы искренне завидуем вашей уверенности и отличному чувству юмора.