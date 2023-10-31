15+ вещей, которые для одних были хламом, а для других стали настоящим сокровищем

Британский опрос показал, что людям больше нравится приобретать подержанные вещи, а не новые: почти 90 % респондентов признались, что с наслаждением покупают товары «с историей», а также испытывают от шопинга в секонд-хендах и комиссионках небывалый подъем. А мы решили пойти дальше и узнать, о каких своих находках там они вспоминают как о редкой удаче.

ADME с удовольствием и легкой завистью прочитал истории о том, какие сокровища некоторым счастливчикам удавалось находить на барахолках.

«Я увидела женщину, которая продавала дизайнерские вещи за копейки. Казалось, она просто хотела сделать людей счастливыми. Мне удалось урвать у нее сумочку Gucci за € 55»

«Уже дома я выяснила, что в фирменном магазине такие стоят $ 1 500».

«Купила это кольцо за $ 75 на выставке винтажной одежды. На нем не было гравировки, только штамп НОВ. Оказалось, это платиновое кольцо с сапфиром и бриллиантами»

«Эту рубашку за $ 2 я нашла в Барселоне в гигантской куче поношенных вещей. Когда я увидела на этикетке, что это Gucci, у меня чуть глаза на лоб не полезли»

«Недавно похудела на 13,5 кг. Как раз вовремя, так как урвала это платье-карандаш Armani Jeans всего за 69 центов. Затраченные усилия стоили того»

«Я уже давно мечтала о такой кушетке, а тут такая красота и всего за $ 10. Конечно, мои соседи по квартире поначалу были немного озадачены. Теперь у нас 4 дивана на троих человек»

«Купил набор серебряных столовых приборов 1893 года за £ 20. Жаль только, что в нем не хватает одной вилки»

«Лучшая моя находка. Купила пару туфель Valentino моего размера всего за $ 80. В розницу такие продают за $ 975»

«Сегодня я нашла платье за $ 4, в котором собираюсь выйти замуж. Именно так я себе и представляла идеальный свадебный наряд. Обожаю эти мелкие детали на кружеве и то, как платье на мне сидит»

«Мне просто не верится! Я купил почти новую кофемашину DeLonghi Magnifica за $ 13. В обычных магазинах такие стоят по $ 900-1 200. До сих пор не понимаю, как мне это удалось»

«Мы с женой наконец-то нашли последний кусочек, идеально дополняющий обновленный интерьер нашей гостиной, — старинную люстру, которая заменила этот ужасный потолочный вентилятор»

«Теперь я одеваюсь намного лучше, потому что больше не покупаю барахло в масс-маркетах, а хожу в секонд-хенды»

«Тут на мне наряд от лучших дизайнеров, который обошелся мне всего в $ 21,5».

«Чувствую, что меня сегодня благословили боги экономии. Урвала за $ 20 сервиз из 38 предметов, в который просто влюблена»

«Все эти старинные книги достались нам с женой за $ 30. Среди них есть по-настоящему редкие издания»

«Волновался, что мне нечего надеть на свадьбу, но мне посчастливилось найти костюм за $ 20. Я только немного подогнал его: удлинил рукава, сузил и укоротил брюки»

«Всегда проверяйте ящики. Я, например, купил бомбейский сундучок для драгоценностей и нашел в нем золотую цепочку»

«Хлебопечка за $ 12. Обожаю ее, теперь у меня в доме постоянно есть свежий хлеб»

«Жене, возможно, это не понравится, но как я мог пройти мимо этого классного кресла-качалки, которое может вращаться на 360°?»

А когда вы в последний раз приобретали подержанные товары? Какие впечатления у вас остались от покупки?

Внимание: в сентябре 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.