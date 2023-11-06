20 вещей, которые много повидали на своем веку, но даже и не думают стареть

Герои нашей статьи — настоящие счастливчики, ведь им довелось обзавестись вещами, которые и не думают приходить в негодность. Кто-то из них 18 лет пользуется пылесосом, кто-то носит одни и те же ботинки уже 13 лет. А другие и вовсе передают сковородку из поколения в поколение, и она выглядит получше многих современных.

1. «Посмотрите, с каким телефоном ко мне сегодня пришла клиентка. Говорит, будет с ним ходить до последнего. Уважаю»

2. «Эта колонка работает у меня больше 20 лет и еще ни разу не ломалась»

3. «Моим родителями подарили этот миксер на свадьбу в 1981 году. Я и сейчас по утрам готовлю завтрак с его помощью»

4. «Делали ремонт у родителей жены, теща из шкафа достала новый утюг: „Вот, поутюжьте наволочки“»

5. «Мой 18-летний пылесос»

6. «Этот будильник у меня уже больше 35 лет»

7. «За 29 лет работы этот гребной тренажер преодолел 51 329 километров»

8. «Этот термос мой дед купил еще в 50-х годах, а он до сих пор часами сохраняет кофе горячим даже при 20 градусах мороза»

9. «Моему чемодану исполняется 10 лет, корпус не поврежден, а ручки и молнии в идеальном состоянии»

10. «Моему отцу подарили это радио, когда ему было 13 лет. Он каждый раз включает его, когда принимает душ по утрам»

11. «Эту дрель 1987 года выпуска подарил мне отец, она на год старше меня»

12. «Мне подарили эту клавиатуру в первый день на работе 23 года назад»

13. «Получил эту бритву в подарок от дедушки 26 лет назад»

14. «Бензопила моего дедушки, которую он купил в 1966 году. Я и сейчас ей пользуюсь»

15. «Эту мультиварку нам подарили на свадьбу в 1977 году. Она еще и меня переживет»

16. «Холодильник 1948 года до сих пор работает»

17. «55-летний настольный вентилятор моих дедушки с бабушкой. Он по-прежнему отлично работает»

18. «Этому ноутбуку почти 20 лет и он все еще работает»

19. «Жена просто умоляла меня купить новые ботинки, потому что моим уже 13 лет. Вместо этого впервые купил к ним новые шнурки»

20. «В наследство от дедушки мне досталась сковорода. Ему было 93 года, а ей как минимум 115. Ни одна из моих сковородок так хорошо не выглядит»