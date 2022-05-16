20+ вещей, которые время не просто потрепало, а изменило до неузнаваемости

Время неумолимо забирает у вещей приличный внешний вид и постепенно изменяет их до неузнаваемости. Очень часто даже немного поношенные или потрепанные предметы без лишних слов отправляются на помойку, а на их место приходят новые. Однако некоторым людям удается поймать момент и сфотографировать изделия, претерпевшие метаморфозы из-за воздействия времени и активного использования.

Мы в ADME любим наблюдать за тем, как время меняет все вокруг, поэтому с удовольствием делимся с вами новой подборкой.

«Нижний ряд — любимые игральные кости моей мамы»

После стольких лет использования эти кости явно не способствуют честной игре! © dykeag / Reddit

Зубная щетка, которую использовали 1 год, и новая

«Сегодня мой 5-летний пес получил новый жетон»

Новый против 8-летнего

«Новая бутылка и та, из которой я пил воду каждый день в течение 6 лет»

«Мой брелок после многих лет использования»

Одна и та же кофта. Той, что справа, 10 лет

Тот, кто ее носил, боролся с тиграми?! © Morakir / Reddit

«Нашла такую же куклу, как та, с которой я спала всю жизнь»

Никогда бы не подумала, что это та же самая кукла! © Mabbernathy / Reddit

«Дедушка подарил мне тот, что справа, много лет назад. Сегодня я нашел тот, что слева, в его вещах. Когда-то брелки были одного цвета»

Магазин специй перенес кассу в другой угол. Это участок пола, на котором каждый день стояли кассиры

Рабочие перчатки. Разница в один год по сравнению с новыми

«У меня новый бумажник. Разница в 6 с половиной лет»

«Я писатель. И вот как выглядит моя клавиатура. Ежедневное использование в течение нескольких лет дает свои плоды»

20-летние плюшевые мишки: одним играли, а другой остался невостребованным

«Одинаковые ботинки, но те, что справа, я носил 4 года»

«Старая корзина моего кота и точно такая же новая»

Разница в 3 года

«Старые кеды мама подарила мне на Рождество, поэтому я не хочу их выбрасывать»

Одному из них 27 лет

«Разница между книгой, которую я читал много лет, и экземпляром, который я недавно взял на распродаже»

«Спустя 20 лет получил новый ключ от своей машины»

«Через много лет использования этот экран стал выдавать мой пароль»

«Новые перчатки и такие же, но которыми долго пользовался мой дедушка»