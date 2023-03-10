20+ вещей, на которые смотришь и думаешь: «А у этого дизайнера все в жизни сикось-накось?»
В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с причудами дизайнеров и проектировщиков. Например, крышка от кастрюли, которую собрали таким образом, что в ее ручку вечно заливается вода. Или же детская горка в торговом центре, которая упирается в столб. Подобных «произведений искусства» полно кругом, и в нашей статье лишь малая часть самых нелепых из них.
Вот такая планировка мест в ресторане очень сильно объединяет людей. Вы станете спинкой сиденья для другого посетителя
«А я не догадывался, что обезьяна выглядит именно так. Спасибо тебе, кружка!»
«Обезьяна».
Дизайнеры решили, что оленя все будут вешать вверх ногами
«Представляю вашему вниманию самый эпичный туалет за 15 лет моих „исследований“»
- Когда вы будете чистить зубы, то отсутствие зеркала начнет сильно раздражать. © xrayhearing / Reddit
«Кто вообще придумал эту мышь? Я подержал ее в руке — это очень неудобно»
Ох, сколько же боли испытали те, у кого такая же крышка от кастрюли
«Вода как-то попадает под ручку на крышке, а потом никак оттуда не выливается».
«Отличное» решение — использовать стучащие ручки на стеклянной двери
Хорошие очки, да вот только неясно, какой год
Посмотреть еще больше эпичных творений дизайнеров можно здесь.
Зеленый индикатор — батарея разряжена, красный — полностью заряжена
Да, это обычный таймер на 120 минут
Не очень удачные цвета для носков
Хорошие такие горки, интересные
Откидные столики в кинотеатре закрывают подстаканники
Симпатичная сумочка, но она никак не закрывается, если в нее что-то положить
«Пришлось хорошенько напрячь глаза, чтобы прочитать надпись на этом освежителе воздуха»
На парковке перед торговым центром есть места, с которых не получится уехать, если кто-то встанет во втором ряду
«Вот держатель туалетной бумаги, в который даже не влезает целый рулон. Приходится отматывать треть»
Тот случай, когда вы хотите совсем чуть-чуть подвинуть таблицу в «Ворде»
«У меня на работе есть зеркало с таким узором по центру»
«Такое ощущение, что дизайнеры специально старались, чтобы пульт сложнее было найти»
«Зеркало в кабинете стоматолога. Мой рост 173 см»
- Так и задумано. Вы не можете увидеть, сколько зубов вам удалили. © WildWezThy / Reddit
Вот такой пол в туалете одного хорошего ресторана
Фото на превью innerstrife / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ вещей, на которые смотришь и думаешь: «А у этого дизайнера все в жизни сикось-накось?»
Поделиться этой статьёй