20+ вещей, на которые смотришь и думаешь: «А у этого дизайнера все в жизни сикось-накось?»

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В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с причудами дизайнеров и проектировщиков. Например, крышка от кастрюли, которую собрали таким образом, что в ее ручку вечно заливается вода. Или же детская горка в торговом центре, которая упирается в столб. Подобных «произведений искусства» полно кругом, и в нашей статье лишь малая часть самых нелепых из них.

Вот такая планировка мест в ресторане очень сильно объединяет людей. Вы станете спинкой сиденья для другого посетителя

«А я не догадывался, что обезьяна выглядит именно так. Спасибо тебе, кружка!»

«Обезьяна».

Дизайнеры решили, что оленя все будут вешать вверх ногами

Если вам «понравилась» такая дизайнерская задумка, то посмотрите еще тут и здесь.

«Представляю вашему вниманию самый эпичный туалет за 15 лет моих „исследований“»

Когда вы будете чистить зубы, то отсутствие зеркала начнет сильно раздражать. © xrayhearing / Reddit

«Кто вообще придумал эту мышь? Я подержал ее в руке — это очень неудобно»

Ох, сколько же боли испытали те, у кого такая же крышка от кастрюли

«Вода как-то попадает под ручку на крышке, а потом никак оттуда не выливается».

«Отличное» решение — использовать стучащие ручки на стеклянной двери

Хорошие очки, да вот только неясно, какой год

Посмотреть еще больше эпичных творений дизайнеров можно здесь.

Зеленый индикатор — батарея разряжена, красный — полностью заряжена

Да, это обычный таймер на 120 минут

Не очень удачные цвета для носков

Хорошие такие горки, интересные

Откидные столики в кинотеатре закрывают подстаканники

Симпатичная сумочка, но она никак не закрывается, если в нее что-то положить

«Пришлось хорошенько напрячь глаза, чтобы прочитать надпись на этом освежителе воздуха»

На парковке перед торговым центром есть места, с которых не получится уехать, если кто-то встанет во втором ряду

«Вот держатель туалетной бумаги, в который даже не влезает целый рулон. Приходится отматывать треть»

Тот случай, когда вы хотите совсем чуть-чуть подвинуть таблицу в «Ворде»

«У меня на работе есть зеркало с таким узором по центру»

Думаете, что от такого зеркала нет толку? Тогда посмотрите еще сюда и вот сюда.

«Такое ощущение, что дизайнеры специально старались, чтобы пульт сложнее было найти»

«Зеркало в кабинете стоматолога. Мой рост 173 см»

Так и задумано. Вы не можете увидеть, сколько зубов вам удалили. © WildWezThy / Reddit