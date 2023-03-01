20 вещей, предназначение которых так бы и оставалось загадкой, если бы не помощь всего интернета

Нам в жизни то и дело попадаются разные предметы, увидев которые так сразу и не скажешь, для чего они нужны. То в магазине наткнемся на какую-то странную безделушку, то в наследство от бабушки останется непонятная кухонная утварь. Узнать, для чего нужна та или иная вещь, пользователям сети помогает сообщество на Reddit «Что это за штука». И вот 20 редко встречаемых предметов, предназначение которых пришлось недавно угадывать всему интернету.

1. «Легкий металлический предмет с цепочкой, соединяющей 2 части. Для чего эта штуковина?»

Это цепочка и подвесной кронштейн для дверного звонка. © Semi-Chubbs_Peterson / Reddit

2. «Дополнительные бретельки на лифчике жены сбили нас обоих с толку. Они для чего-то предназначены?»

Они регулируются так, чтобы лифчик не врезался, если женщина очень полная, и не провисал, если не полная. Знаю, так как много лет работала в сфере специализированной одежды. © awful_waffle_falafel / Reddit

3. «Что это за большой белый купол в соседском саду?»

Очень вероятно, что это домашняя обсерватория. © afd33 / Reddit

4. «Тяжелая металлическая деталька с резиновым кольцом, прикрепленная к моему ключу от отеля. Что это?»

Это стандартный брелок, который используется во многих немецких отелях. © sebastianb1987 / Reddit

Он резиновый, чтобы им нельзя было поцарапать дверь. Вес, размер и форма такие специально, чтобы постоялец не брал его с собой, когда покидает отель (ключ обычно оставляется на хранение на ресепшене). © Connect-Plastic-5071 / Reddit

5. «Для чего использовали этот старинный серебряный „медальон“?»

Похоже, это старая танцевальная сумка. Она предназначена для хранения нескольких монет и компактной косметики, носится либо на запястье, либо в переднем кармане, как карманные часы. © HlynkaCG / Reddit

6. «Что это за пластиковый молоточек с мягкими зелеными колпачками, закрывающими металлические наконечники? Нашла в посылке, доставленной из интернет-магазина»

Это мягкий молоток, которым можно забивать предметы и не оставлять повреждений. © desert-rat1 / Reddit

7. «Что это за проволока с пружинкой, деревянной ручкой и шариковым наконечником из смолы?»

Это гадальная лоза. Или еще по-другому называют биолокационный поплавок. © littleheaterlulu / Reddit

8. «Эта штукенция попалась в наборе предметов первой необходимости. Есть идеи, для чего она?»

Это подставка для телефона. © BartAfterDark / Reddit

9. «В отеле увидели этот провод, его концы прикреплены к прикроватной тумбочке. Ни один конец не отсоединяется. Для чего он?»

Это двусторонний тросик для пульта от телевизора. Сейчас тросик просто прикреплен обоими концами к тумбочке. © MichiganNerd / Reddit

Этот провод прикреплял пульт к тумбочке, чтобы никто не мог его украсть. © foxtrot7azv / Reddit

10. «Этот небольшой металлический стержень был в комплекте с ремнем, который я заказала»

Это кожаный дырокол, иногда такие идут с ремнями, чтобы при необходимости можно было сделать дополнительные отверстия. © Mackin-N-Cheese / Reddit

11. «Возможно, это какой-то кухонный инструмент, он очень легкий, сделан из пластика. Для чего эта штуковина?»

Это ситечко для рассыпного чая. © Dr_Spatula / Reddit

12. «Это какая-то маленькая ручка (?) из стекла, но слишком маленькая, чтобы ее было удобно держать в руке»

Подставка для ножей. © sjhill / Reddit

Она удерживает лезвие ножа и все, что на нем находится, от соприкосновения со столом или скатертью. © mytthew1 / Reddit

13. «Что это за шумовка или, может быть, ложка? Очень богато украшенная резьбой, с откидной ручкой»

14. «В Японии на улице наткнулись на крышку люка, в котором есть пластиковое окошко. Для чего оно, что там внутри?»

Внизу есть датчик уровня, который передает информацию по радио. Пластиковая крышка пропускает радиоволны. © masac / Reddit

15. «Что это за кухонная утварь?»

Это слайсер для авокадо. Авокадо разрезается пополам, очищается от косточки, а затем этим слайсером разрезается на ломтики. © ThaLZA / Reddit

16. «Что это за белое порошкообразное вещество, которое находилось внутри динамика смартфона?»

Это всего лишь малюсенькие шарики из пенопласта, чтобы динамик звучал лучше. © RecedingQuasar / Reddit

17. «Что это за трубка с маленькими гранулами внутри и 5 желтыми круглыми объектами? Гранулы перемещаются, когда трубочку трясешь, а вот желтые круги — нет»

Это соломинки для ароматизации молока. Гранулы обычно имеют клубничный вкус. © kombatkarrot / Reddit

18. «Эта странная пара стеклянных трубочек хранилась на туалетном столике рядом с другими предметами 1960-х годов. Что это вообще такое?»

Старинный аппликатор духов, предназначенный для распыления на больших площадях. Нужно окунуть длинный конец флакончика в крышку флакона духов, а затем подуть в трубочку поменьше, создавая одорирующий туман, который будет распыляться по комнате и придавать аромат воздуху. © Annual-Resident6351 / Reddit

19. «Что это за тяжелый предмет, похожий на лампу джинна, со странным вырезанным носиком и узким горлышком?»

Это масляная лампа. Фитиль входит в носик. Масло уходит в широкую часть сосуда. Когда зажигается фитиль, пламя горит на конце носика как маленькая свеча. Ее можно носить с собой как фонарик. © diagnosedwolf / Reddit

20. «Что это за цилиндрический предмет из металла мне подарили?»