20+ вещей, за которые женщины не намерены извиняться, и правильно
Исследователи выяснили, что женщины извиняются чаще мужчин. Но героини сегодняшней статьи, кажется, решили внести коррективы в эту статистику, потому что честно рассказали, за что не собираются больше извиняться. Кто-то не хочет детей, кто-то не терпит, когда не понимают отказов, и за все это не нужно оправдываться.
- За то, что не хочу детей. Бесит, когда на меня смотрят как на злодейку, когда я говорю, что не планирую детей. И ведь обязательно еще скажут: «Ничего, когда-нибудь точно родишь». © MaziKweenJoanWick / Reddit
- А я — за свои личные границы. Я их установила не просто так, и двигать ради вас не буду. © dz2400 / Reddit
- За то, что делаю все неспешно. Терпеть не могу, когда меня торопят: «Работай быстрее, ходи быстрее, мойся быстрее». Я не буду оправдываться, что делаю все в своем комфортном темпе. © tamtambok / Reddit
- Не буду оправдывать свои высокие стандарты в отношении мужчин. Мама всю жизнь говорила, что мне надо бы снизить планку, просто выйти замуж хоть за кого-нибудь и «устроиться в жизни». А я взяла и не послушала ее. Встретила невероятного мужчину в 34, сейчас мне 38, и у нас двое детей. Никогда не соглашайтесь на меньшее, чем вам нужно для счастья. © dreamweaver1998 / Reddit
- А я могу говорить «нет» без извинений и объяснений. © Kemokiro / Reddit
- Без сожалений вычеркиваю людей из своей жизни. Конечно, не без причины, но если кто-то обошелся со мной неподобающе, я не собираюсь оправдываться за то, что оставила их позади. © burnttchicknug / Reddit
- Ребенок мне важнее, чем карьера, и мне не стыдно. © ph8drus / Reddit
- Я в первую очередь выбираю себя. Раньше ставила в приоритет других, а собственные потребности задвигала подальше, и больше я так делать не буду. Если мне некомфортно — все, я пас. © GrandSaltQueen / Reddit
- Да, у меня проблемы со зрением. Нет, я не буду извиняться, что прошу отдельное меню, потому что не могу прочитать, что там у вас за прилавком написано. © Nancy2421 / Reddit
- Я не отвечаю на звонки начальства в нерабочее время. © runaway-girl-98 / Reddit
- Не буду оправдываться за кормление грудью в публичных местах. Моему ребенку нужно есть. © brazenlilhussy / Reddit
- Воспитываю свою дочь так, чтобы она доверяла только себе и умела строить личные границы. Сейчас она подросток, и родственники мне регулярно говорят, что она «колючая». По-вашему, женщины должны всегда улыбаться и любезничать? © Key_Bus4500 / Reddit
- А я играю в видеоигры. У нас с мужем нет детей, и наши детные друзья в последнее время ополчились на нас из-за этого. Мы работаем полный рабочий день, нормально зарабатываем, и игры — это наше хобби, но друзья ведут себя так, будто у нас детство в одном месте играет. А игры для нас очень важны, потому что именно на этой почве мы с мужем и познакомились. © hyperlight85 / Reddit
- Не нянчусь с мужем и не делаю всю домашние дела за него. Все говорят мне, что это женская обязанность, а мы вообще-то оба работаем на полную ставку. © Ok-Bridge-1045 / Reddit
- Я не прошу прощения за то, о чем на самом деле не жалею. Если я извиняюсь, я делаю это искренне. Очень бесит, когда кто-то извиняется, когда не должен (мы, девушки, часто этим грешим). © Positive_Force803704 / Reddit
- Не буду извиняться перед свекровью. Она — просто кошмар. И после 15 лет брака я, наконец, сказала ей «хватит» и не намерена больше терпеть ее ужасное поведение. © omgaga21 / Reddit
- А я «слишком громкая, самоуверенная, слишком увлеченная» (это мамины слова). Думаю, ей хотелось, чтобы вместо этого я была статичной красивой картинкой и бесконечно со всем соглашалась. © F4bul0us_0n_M3ds / Reddit
- Когда случается обострение моей хронической болячки, весь остальной мир для меня перестает существовать. Я не собираюсь выходить из дома, даже если «это прямо за углом» или «идти всего 5 минут». В такие моменты я не могу никому помочь, и мне больше не стыдно за то, что чувствую себя плохо. © LeighofMar / Reddit
- Я толстая, и тут не за что извиняться. Да, я занимаю столько места в пространстве, сколько занимаю, и что? © CrayonConservation / Reddit
- А я очень высокая. Вокруг меня так много женщин чувствуют себя неловко из-за своего роста, но что мы можем поделать? Что выросло, то выросло. © NixFisher / Reddit
- Я развелась с мужем, когда узнала, что от него беременна другая. Мы были женаты почти 16 лет, у нас двое детей. И несколько человек убеждали меня, что я должна простить его и сохранить брак, но он был плохим мужем и отцом, так что интрижка и ребенок стали последней каплей. После развода он уехал из страны, и вот прошло 7 лет, а он все еще злится, что наши дети не хотят проводить с ним время. © SoCalBamaGirl / Reddit
Мы твердо уверены в одном: никогда не нужно извиняться за то, что пытаешься быть собой. Кажется, эти смелые девушки поняли, как важно ни на кого не оглядываться, а жить собственную яркую жизнь.
А вот тут у нас еще немного историй про храбрых девчонок, которые взяли личную жизнь в свои руки.
AdMe/Народное творчество/20+ вещей, за которые женщины не намерены извиняться, и правильно
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