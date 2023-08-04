20+ вещей, за которые женщины не намерены извиняться, и правильно

Исследователи выяснили , что женщины извиняются чаще мужчин. Но героини сегодняшней статьи, кажется, решили внести коррективы в эту статистику, потому что честно рассказали, за что не собираются больше извиняться. Кто-то не хочет детей, кто-то не терпит, когда не понимают отказов, и за все это не нужно оправдываться.

Мы твердо уверены в одном: никогда не нужно извиняться за то, что пытаешься быть собой. Кажется, эти смелые девушки поняли, как важно ни на кого не оглядываться, а жить собственную яркую жизнь.

А вот тут у нас еще немного историй про храбрых девчонок, которые взяли личную жизнь в свои руки.