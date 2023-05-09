20 человек, которые не видят смысла выходить на работу, если там кто-нибудь хорошенько не отчебучит хоть что-то
Существует мнение, что всякие там шутки-прибаутки — это удел детей и что место таким шалостям совсем не во взрослой жизни, уж тем более не на работе. Однако есть люди, не упускающие возможности посмеяться над собой и другими в трудовые будни. Если задуматься, то именно благодаря таким весельчакам нет-нет да и поднимается настроение даже в очень сложный день.
«Решил на работе попить кофейку, а тут такое. Надо срочно в отпуск»
«Ежа так и не нашел: то ли сбежал, то ли стерся»
«Работаю админом. Принесли мышь менять. Спрашиваю, что с ней. Мне в ответ: „А я там снизу подписала“. Переворачиваю, а там такое»
«С этой мышкой долго открываются файлы».
«Как-то приехал по вызову, нужно было открыть замок в магазине. Говорю, мол, показывайте дверь. Показали»
«Коллега изменил фон рабочего стола новичка. Тот растерялся и сначала принял этот синий экран за настоящий»
Такие весельчаки не только на работе развлекаются, но и дома всегда дают жару.
Когда у тебя большая семья и нужно работать, но ты не хочешь никого разбудить
«Это мой друг-садовник»
«Моя работа заключается в том, чтобы поддерживать все оборудование в рабочем состоянии»
«В последний рабочий день в магазине я заменил снимки в фоторамках на свои портреты»
Еще больше проделок шутников можно найти в этой статье.
«Завтра наша руководительница возвращается из отпуска. Решили обновить ее кабинет»
«Пришел на кухню в офисе сделать кофейку и увидел эту картинку»
«Захожу в женский туалет и вижу, что прямо на туалетной бумаге коллега оставила это»
В одном из офисов
«Кто-то принес это в наш офис»
Всегда старайтесь развеселить своих коллег
«Кто-то положил банан в вазу. Я добавила описание к этому произведению искусства»
«Банан в вазе. Смешанные материалы. 2022 год. Художник неизвестен».
«Коллега разобрал мои кубики Рубика»
- Однажды я сделал то же самое с кубиком Рубика одного парня на работе. Он только рассмеялся и собрал его заново за минуту. © unknown author / Reddit
Работник года
«Мой брат плотник. Ему нравится оставлять сюрпризы на своих изделиях»
«Никогда не сообщайте коллегам, кто ваш нелюбимый актер»
С такими коллегами даже самая скучная работа превратится в отличное времяпрепровождение, ведь они отточили свое чувство юмора до совершенства.
Фото на превью ololosha.*** / Pikabu
AdMe/Народное творчество/20 человек, которые не видят смысла выходить на работу, если там кто-нибудь хорошенько не отчебучит хоть что-то
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