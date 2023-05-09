20 человек, которые не видят смысла выходить на работу, если там кто-нибудь хорошенько не отчебучит хоть что-то

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Существует мнение, что всякие там шутки-прибаутки — это удел детей и что место таким шалостям совсем не во взрослой жизни, уж тем более не на работе. Однако есть люди, не упускающие возможности посмеяться над собой и другими в трудовые будни. Если задуматься, то именно благодаря таким весельчакам нет-нет да и поднимается настроение даже в очень сложный день.

«Решил на работе попить кофейку, а тут такое. Надо срочно в отпуск»

«Ежа так и не нашел: то ли сбежал, то ли стерся»

«Работаю админом. Принесли мышь менять. Спрашиваю, что с ней. Мне в ответ: „А я там снизу подписала“. Переворачиваю, а там такое»

«С этой мышкой долго открываются файлы».

«Как-то приехал по вызову, нужно было открыть замок в магазине. Говорю, мол, показывайте дверь. Показали»

«Коллега изменил фон рабочего стола новичка. Тот растерялся и сначала принял этот синий экран за настоящий»

Такие весельчаки не только на работе развлекаются, но и дома всегда дают жару.

Когда у тебя большая семья и нужно работать, но ты не хочешь никого разбудить

«Это мой друг-садовник»

«Моя работа заключается в том, чтобы поддерживать все оборудование в рабочем состоянии»

«В последний рабочий день в магазине я заменил снимки в фоторамках на свои портреты»

Еще больше проделок шутников можно найти в этой статье.

«Завтра наша руководительница возвращается из отпуска. Решили обновить ее кабинет»

«Пришел на кухню в офисе сделать кофейку и увидел эту картинку»

«Захожу в женский туалет и вижу, что прямо на туалетной бумаге коллега оставила это»

В одном из офисов

«Кто-то принес это в наш офис»

Всегда старайтесь развеселить своих коллег

«Кто-то положил банан в вазу. Я добавила описание к этому произведению искусства»

«Банан в вазе. Смешанные материалы. 2022 год. Художник неизвестен».

«Коллега разобрал мои кубики Рубика»

Однажды я сделал то же самое с кубиком Рубика одного парня на работе. Он только рассмеялся и собрал его заново за минуту. © unknown author / Reddit

Работник года

«Мой брат плотник. Ему нравится оставлять сюрпризы на своих изделиях»

«Никогда не сообщайте коллегам, кто ваш нелюбимый актер»