20+ ироничных людей, без которых жизнь была бы пресной, как шашлычок без маринада
Французский писатель Марк Леви считает, что «ни один день, как бы ясен он ни был, нельзя прожить без малой толики иронии». И многие люди готовы принять эти слова за свой персональный девиз: они заказывают торты с дурацкими надписями коллегам и подшучивают над близкими.
Герои подборки ADME с юмором относятся ко всему и не прочь посмеяться не только над другими, но и над собой.
«Моя жена вернулась на работу и думает, что я абсолютно беспомощен во всем, что касается приготовления и поедания пищи»
«Кукуруза. Остатки риса с вермишелью или бобы. 4 наггетса. Кетчуп плюс горчица. Кукуруза и горох в зеленой пароварке. Рис разогреть. Мясные шарики в холодильнике. Кетчуп».
«Наша официантка поскользнулась на мокром полу и заработала сотрясение. Сейчас она в полном порядке и завтра вернется на работу»
«Вот такой торт мы приготовили для нее».
«Вырастили домашнюю морковь»
«Моя дочь хотела костюм трансформера на праздник»
«Жена опрометчиво оставила свою косметичку на столе, и я тут же воспользовался этим»
«Never Gonna Give You Up» — музыкальный хит Рика Эстли. — Прим. ADME.
Жара? Не проблема для этого пса. У него будка с кондиционером
«Взяла маму на „Комик-Кон“. Она сказала, что видела косплей настенной розетки. Мне стало любопытно, мы вернулись и...»
«Комик-Кон» — фестиваль популярной культуры, посвященный аниме, комиксам, фантастике. На фото — участники, переодетые в героев мультфильма «Унесенные призраками».
«Немного поздновато для святого Валентина, но неважно: кот оставил мне вот это»
«В мой последний рабочий день коллеги преподнесли торт»
«Отлично. Вали».
«Сестра отправила мне фото племянника, который „прячется“ от нее перед сном»
«Коротко о гостеприимстве моей жены»
«Добро пожаловать», «Прочь отсюда».
«Сидела рядом с этими дамами, и они устроили моей собаке видеочат со своей»
«Попытался сделать милое фото котенка, но, кажется, он уже разочарован этой жизнью»
Когда составитель задач по математике очень саркастичный человек
«Задача: „Оркестр из 120 музыкантов играет 9-ю симфонию Бетховена за 40 минут. Как долго будут играть эту симфонию 60 музыкантов?“»
Погодите-ка! Да это же Распределяющая шляпа
«Пожалуйста, помогите отправить моего кота в школу ниндзя»
Дантист шутит про использование зубной нити
«Просто сделай это».
«Купил вакуумный упаковщик и не могу остановиться»
«У моих кузенов алопеция и отличное чувство юмора»
Учитель оставил записку для ребят из летней школы
«Пожалуйста, оставляйте проектор и компьютер включенными в розетку. На летних каникулах я буду приходить сюда посмотреть кино и отдохнуть от жены и детей. Я сказал им, что буду тут работать».
«Увидел это и, недолго думая, спросил, в чем разница между левым и правым тампонами»
Буквы на тампонах обозначают их впитывающую способность: L означает «легкая» (light), R — «обычная» (regular), а S — «супер» (super). — Прим. ADME.
А какие уморительные истории или фотографии есть у вас?