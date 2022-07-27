20+ ироничных людей, без которых жизнь была бы пресной, как шашлычок без маринада

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Французский писатель Марк Леви считает, что «ни один день, как бы ясен он ни был, нельзя прожить без малой толики иронии». И многие люди готовы принять эти слова за свой персональный девиз: они заказывают торты с дурацкими надписями коллегам и подшучивают над близкими.

Герои подборки ADME с юмором относятся ко всему и не прочь посмеяться не только над другими, но и над собой.

«Моя жена вернулась на работу и думает, что я абсолютно беспомощен во всем, что касается приготовления и поедания пищи»

«Кукуруза. Остатки риса с вермишелью или бобы. 4 наггетса. Кетчуп плюс горчица. Кукуруза и горох в зеленой пароварке. Рис разогреть. Мясные шарики в холодильнике. Кетчуп».

«Наша официантка поскользнулась на мокром полу и заработала сотрясение. Сейчас она в полном порядке и завтра вернется на работу»

«Вот такой торт мы приготовили для нее».

«Вырастили домашнюю морковь»

«Моя дочь хотела костюм трансформера на праздник»

«Жена опрометчиво оставила свою косметичку на столе, и я тут же воспользовался этим»

«Never Gonna Give You Up» — музыкальный хит Рика Эстли. — Прим. ADME.

Жара? Не проблема для этого пса. У него будка с кондиционером

«Взяла маму на „Комик-Кон“. Она сказала, что видела косплей настенной розетки. Мне стало любопытно, мы вернулись и...»

«Комик-Кон» — фестиваль популярной культуры, посвященный аниме, комиксам, фантастике. На фото — участники, переодетые в героев мультфильма «Унесенные призраками».

«Немного поздновато для святого Валентина, но неважно: кот оставил мне вот это»

«В мой последний рабочий день коллеги преподнесли торт»

«Отлично. Вали».

«Сестра отправила мне фото племянника, который „прячется“ от нее перед сном»

«Коротко о гостеприимстве моей жены»

«Добро пожаловать», «Прочь отсюда».

«Сидела рядом с этими дамами, и они устроили моей собаке видеочат со своей»

«Попытался сделать милое фото котенка, но, кажется, он уже разочарован этой жизнью»

Когда составитель задач по математике очень саркастичный человек

«Задача: „Оркестр из 120 музыкантов играет 9-ю симфонию Бетховена за 40 минут. Как долго будут играть эту симфонию 60 музыкантов?“»

Погодите-ка! Да это же Распределяющая шляпа

«Пожалуйста, помогите отправить моего кота в школу ниндзя»

Дантист шутит про использование зубной нити

«Просто сделай это».

«Купил вакуумный упаковщик и не могу остановиться»

«У моих кузенов алопеция и отличное чувство юмора»

Учитель оставил записку для ребят из летней школы

«Пожалуйста, оставляйте проектор и компьютер включенными в розетку. На летних каникулах я буду приходить сюда посмотреть кино и отдохнуть от жены и детей. Я сказал им, что буду тут работать».

«Увидел это и, недолго думая, спросил, в чем разница между левым и правым тампонами»

Буквы на тампонах обозначают их впитывающую способность: L означает «легкая» (light), R — «обычная» (regular), а S — «супер» (super). — Прим. ADME.