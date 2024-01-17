20 встреч со звездами, которые больше похожи на новогоднее чудо

Мы привыкли видеть знаменитостей на экранах, а ведь они, как и обычные люди, ходят в кафе, ездят в такси и гуляют в парках. Не все поклонники готовы к тому, что они могут встретить своих кумиров в бытовых ситуациях. В этой подборке свидетели рассказывают, какие звезды оказались снобами, а какие — милахами.