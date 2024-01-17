20 встреч со звездами, которые больше похожи на новогоднее чудо
Мы привыкли видеть знаменитостей на экранах, а ведь они, как и обычные люди, ходят в кафе, ездят в такси и гуляют в парках. Не все поклонники готовы к тому, что они могут встретить своих кумиров в бытовых ситуациях. В этой подборке свидетели рассказывают, какие звезды оказались снобами, а какие — милахами.
- Моя тетя работала горничной на элитном спа-курорте. Она говорила, что из всех знаменитостей, которых она встречала, самой милой была Николь Кидман. Актриса помнила мою тетю и всегда спрашивала, как дела у нее и у ее семьи. Многие считали актрису высокомерной, некой ледяной королевой, но моя тетя сказала, что она просто очень застенчивая и вовсе не сноб. © Haceldama / Reddit
- Я работал в Диснейленде в конце 90-х и видел, как Том Хэнкс проводил экскурсию для группы из 25 детей. Он рассказывал, а местный гид просто молча шел за ним. © GenXer1977 / Reddit
- Руперт Гринт обычно заходит к нам с женой и ребенком. Они очень вежливы, держатся особняком, следят за порядком и дают чаевые в размере около 25 % от стоимости заказа. © Sarahded_Edge / Reddit
- Я протянул руку Мэттью Перри по пути в туалет в кафе, и он дал мне пять в ответ. Тогда я начал любить весь мир. Мне было 6 лет. © Helorix / Reddit
- Я поболтал с Джейсоном Момоа на одном фестивале. Моя жена его ярая фанатка, и она рассказала мне, что он увлекается метанием топора. Когда я подошел сфотографироваться, Джейсон был немногословен, но затем я поинтересовался, не планирует ли он пометать топор где-нибудь в здешних краях. Его лицо тут же засияло, и он ответил: «В этот раз вряд ли найдется время, но спасибо, что спросил, брат!» А после мы стукнулись кулаками. Моя жена тогда ужасно ревновала. © palmateer / Reddit
- Подруга столкнулась с Мэттом Деймоном в продуктовом магазине. Все подходили к нему за автографом, а она постеснялась и осталась в стороне, хотя очень любила этого актера. По пути на парковку ее неожиданно окликнул какой-то парень: «Эй, малышка, поедем ко мне, приготовишь для меня ужин». Вдруг появился Мэтт и велел парню оставить подругу в покое. А затем спросил у нее, все ли в порядке. Он был великолепен! Мэтт Деймон — настоящий рыцарь! © mellie6 / Reddit
- Мой двоюродный брат работал в ресторане, куда однажды зашел Квентин Тарантино. Кузен не обслуживал его, но заметил, что режиссер что-то яростно писал в блокноте и время от времени посмеивался, поднимая глаза. Мой брат поймал взгляд Тарантино, а тот расхохотался и продолжил писать. © diannakitty08 / Reddit
- Я обслуживал Джорджа Мартина еще до того, как узнал об «Игре престолов». В мой первый день работы в том кафе мне сказали, что этот посетитель — какой-то писатель-фантаст, который держится особняком. Мол, просто подай ему несколько чашек кофе, пиццу и не болтай много. Он приходил с ноутбуком каждое утро, всегда был очень мил и давал мне щедрые чаевые. Хотя обслуживал я из рук вон плохо. Несколько лет спустя я закончил смотреть «Игру престолов», заглянул на страницу с именами авторов, и тут меня осенило! Обалдеть, я столько раз мешал Мартину писать это произведение... © theenginethatcould / Reddit
- Работал в кафе. Забавная история произошла с Элайджей Вудом. Какой-то 13-летний пацан подошел к нему и попросил автограф. Парнишка сказал: «Я ваш большой фанат, я люблю фильмы о Человеке-пауке!» Вуд просто посмотрел на него и ответил: «Извини, малыш, но я не Тоби Магуайр». © stetsonman420 / Reddit
- Это случилось вчера. Жена привела сына в зоопарк. Его заинтересовали маленькие таблички в отделе рептилий. Жена на мгновение отвлеклась, поэтому он попросил незнакомку, оказавшуюся рядом, прочитать надписи. Когда жена повернулась, она увидела, что про рептилий сынишке читает Скарлетт Йоханссон. © mojomann128 / Reddit
- В старших классах мой дядя встречался с певицей Пинк. Забавный факт, который обычно неловко вспоминать, ведь сейчас он счастлив в браке. Вместе они гуляли в Центральном парке. Пинк, судя по всему, была очень спокойной и приземленной, не то что мой дядя. © JaggedL / Reddit
- Рене Зеллвегер оставила небрежный поцелуй на моих губах. Я был в заведении, в котором она отдыхала вместе с членами съемочной группы. Она сказала мне и одному из официантов, что ее друзья считают нас симпатичными. Потом мы случайно столкнулись возле уборной. Она хихикнула, схватила меня за щеки и чмокнула в губы. И как ни в чем не бывало направилась в дамскую комнату. Это было потрясающе и немного странно одновременно. ©***monster421 / Reddit
- В 1992 году мы с мамой пошли на одно бродвейское шоу. В антракте она отыскала меня в холле и взволнованно выпалила: «Я только что видела Мерил Стрип в уборной!» Я произнес: «Пожалуйста, скажи мне, что ты ничего не говорила ей и не досаждала». Мама ответила: «Я была тактичной и ничего ей не сказала. Смотри, вон она!» А я лишь вздохнул: «Хорошо, что ты ничего ей не сказала. Потому что это Гленн Клоуз». © TeddyBearRoosevelt / Reddit
- Я учился в одной школе с Джаредом Лето. Мы говорили с ним несколько раз, но он всегда был таким задирой. Неприятный тип. © NV***claw / Reddit
- Я работал в пиццерии, в которую любила заглянуть Эмма Уотсон, мы виделись и разговаривали с ней по несколько раз в неделю. Она была очень вежливой и милой. Иногда она приходила с другом, который делал заказ за нее, поскольку всякий раз, как она открывала рот, в ней тут же все узнавали Гермиону Грейнджер. © Tokey_Loki / Reddit
- Однажды я ужинала в японском ресторане в одной компании с Леонардо Ди Каприо. Тогда он приезжал на съемки «Джанго освобожденного». Он интересовался, как дела в колледже, и расспрашивал нас о нашей жизни. И даже позволил мне попробовать его удон. Он действительно классный парень — что на публике, что в личном общении. Было такое чувство, что мы тусовались с нашим другом. © Swolecranon / Reddit
- Шарлиз Терон флиртовала со мной, когда я работал статистом на съемках ее первого фильма. Она еще не была звездой, у нее была небольшая роль. Позже ее ассистентка сказала, что мне очень повезло, но я застеснялся и не отреагировал на внимание Шарлиз, потому что не привык к такому. © mazdarx2001 / Reddit
East News
- Моя тетя ходила на свидание с Джимми Баффеттом. Она рассказывала, что он заехал за ней, остановился на заправке, купил банку маринованных огурцов, и они поехали на пляж. Там поели огурцов, и он отвез ее домой. © Unknown author / Reddit
- Однажды друг представил меня Джону Траволте. Тот внезапно заключил меня в медвежьи объятия и оторвал от земли. Не знаю, как это у него вышло, но после этого мы не почувствовали ни капли смущения. © Unknown author / Reddit
- Моя мама ходила на свидание с Джастином Тимберлейком еще до того, как он начал встречаться с Джессикой Бил. Он был настоящим джентльменом: дарил цветы, открывал двери и многое другое. Как же злился тогда ее бывший муж! © Tayvdub / Reddit
А здесь пользователи рассказали, по каким непривлекательным, по меркам Голливуда, актерам они сходят с ума.
AdMe/Народное творчество/20 встреч со звездами, которые больше похожи на новогоднее чудо
Поделиться этой статьёй