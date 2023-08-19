20+ вымотанных людей, которые от усталости волком воют
Из-за усталости некоторые люди попадают в неловкие ситуации: то чайник засунут в морозилку, то остановку проедут. Пользователи сети рассказали о самых нелепых случаях, когда они были очень вымотаны и из-за этого состояния начали творить непонятно что.
- Была вожатой в лагере: смена длится 21 день, 2 выходных за смену, ложились в 2 часа, вставали в 7. Через неделю взяла выходной и поехала домой. Мечтаю нормально поспать, а там мама с пюрешкой и котлетками, мол, давай сначала поешь. Проснулась я от того, что мама у меня изо рта кофейной ложечкой пюрешку выковыривала. Уползла на кровать, рухнула, проспала до утра и немытая уехала обратно в лагерь. © squirrel / ADME
- Моя жена никогда не хотела детей. Она сразу сказала об этом еще до замужества. Поженились, я давил, уговаривал. В итоге сдалась и заявила: родит, если я пойду в декрет и возьму все заботы о ребенке на себя. Согласился. В итоге я на стену лезу от этой беготни. А жена вечером возвращается с работы и пальцем не пошевелит, чтобы мне помочь. Словами не выразить, как я от всего этого устал. Не знаю, как поговорить с ней и решить эту проблему. Жена делает вид, что все так и должно быть. А я не могу больше. © Подслушано / VK
- Как-то приезжаю домой после ужасных рабочих суток вымотанная и уставшая, захожу в квартиру, муж в кровати еще. Даже подняться не соизволил. Расстроилась. Тут еще вспомнила, что на кухне бардак, и совсем поникла. Прохожу на кухню и у меня челюсть падает! Оказывает, что мой благоверный все убрал, посуду помыл, еду приготовил, и даже так ему ненавистную канарейку покормил! Когда я села есть, он заходит на кухню и говорит: «Я хотел еще полы помыть, но швабру не нашел». После этих слов я поняла, как же мало мне нужно для счастья. © Подслушано / VK
- Сегодня ночью кошка закрыла мой ящик стола. Я уже спала и не поняла, что это была она. Мне показалось, что это какая-то паранормальщина, и я закричала: «Спасибо, призрак!» В общем, лучше ночью меня не будить. © cookie_m111 / Twitter
- На работе был завал, я луплю по клавиатуре, думаю: надо бы кофейку бахнуть. Встала, щелкнула чайником, села обратно писать, пока он закипает. Час спустя вспоминаю, что хотела кофейку, встаю к чайнику — он холодный, на моем столе стоит моя же чашка, на дне плещется пара глотков кофе. И я такая: «Я что, уже его выпила?»
Выглядывает из своего кабинета шеф и ржет, с его ракурса дело обстояло так: встала, щелкнула чайником, тот закипел, я насыпала растворимый кофе в чашку, стала наливать, а чайник почти пустой, налилось на пару глотков. Я налила в чайник воды, вернула его на базу, не включила, поставила чашку перед собой и стала дальше работу работать. © squirrel / ADME
- Недавно расплакалась из-за того, что вилка упала на пол. Потом полчаса плакала из-за того, что теперь я заплаканная и некрасивая. © oldValkyrie / Twitter
- Экстренная ситуация. Надо оповещать людей по телефону, 200 человек где-то. Пришлось на работе выйти в ночную смену после отработанной дневной. И вот уже 4 утра, последний номер, по которому надо позвонить. Поднимает трубку сонный голос, и я от усталости неконтролируемо ору в трубку: «Сладких снов!» — и бросаю трубку. Так стыдно было перезванивать, что отправила человеку смс. © Подслушано / VK
- Постоянно кажется, что меня кто-то зовет, и на регулярной основе путаю свою игрушечную лошадь с младшей сестрой. А штору я как-то приняла за длинного удава. © JuSt_ShIzAa / Twitter
- Назвала студентку именем своей собаки. © anxiousmole / Twitter
- Я стала наливать суп в блюдце. © xnbmbn / Twitter
- После рождения ребенка стали плохо жить с женой. Она уставала, иногда не успевала прибраться, могла пережарить блюдо. Я же делал замечания, недоумевая, как можно сидеть дома и ничего не успевать. Потом жена попала в больницу. Я взял отпуск и неделю сидел с ребенком. Я даже яичницу себе нормально пожарить не успевал, везде раскиданы вещи, из шкафов вытащены посуда и кастрюли; разбросаны игрушки. К вечеру понял, что я не успеваю приготовить ужин, заказал пиццу. Я за день устал! За неделю еле выжил. Когда встречал жену, дома был бардак, гора немытой посуды и ни одних чистых детских штанов. Целовал жену и просил прощения. Сразу наладились отношения. © Подслушано / VK
- Пошла с коляской гулять в парк. Села под дерево на заботливо прихваченный стульчик, раскрыла книжку. Очнулась от чьего-то храпа. Надо мной, упершись лбом в дерево, стоит и спит молодой парень, но при этом качает 2 коляски, мою и свою. А я свалилась со стульчика и просто валялась в кустах и спала. Да, рядом с нами, пузом кверху, лежал мой пес, также в полной отключке. © Алена Артемова
- Уснула, раскладывая диван. © 8_illusion_8 / Twitter
- Работала в отеле на ресепшен, домой приползала уже никакая и сразу отключалась. Один раз повалилась спать в кровать и сквозь сон чувствую, как что-то шуршит под подушкой. Засунула руку, нащупала какую-то продолговатую фигню, вытащила. При свете уличного фонаря понимаю, что это большой черный скорпион, спокойно выкидываю из окна и ложусь обратно спать. Только утром, вытряхивая большую ящерицу из своей постели, вспомнила об этом скорпионе и поняла, насколько я себя умотала, что даже чувство самосохранения пропало, блин. © Shanya200 / Pikabu
- Как-то я лежала, смотрела сериал. Услышала, как в прихожей дернулась ручка входной двери, но даже не пошла проверять. Подождала минуты 2: все живы-здоровы. И я благополучно забыла. © jijajajaji / Twitter
- Проснувшись после 11 часов сна, я решила, что этого недостаточно, и проспала еще 7. © MadHatter333 / Twitter
Хроническая усталость может приводить к неативным последствиям, поэтому лучше заранее знать ее признаки и, по возможности, работать с этим состоянием.
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