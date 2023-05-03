20+ везунчиков, которые зашли на барахолку «просто посмотреть», а в итоге унесли домой нечто неординарное

Стильные, раритетные, дизайнерские или просто объективно красивые вещи зачастую стоят как крыло самолета. Одни люди спускают на такие покупки ползарплаты, а другие идут на барахолки и умудряются отыскать там настоящие сокровища за сущие копейки.

«Люди продавали дом и все, что в нем было. Я урвал эти вещицы из дутого синего стекла. Обожаю такие штуки!»

«Купил в антикварном магазине подвеску за $ 1. Оказалось, это не подделка, а настоящая голубая жемчужина в золотой оправе»

«В интернете такие подвески продаются за $ 528».

«Мои подруги думали, что я сошла с ума, раз решила купить платье на свою свадьбу на барахолке»

«Но я урвала его всего за $ 80, хотя изначально эта красота стоила $ 1,5 тыс.».

«Мой дядя разбирается в искусстве. Он купил эту картину за $ 20, приняв ее за постер Энди Уорхола»

«Но дядя ошибся: картина оказалась не постером (то есть копией оригинала), а оригинальной трафаретной печатью. Это произведение Уорхола середины 50-х годов. Вероятно, картину можно будет продать не менее чем за $ 250 тыс.».

«Нашла на барахолке унитаз моей мечты за $ 40. Ему лет 60, не меньше. Родственники думают, что я сошла с ума, раз хочу им пользоваться, а не перепродать»

«Парень распродавал свою коллекцию дизайнерской обуви, как раз моего размера и моего стиля, по $ 15 за пару (включая Prada). Я купил 18 пар!»

«Я приобрел журнальный столик „Инь и ян“ за $ 60! В интернете такие продаются по $ 2,75 тыс.»

«Купила полностью расшитое бисером платье ручной работы за $ 30, чтобы блистать на свадьбе сестры в Париже»

Потрясающе! Ты будешь первой красавицей бала! © 22rockyroad / Reddit

Это настольная лампа. А так она выглядит, когда светится

«Нашел на мусорке кольцо. Мне показалось, что оно помолвочное. Отнес ювелиру, и выяснилось, что камень в нем — бриллиант»

«Полагаю, что само кольцо из 18-каратного золота, а оправа — платиновая».

Время путешествовать! С такими чемоданами, купленными на барахолке, дома не усидеть

«Купила на блошином рынке красивую чашку за € 6. Это фарфор 1840 года выпуска»

«Нашла коляску для домашних животных за $ 8,99. Вот моя кошечка Лулу в своей новой колеснице»

«Купил на распродаже жутко грязное кольцо всего за $ 0,50. Мне пришлось замачивать его несколько раз, чтобы понять, что это винтажное золотое кольцо с аметистом»

Витражная лампа с котиками — что может быть круче?

«Нашла на распродаже красивую золотую цепочку и подвеску с голубым топазом всего за $ 1»

«Эти домики для специй достались мне всего за $ 20»

«Купила деревянную сумочку дизайнера Тимми Вудса за $ 4,99 (вообще-то она стоит $ 180). Понятия не имею, куда ее носить, но пройти мимо было невозможно»

«Самая красивая скульптура дракона из тех, что я когда-либо видел. Досталась мне за $ 35. Я влюблен»

«Эта рубашка за $ 2,99 просто предназначена мне судьбой»

«Купил рыбку-подвеску на блошином рынке. Она сделана вручную из стерлингового серебра с филигранью. А внутри у нее есть небольшое скрытое отделение»