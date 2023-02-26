20 ярких доказательств того, что у природы есть для нас еще много загадок

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В нашем мире так много вещей, которые могут удивить и даже шокировать. И природа в этом особенно преуспела. Например, грибы могут прорасти прямо через ковер, а камни — иметь глаза.

1. Они проросли прямо через ковер

«Эти грибы выросли посреди переговорной, мне коллега прислал фото».

2. Гигантский изопод, и это еще только половина его полного размера

3. Клубника в плесени

4. «Удивительное дерево, которое я обнаружил в походе. Не знаю, как оно называется»

5. «Понятия не имею, зачем они туда забрались»

6. Самая высокая пальма в мире находится в Колумбии. Ее высота составляет 60 м, и она достаточно крепкая, чтобы выдерживать сильные ветра

7. Крайне необычный мухомор

8. Черная плесень

9. Полуостров Банкс, Новая Зеландия

10. Задняя поверхность ног эму иногда покрыта драконьей чешуей

11. Гигантский гриб

12. Природа принимает все

13. Новорожденные ежата

14. «Это молотоголовый крылан, и пока он самое жуткое животное, которое мне приходилось видеть»

15. Этот камень обрел глаза естественным путем



16. «Природа создала рамку для „портрета“ моей собаки»

17. Единение природы и архитектуры

18. «Нашел это во время похода. Кажется, что природа нарисовала картину прямо на этом листе»

19. «Нашел этого малыша на парковке рядом со школой»