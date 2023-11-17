20+ ярких доказательств того, что внешность бывает ой как обманчива
Внешность нередко бывает обманчива. У людей, которые пытаются выглядеть дорого, в кармане может оказаться вошь на аркане, а у тех, кто одет по-простецки, — пачка крупных купюр. Так же легко ошибиться и с возрастом, и с социальным положением. Поэтому не стоит делать о незнакомцах поспешных выводов, иначе есть шанс попасть в неловкую ситуацию.
- Мама решила покупать машину. Так вышло, что приехали мы в автосалон с дачи в соответствующей одежде, с кучей сумок. На маме была дурацкая толстая куртка и драные кроссовки. С нею я, девочка на вид лет 14 (мне было 18), в не менее ужасном виде. И еще мы толкали коляску с таким же страшненько одетым годовалым ребенком, а на детском транспорте была навешана куча разных мешочков и пакетов. Вошли мы в автоцентр и стали ходить-бродить. Работники центра либо нас игнорировали полностью, либо отгоняли от машин, не давая их потрогать. И вот мама подходит к стойке и говорит: «Мне нужна такая-то машина в такой-то комплектации». Администратор глянула на нее, как на пустое место, и назвала стоимость. А маман в ответ: «Меня все устраивает», и вынимает из одного мешочка всю сумму наличкой. Вот тут-то они забегали! и конфеток ребенку насовали, и мне дали посидеть в машине, и маман мою любезностями осыпали. © CTOMETPOBKA / Pikabu
- Дочка пошла в первый класс. Пришла я за ней в школу, жду в холле, рассматриваю стенд какой-то. Вдруг сзади кто-то как заорет: «Почему в короткой юбке? Какой класс?!» Я, офигев от шока, повернулась и выпалила: «1-й „Б“!» Это директор школы со спины меня за старшеклассницу принял. © Вероника / ADME
- Работала я в люксовом магазине с люстрами. Был у нас продавец, который всегда пас потенциально богатых клиентов. И вот заходит однажды в магазин семья: муж, жена и сын-подросток. Одеты все скромно в стиле «тепло и удобно». Обычные, в общем. Все говорило о том, что их максимум — покупка за $ 100 — $ 200. Естественно, к ним никто наперегонки не кинулся, но я подошла. И тут выяснилось, что люстра нужна большая, и висеть она будет между первым и вторым этажом. Ну я особо энтузиазмом не горю, потому как мало ли что там люди себе намечтают, а когда цены увидят — дадут заднюю. Видела такое и не раз. В общем, взяли они люстру за $ 1,1 и сразу расплатились. Как же был зол тот чувак, который гонялся за дорогими клиентами: грузчиков в магазине нет, поэтому ему пришлось снимать эту люстру и «рвать спину ради чужой премии». © Habalka / Pikabu
- Хотела купить новый дом примерно за $ 1 млн. Подъехала на встречу с риелтором на стареньком, но надежном авто, выпрыгиваю оттуда такая в футболочке и джинсах, без макияжа. Мне казалось, я выгляжу нормально, можно даже сказать, что хорошо. Встретились с риелтором. Говорю, что хочу посмотреть дом. Она смерила меня взглядом, а потом высокомерно спросила: «Для себя?» Мне хотелось ляпнуть в ответ: «Нет, блин, для моего хозяина!» — но я промолчала и просто ушла. Поняла, что не смогу вписаться в этот район. © Amy Chai / Quora
- С подругой как-то ходили дубленку мне выбирать на зиму. Сразу оговорюсь, что выгляжу гораздо моложе своих лет, а за покупками в основном езжу с хвостиком и в спортивном костюме, так как утомительно на каблуках за рулем полдня мотаться. Так вот, зашли в один салон, ходим присматриваемся. А консультант из другого конца зала кричит нам: «Девочки, здесь только дорогая одежда, вам не сюда!» Выйдя из магазина, мы хохотали еще долго. А покупать там как-то из принципа не захотелось. © Nitckaya / Pikabu
- Однажды мы всей семьей заехали в магазин. У меня на руках был 6-месячный малыш. Какая-то старушка долго и пристально на меня смотрела, потом подошла поближе и спросила: «Как же ты родила-то так рано?»" Я посмотрела на нее и выдала: «Ну примерно так же, как и ее 2-летнюю сестру». Эта дама подумала, что мне 14. А мне было 28. © nekkidhippyhobo / Reddit
- Как-то вызвала родителей своей ученицы в школу по поводу низкой успеваемости. Пришел папа, одетый в джинсы и футболку. Болтун страшный! Я подумала: «Дочь вся в отца-оболтуса!» Ляпнула ему, что давление поднялось. Оказалось, этот «оболтус» — врач, доктор медицинских наук, ведущий кардиохирург области. © Татьяна Жихарева
- Сестра пригласила на день рождения. Утром я полетела в ювелирный. Прибежала без макияжа, в спортивном костюме, волосы в пучке, сумки с собой нет. На вид — упырь. Попросила продавщицу показать мне серьги. Она помялась, но достала их, а в руки не дала. Я стала спрашивать про камни, она не выдержала и заявила: «Девушка, вы пришли посмотреть? Извините, у меня много работы». Я плечами пожала, достала банковскую карту с ключом от машины из кармана и сказала: «Не судите по внешнему виду». И ушла. Серьги купила в другом магазине. Там на мой внешний вид вообще внимания не обратили, «облизали» с ног до головы, все показали, завернули, бантик прилепили и откланялись. © Guseni4ka29 / Pikabu
- Подруга рассказала, что строила с мужем виллу, и после стройки они с супругом решили поехать карниз со шторами заказать. Выехали в чем были — в старой пыльной одежде. Так продавщица отправила их смотреть дешевые пластиковые карнизы, а у них окна метра 4. Когда они пытались смотреть в сторону более солидных вещей, продавщица злым шепотом говорила, что это для них очень-очень дорого. Они решили не спорить. Вечером купили билет в Стамбул и на следующий день улетели выбирать карниз и шторы там. © Elisabet Kalman
- Меня парень бросил ради няшки-милашки. Мол, Леночка — вся такая девочка-девочка, всегда улыбается, глазки в пол, а ты — кобыла здоровая. Расстались, короче. Написал он мне через год, мол, виноват, ошибся. Эта «милая няша» из него все деньги высосала, а потом еще и изменила с лучшим другом (к которому затем и ушла, потому что родители подарили тому квартиру). Ой, ну надо же, как жаль! Говорю ему: «Извини, парниша, твое место занято». Почему-то обиделся. © Миранда Буш / ADME
- 10 лет назад мы впервые побывали в Париже. Идем мы к отелю. Отель в центре, но надо пройти по узкой улочке. Видим, стоит толпа парней. Мне стало так страшно! Вид у них был весьма угрожающий. Ну все, думаю, приехали. А парни стоят кучкой и играют в шахматы. Вот тут меня и отпустило. © Полина Котунова
- Мы с мужем и его сестрой пошли в модный универмаг ему за костюмом. Оделись простенько: шортики, футболки, я с пучком на голове. И вдруг слышим, как одна продавщица шепчет другой на своем языке: «Ты чего с ними возишься? Видно же, что нищеброды!» Тут муж и его сестра, которые знали этот язык, выдали: «Вы слова-то подбирайте!» Мы купили костюм, а потом еще и обувь к нему. А та грубая продавщица все никак не могла поднять челюсть с пола. © Nik A / Quora
- Когда только-только появились автосалоны, наш сосед по даче пошел выбирать себе тачку. Он тогда занимался цветоводством — выращивал гвоздики в парниках. Деньги у него имелись. И вот заходит он в салон в дачной одежде, на ногах у него резиновые башмаки, в руках — корзинка плетеная. Спрашивает, сколько стоит джип, а продавец ему: «Это машина не для вас!» Сосед просит позвать старшего, тот тоже говорит, мол, дядя, слишком дорого для вас будет. Сосед спрашивает: «А дорого — это сколько?» Менеджер называет сумму. Сосед смущенно: «А черный цвет имеется?» Тот говорит, мол, да, и черный имеется, и белый. И сосед такой: «Мне тогда один черный и один белый». И показывает корзинку, а в ней — куча денег. © Bala-Aga Balayev
- Мой рост −193 см, вес — 106 кг. И люди первым делом думают, что в школьные годы я много играл в баскетбол. Но они ошибаются. На самом деле я был (и остаюсь) настоящим ботаником. В детстве был упитанным парнишкой и презирал спорт. И когда малознакомые люди слышат об этом, они думают: «Ну и зря. Ты же просто создан для спорта! Вряд ли сможешь добиться успеха в чем-нибудь другом». Но я не только от природы спортивен, но еще и чрезвычайно наблюдателен и очень красноречив. Кроме того, хорошо владею луком, умею готовить, делать искусственное дыхание, чинить машину, разбираюсь в компах. И если вы будете судить обо мне лишь по внешнему виду, то никогда об этом не узнаете. © Xavier Mack / Quora
- Когда-то у меня была небольшая строительная компания. Если мы отставали от графика, я надевал робу и присоединялся к команде. Накануне дня рождения жены я пошел в ювелирку, чтобы купить кольцо, которое ей понравилось. В тот день я ударно потрудился — роба была, скажем так, не очень чистой. Охранник сразу меня приметил и начал за мной следить — ну и ладно. Продавщица посмотрела на меня с отвращением, но кольцо показала. Я сказал: «Беру!» — и вынул из кармана 22 стодолларовые купюры. Она взяла деньги, поморщившись, потом упаковала кольцо и выдала мне его с натянутой улыбкой. Все это выглядело так забавно, потому что я зарабатывал раз в 5 больше той продавщицы, но никогда не был столь высокомерным! © Christoph Mueller / Quora
- 20 лет назад, когда я еще работала парикмахером в мужском зале, пришел к нам ничем не примечательный мужичок с, извиняюсь, грязными волосами. Попросил стрижку «модельную». В то время она стоила у нас копейки. Постригла я его. И тут мужчина оставляет «на чай» в 10 раз больше, чем стрижка стоила! Я была в шоке. И так он делал всегда, когда стричься приходил! Вот правду говорят: не суди по одежке! © Svetlana Sidorova
- Работаю в строительстве. Устанавливаем недешевое оборудование в элитных домах. Однажды приехал на объект, а там изба. Вдоль дороги у избы стоят «кайены» и «крузаки». Я зашел внутрь — там куча народа. В центре за столом сидит мужичок в валенках. Спрашивает: «Чай будешь?» Я говорю: «Да». Женщина в простой одежде с платком на плечах налила мне чай. Так тот мужик оказался в итоге хозяином и заказчиком строительства, а женщина, которая делала чай, — его женой. Он заказал у нас оборудование на € 80 тыс. Та изба была просто штабом строительства. © SamiystranniyTip / Pikabu
- Родители у меня обеспеченные, но одеваются просто. Мама приехала в гости. Пошла в гипермаркет, нагрузила целую тележку вкусняшек. На кассе к ней подваливает охранник и зычно молвит: «Женщина, вы бы не позорились, у вас денег не хватит». Моя мамуля тихо процедила: «Пробивайте». Достала карточку, спокойно расплатилась и собралась уходить. Так охранник весь покраснел. До дверей ее провожал, все извинялся, пытался помочь нести пакеты. А мама, когда рассказывала дома эту историю, смеялась и говорила: «Я могу хоть миллион в сумке таскать — никто и не догадается!» © maynor / Pikabu
- Мне 26 лет, у меня милое личико, рост — 150 см. Незнакомые люди либо нянчатся со мной, потому что принимают за подростка, либо хамят по той же причине. Меня постоянно спрашивают, в какой класс я перехожу, а в некоторые места пускают бесплатно (как ребенка) или по детскому билету. Меня часто недооценивают. © rissaro0o / Reddit
- Мне было лет 19. Наша соседка, мамина подруга, предложила познакомить меня со своим коллегой. Я согласилась, но не хотела, чтобы он судил обо мне по «обложке» — мне было важно, чтобы ценили мой внутренний мир. На свидание я надела мешковатую и не очень яркую одежду. Встреча прошла нормально, мы долго гуляли, но блеска в его глазах я не заметила. Он не перезвонил. Прошло несколько месяцев, вдруг звонит: «Мы с другом ехали в автобусе, заметили классную девушку, а это, оказывается, ты! Ты такая!.. Давай встретимся?» Встретились. Он наговорил мне кучу комплиментов, пытался обнимать, был очень напористым. Я еле вырвалась и убежала. Больше с ним встречаться не стала. © Marina Marina
- Лично я считаю, что выгляжу на свой возраст. Но окружающие думают иначе. Захожу как-то в магазин, потому что платье понравилось. Продавщица: «Вот хорошая модель: и в школу можно, и погулять». Спасибо, в школу мне уже 15 лет не нужно. Или вот прошлым летом зашла в аптеку купить лекарство для бабушки. Провизор мне: «По закону мы не можем продавать лекарства детям до 14». Я зависла, потом говорю: «Мне 31 будет через неделю». Посмеялись, потом еще и семью повеселила. © Anila / ADME
- Я пришла в салон красоты. Мне накрасили брови хной. Мастер сказала, что нужно погулять минут 30. Захожу я в соседний магазин купальников, спрашиваю свой размер, а девчурочка лет 20 резко отвечает: «Для вас у нас ничего нет. У нас цены от 3 тысяч!» © Natasha Gorbenko
- Лет 6–7 назад работал официантом в неплохом заведении. Однажды зашли 3 парня, одеты были по-простецки, даже бедновато (охрана не хотела их пускать, но администратор пропустила). Начали они гулять. Заказывали дорогие напитки, а я нервничал все больше и больше: если они сбегут, то платить-то мне. Счет приближается к $ 500. Ребята угощают девушек — уже $ 750. Потом $ 950. У меня уже чуть ли не разрыв сердца, но я продолжаю их обслуживать так, как будто это мои самые любимые клиенты. Короче, они заплатили около $ 1,1 тыс. и оставили мне на чай $ 50. Для студента это было просто улетно! © xxSPARTAxx / Pikabu
Судить о человеке по внешности все равно что оценивать книжку по обложке — бесполезная затея. Именно стереотипное мышление зачастую мешает нам адекватно воспринимать других людей и является источником неловких ситуаций.
AdMe/Народное творчество/20+ ярких доказательств того, что внешность бывает ой как обманчива
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