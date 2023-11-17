20+ ярких доказательств того, что внешность бывает ой как обманчива

Внешность нередко бывает обманчива. У людей, которые пытаются выглядеть дорого, в кармане может оказаться вошь на аркане, а у тех, кто одет по-простецки, — пачка крупных купюр. Так же легко ошибиться и с возрастом, и с социальным положением. Поэтому не стоит делать о незнакомцах поспешных выводов, иначе есть шанс попасть в неловкую ситуацию.