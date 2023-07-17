20+ ярких комментариев, которые прокачают ваш пресс с помощью смеха

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Мы не упустим возможности посмеяться над комичными репликами остроумных людей из сети. Благо такие пользователи никогда не исчезнут, ведь причин посмеяться в интернете пруд пруди: тут и ванильные истории про любовь женатого, и добросовестное лежание на диване, и скандал из-за виноградины. Вот вам подборка от ироничных сетевых комментаторов.

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Для создания этого материала был использован источник: MEMEzya / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: H.Sapiens / Pikabu

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Для создания этого материала был использован источник: VerhovniyMemolog / Pikabu

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Для создания этого материала был использован источник: Fideli0 / Pikabu

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Для создания этого материала был использован источник: dimazzey / Pikabu

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