20+ ярких сравнений, которые идеально показывают, что такое большая разница

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Разницу между многими вещами и явлениями можно оценить только в сравнении, и в этом очень помогает фотография. На снимках и коллажах легко разглядеть, насколько меняется тело женщины при беременности, как различается старая и новая обувь или сильно ли кота меняет стрижка. Рассматривать такие фото можно практически бесконечно.

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«Новорожденный малыш со своей 91-летней прабабушкой держатся за руки во сне»

«Прошел год. Мы потеряли 109 кг на двоих»

«Наша кошка до и после усыновления. Думаю, она забыла о своем тяжелом детстве, учитывая ее нахальный настрой»

«Девушка моего брата заказала торт, как в примере, только попросила написать „18“ вместо „C днем ​​рождения“. Выглядит ужасно, но хотя бы вкусно».

Отвар из льна творит чудеса

Обещали установить беседку, которая «очарует и вдохновит гостей», а получили это

«Я не стала гуру красоты, но вот как я красилась раньше, и как сейчас»

«Гигантский лист в сравнении с маленьким с того же дерева»

«Жена решила указывать нашему грумеру, как стричь кота, и вот результат!»

«Вот как изменился цвет моих джинсов»

«Одно из яиц, которые я купил, оказалось фиолетовым»

Посыпки совсем чуть-чуть не хватило

«Часть моих рыжих волос, которые состригли в 16 лет, по сравнению с моими выцветшими волосами сейчас в 27»

«Вот такой чек на 3 покупки мне дали в магазине»

Откуда нам знать, может у вас просто крошечная собачка? © yheartishere / Reddit

Не люблю хвастаться, но она около 1 метра в длину. © tsmith39 / Reddit

«Я поняла, насколько важно подобрать правильный макияж»

Лимон-монстр по сравнению с обычным

«Огромная шоколадка по сравнению с малюсенькой»

«Корни моих волос выглядят гораздо более здоровыми по сравнению с поврежденными осветленными кончиками»

«Никогда не доверяйте заведению, в котором макаруны кладут рядом с оливками»

«18-летний кошелек рядом с новым»

«Но почему же глазки такие маленькие?»

«Моя машина по сравнению с машиной моего коллеги: мой грузовик на высоте его окон»

«У меня и моей бабушки на мизинцах есть дополнительные морщинки»

«Купил точно такие же новые кеды взамен тех, что ношу уже 5 лет»

Мейн-кун присел рядом с обычным котиком