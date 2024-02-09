20+ ярких сравнений, которые идеально показывают, что такое большая разница
Разницу между многими вещами и явлениями можно оценить только в сравнении, и в этом очень помогает фотография. На снимках и коллажах легко разглядеть, насколько меняется тело женщины при беременности, как различается старая и новая обувь или сильно ли кота меняет стрижка. Рассматривать такие фото можно практически бесконечно.
«Это моя жена до беременности, на сносях и после родов»
«Новорожденный малыш со своей 91-летней прабабушкой держатся за руки во сне»
«Прошел год. Мы потеряли 109 кг на двоих»
«Наша кошка до и после усыновления. Думаю, она забыла о своем тяжелом детстве, учитывая ее нахальный настрой»
«Девушка моего брата заказала торт, как в примере, только попросила написать „18“ вместо „C днем рождения“. Выглядит ужасно, но хотя бы вкусно».
Отвар из льна творит чудеса
Обещали установить беседку, которая «очарует и вдохновит гостей», а получили это
«Я не стала гуру красоты, но вот как я красилась раньше, и как сейчас»
«Гигантский лист в сравнении с маленьким с того же дерева»
«Жена решила указывать нашему грумеру, как стричь кота, и вот результат!»
«Вот как изменился цвет моих джинсов»
«Одно из яиц, которые я купил, оказалось фиолетовым»
Посыпки совсем чуть-чуть не хватило
«Часть моих рыжих волос, которые состригли в 16 лет, по сравнению с моими выцветшими волосами сейчас в 27»
«Вот такой чек на 3 покупки мне дали в магазине»
- Откуда нам знать, может у вас просто крошечная собачка? © yheartishere / Reddit
- Не люблю хвастаться, но она около 1 метра в длину. © tsmith39 / Reddit
«Я поняла, насколько важно подобрать правильный макияж»
Лимон-монстр по сравнению с обычным
«Огромная шоколадка по сравнению с малюсенькой»
«Корни моих волос выглядят гораздо более здоровыми по сравнению с поврежденными осветленными кончиками»
«Никогда не доверяйте заведению, в котором макаруны кладут рядом с оливками»
«18-летний кошелек рядом с новым»
«Но почему же глазки такие маленькие?»
«Моя машина по сравнению с машиной моего коллеги: мой грузовик на высоте его окон»
«У меня и моей бабушки на мизинцах есть дополнительные морщинки»
«Купил точно такие же новые кеды взамен тех, что ношу уже 5 лет»
Мейн-кун присел рядом с обычным котиком
Мы любим рассматривать снимки до и после, например, фото животных, которых сводили к грумеру, или фотокарточки женщин, сделавших необычный макияж или стрижку. Удивительно, как простые вещи меняют нашу внешность.
Фото на превью dfGobBluth / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ ярких сравнений, которые идеально показывают, что такое большая разница
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