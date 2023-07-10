20 ярких твитов от тех, кто смеется в любой ситуации
Жизнь порой ошарашивает нас тем, насколько не соответствует нашим ожиданиям. Люди, которые столкнулись с этим, могут реагировать по-разному, но эти пользователи не только удивились, но и написали об этом твит. Гляньте только на наглядные примеры таких ситуаций.
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Wildwildworld / Pikabu
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Остроумные люди часто имеют преимущество над теми, кто реагирует на проблемы и неожиданности всерьез — например, смеются над ними и пишут комичные твиты. Юмор — суперсила!
AdMe/Народное творчество/20 ярких твитов от тех, кто смеется в любой ситуации
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