20 ярких твитов от тех, кто смеется в любой ситуации

Жизнь порой ошарашивает нас тем, насколько не соответствует нашим ожиданиям. Люди, которые столкнулись с этим, могут реагировать по-разному, но эти пользователи не только удивились, но и написали об этом твит. Гляньте только на наглядные примеры таких ситуаций.